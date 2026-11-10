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2026.11.10.
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Ken Urker a 34. születésnapján vesztette életét. Gypsy Rose vőlegénye a jelenleg rendelkezésre álló információk szerint kábítószer-túladagolásban halt meg, megmelékezését november 7-én, szombaton tartották, ahol a hamvainak sorsa is eldőlt. Nem hétköznapi megoldáshoz folyamodott a család.

Gypsy Rose vőlegénye, Ken Urker a 34. születésnapján, 2026. október 1-jén halt meg, testére a louisianai Racelandben található otthonában találtak rá. A jelnlegi információk szerint kábítószer-túladagolásban vesztette életét a férfi, akinek egy közös gyereke van Gypsy Rose Blancharddal, Aurora Raina. Ken Urker megemlékezését szombaton, november 7-én tartotta a család, ahol az is eldőlt, mit tesznek a férfi hamvaival.

Gypsy Rose Blanchard arrives at An Evening With Lifetime: Conversations On Controversies FYC Event For 'Murdaugh Murders: The Movie', 'Where Is Wendy Williams?' and 'The Prison Confessions of Gypsy Rose Blanchard' held at The Lounge at Studio 10 at The Grove on May 1, 2024 in Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Ez történt Gypsy Rose Balnchard vőlegényének hamvaival.
Forrás: NurPhoto

Ez történt Gypsy Rose vőlegényének hamvaival

Gypsy Rose Blanchard vőlegénye váratlanul halt meg 34. születénapján, testére a nő testvére, Dylan talált rá a férfi lakásában. A Gypsy Rose által közölt információk szerint kábítószer-túladagolás következtében vesztette életét Ken Urker 2026. október 1-jén. A férfi búcsútatását november 7-én, szombaton tartották, ahol a család határozott a hamvak sorsáról is.

Úgy döntöttek, hogy Ken Urker maradványait szétosztják a család tagjai, vagyis a férfi édesanyja és testvérei, valamint Gypsy Rose között, aki azzal a feltétellel kapta meg férje hamvainak egy részét, hogy azt majd megosztja közös lányukkal Aurórával, aki 2024. december 28-án született.

A halál hivatalos okának megállapítására még várnak, de Gypsy Rose határozottan úgy gondolja, baleset törént. Véleménye szerint a férfi az internetes zaklatások okozta rossz érzések leküzdésére egészségtelen megküzdési mechanizmusokat választott.

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