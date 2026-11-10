Egy vagyon lapulhat a fiókod mélyén: ezt a régi tárgyat keresik a gyűjtők – 16 milliót is érhet

Ki gondolná, hogy egy elfeledett mobiltelefon, egy gyerekkori játék vagy egy régi videójáték egyszer még komoly vagyont érhet? Pedig a gyűjtők egyre nagyobb összegeket hajlandók fizetni bizonyos ritkaságokért. Adam Koprucki befektetési szakértő szerint akad olyan régi tárgy, amelynek értéke 2030-ra az 50 ezer dollárt is meghaladhatja. Ráadásul nem kizárólag a különleges gyűjtői darabokat érdemes keresni: olyan eszközök is kincset érhetnek, amelyek egykor szinte minden háztartásban megtalálhatók voltak.
- Egyes régi használati tárgyak értéke látványosan megnőtt.
- A gyűjtők különösen keresik a ritka elektronikai eszközöket.
- A gyerekkori játékok között is akadnak értékes darabok.
- Az eredeti csomagolás jelentősen növelheti az eladási árat.
- Értékesítés előtt érdemes szakértővel felbecsültetni a tárgyakat.
Egy régi tárgy többet érhet, mint gondolnád
A nosztalgia ma már nem csupán kellemes emlékeket, hanem komoly bevételt is jelenthet. A gyűjtői piac az elmúlt években hatalmasra nőtt: a Grand View Research adatai szerint az Egyesült Államokban 2024-ben 62 milliárd dolláros forgalmat ért el, 2030-ra pedig 83,7 milliárd dollárra bővülhet. Nem véletlen, hogy a szakértők azt tanácsolják, senki ne szabaduljon meg meggondolatlanul a régi holmijaitól.
„A legtöbben olyan tárgyakat dobnak ki, amelyek néhány éven belül akár a nyugdíjas éveiket is finanszírozhatnák” – figyelmeztetett Adam Koprucki, a Real World Investor alapítója.
Egyes régi érmék akár az eredeti értékük egymilliószorosát is érhetik, de bakelitlemezek és VHS-kazetták között is akadnak igazi kincsek. Ezzel azonban még korántsem értünk a vagyonokat érő retró tárgyak sorának végére. A szakértő szerint bizonyos hétköznapi használati tárgyak 2030-ra akár többet is érhetnek, mint egy befektetési portfólió.
Egy 2007-es iPhone ma már elképesztő összeget érhet
Az egyik legmeglepőbb példa az Apple első generációs iPhone-ja, amely 2007-ben jelent meg, és eredetileg 499 dollárba került.
A készülék akkoriban technológiai újdonságnak számított, ma viszont a gyűjtők egyik áhított ritkasága. Különösen azok a példányok értékesek, amelyeket soha nem bontottak ki eredeti csomagolásukból.
„Az első generációs iPhone bontatlan példányai ma már 20 ezer dollárnál is magasabb áron kelnek el az aukciókon. 2030-ra a kifogástalan állapotú modellek értéke könnyedén meghaladhatja az 50 ezer dollárt” – állítja Koprucki. Ez átszámítva
akár 16 millió forint körüli összeget is jelenthet,
de a korábbi aukciós eredmények alapján ennél jóval magasabb ár sem elképzelhetetlen.
2023-ban ugyanis egy első generációs, 8 GB-os iPhone 63 356 dollárért talált gazdára. Ugyanebben az évben egy különösen ritka, 4 GB-os változatért egészen elképesztő, 190 372 dollárt fizettek (majdnem 60 millió forintot).
A Pokémon kártya és a régi Nintendo-játékok is vagyonokat érhetnek
Nem csak a mobiltelefonok között érdemes keresgélni. Az 1980-as és 1990-es évek játékai iránt szintén hatalmas a kereslet, különösen akkor, ha ritka kiadásokról vagy eredeti csomagolásukban megőrzött darabokról van szó.
„A legtöbben nem is sejtik, hogy a gyerekkorukban használt Star Wars-figurák vagy az összegyűjtött Pokémon kártyák ma akár egy lakás önrészét is fedezhetnék” – mondta a szakértő.
A nyolcvanas évekből származó, bontatlan Transformers-figurák például darabonként akár 20 ezer dollárért is elkelhetnek (6 millió 200 ezer forint).
A videójátékok piacán még ennél is meghökkentőbb összegek fordulnak elő. A Nintendo egyes ritka, nyolcvanas és kilencvenes évekbeli játékai több mint 100 ezer dollárt érhetnek. Az egyik leglátványosabb példa a legendás Super Mario Bros., amelynek egy bontatlan példánya 2021-ben 2 millió dollárért kelt el. A videójáték eredeti bolti ára mindössze 30 dollár körül mozgott.
Nem mindegy, milyen állapotban maradtak meg a régi kincsek
Bár egy régi tárgy önmagában is értékes lehet, a gyűjtői piacon az állapota döntő szerepet játszik.
Koprucki szerint
az eredeti, bontatlan csomagolás akár tízszeresére is növelheti az eladási árat.
Ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag a teljesen érintetlen darabokért fizetnek sokat: az újszerű állapotban megőrzött játékok és elektronikai eszközök is keresettek lehetnek.
A szakértő azt tanácsolja, hogy aki különösen értékesnek tűnő tárgyra bukkan, az internetes értékesítés előtt mindenképpen becsültesse fel.
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