Gypsy Rose vőlegénye, Ken Urker a 34. születésnapján, 2026. október 1-jén halt meg, testére a louisianai Racelandben található otthonában találtak rá. A jelnlegi információk szerint kábítószer-túladagolásban vesztette életét a férfi, akinek egy közös gyereke van Gypsy Rose Blancharddal, Aurora Raina. Ken Urker megemlékezését szombaton, november 7-én tartotta a család, ahol az is eldőlt, mit tesznek a férfi hamvaival.

Ez történt Gypsy Rose Balnchard vőlegényének hamvaival.

Forrás: NurPhoto

Ez történt Gypsy Rose vőlegényének hamvaival

Gypsy Rose Blanchard vőlegénye váratlanul halt meg 34. születénapján, testére a nő testvére, Dylan talált rá a férfi lakásában. A Gypsy Rose által közölt információk szerint kábítószer-túladagolás következtében vesztette életét Ken Urker 2026. október 1-jén. A férfi búcsútatását november 7-én, szombaton tartották, ahol a család határozott a hamvak sorsáról is.

Úgy döntöttek, hogy Ken Urker maradványait szétosztják a család tagjai, vagyis a férfi édesanyja és testvérei, valamint Gypsy Rose között, aki azzal a feltétellel kapta meg férje hamvainak egy részét, hogy azt majd megosztja közös lányukkal Aurórával, aki 2024. december 28-án született.

A halál hivatalos okának megállapítására még várnak, de Gypsy Rose határozottan úgy gondolja, baleset törént. Véleménye szerint a férfi az internetes zaklatások okozta rossz érzések leküzdésére egészségtelen megküzdési mechanizmusokat választott.

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