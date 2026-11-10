Egy vagyon lapulhat a fiókod mélyén: ezt a régi tárgyat keresik a gyűjtők – 16 milliót is érhet

Ki gondolná, hogy egy elfeledett mobiltelefon, egy gyerekkori játék vagy egy régi videójáték egyszer még komoly vagyont érhet? Pedig a gyűjtők egyre nagyobb összegeket hajlandók fizetni bizonyos ritkaságokért. Adam Koprucki befektetési szakértő szerint akad olyan régi tárgy, amelynek értéke 2030-ra az 50 ezer dollárt is meghaladhatja. Ráadásul nem kizárólag a különleges gyűjtői darabokat érdemes keresni: olyan eszközök is kincset érhetnek, amelyek egykor szinte minden háztartásban megtalálhatók voltak.

Milliókat érhet néhány régi tárgy a fiókunkban.

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Egyes régi használati tárgyak értéke látványosan megnőtt.

A gyűjtők különösen keresik a ritka elektronikai eszközöket.

A gyerekkori játékok között is akadnak értékes darabok.

Az eredeti csomagolás jelentősen növelheti az eladási árat.

Értékesítés előtt érdemes szakértővel felbecsültetni a tárgyakat.

Egy régi tárgy többet érhet, mint gondolnád

A nosztalgia ma már nem csupán kellemes emlékeket, hanem komoly bevételt is jelenthet. A gyűjtői piac az elmúlt években hatalmasra nőtt: a Grand View Research adatai szerint az Egyesült Államokban 2024-ben 62 milliárd dolláros forgalmat ért el, 2030-ra pedig 83,7 milliárd dollárra bővülhet. Nem véletlen, hogy a szakértők azt tanácsolják, senki ne szabaduljon meg meggondolatlanul a régi holmijaitól.

„A legtöbben olyan tárgyakat dobnak ki, amelyek néhány éven belül akár a nyugdíjas éveiket is finanszírozhatnák” – figyelmeztetett Adam Koprucki, a Real World Investor alapítója.

Egyes régi érmék akár az eredeti értékük egymilliószorosát is érhetik, de bakelitlemezek és VHS-kazetták között is akadnak igazi kincsek. Ezzel azonban még korántsem értünk a vagyonokat érő retró tárgyak sorának végére. A szakértő szerint bizonyos hétköznapi használati tárgyak 2030-ra akár többet is érhetnek, mint egy befektetési portfólió.

Egy 2007-es iPhone ma már elképesztő összeget érhet

Az egyik legmeglepőbb példa az Apple első generációs iPhone-ja, amely 2007-ben jelent meg, és eredetileg 499 dollárba került.

A készülék akkoriban technológiai újdonságnak számított, ma viszont a gyűjtők egyik áhított ritkasága. Különösen azok a példányok értékesek, amelyeket soha nem bontottak ki eredeti csomagolásukból.