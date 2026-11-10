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Egy vagyon lapulhat a fiókod mélyén: ezt a régi tárgyat keresik a gyűjtők – 16 milliót is érhet

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Nagy Anna
2026.11.10.
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Érdemes alaposabban átnézni a fiókok mélyét és a régóta bontatlan dobozokat, mert valóságos kincsek rejtőzhetnek bennük. Egy régi tárgy, amely néhány éve még teljesen hétköznapinak számított, ma már milliókat érhet, és a szakértők szerint az értéke tovább emelkedhet.

Ki gondolná, hogy egy elfeledett mobiltelefon, egy gyerekkori játék vagy egy régi videójáték egyszer még komoly vagyont érhet? Pedig a gyűjtők egyre nagyobb összegeket hajlandók fizetni bizonyos ritkaságokért. Adam Koprucki befektetési szakértő szerint akad olyan régi tárgy, amelynek értéke 2030-ra az 50 ezer dollárt is meghaladhatja. Ráadásul nem kizárólag a különleges gyűjtői darabokat érdemes keresni: olyan eszközök is kincset érhetnek, amelyek egykor szinte minden háztartásban megtalálhatók voltak.

Milliókat érhet néhány régi tárgy a fiókunkban.
Milliókat érhet néhány régi tárgy a fiókunkban.
Forrás: 123rf.com
  • Egyes régi használati tárgyak értéke látványosan megnőtt.
  • A gyűjtők különösen keresik a ritka elektronikai eszközöket.
  • A gyerekkori játékok között is akadnak értékes darabok.
  • Az eredeti csomagolás jelentősen növelheti az eladási árat.
  • Értékesítés előtt érdemes szakértővel felbecsültetni a tárgyakat.

Egy régi tárgy többet érhet, mint gondolnád

A nosztalgia ma már nem csupán kellemes emlékeket, hanem komoly bevételt is jelenthet. A gyűjtői piac az elmúlt években hatalmasra nőtt: a Grand View Research adatai szerint az Egyesült Államokban 2024-ben 62 milliárd dolláros forgalmat ért el, 2030-ra pedig 83,7 milliárd dollárra bővülhet. Nem véletlen, hogy a szakértők azt tanácsolják, senki ne szabaduljon meg meggondolatlanul a régi holmijaitól.

„A legtöbben olyan tárgyakat dobnak ki, amelyek néhány éven belül akár a nyugdíjas éveiket is finanszírozhatnák” – figyelmeztetett Adam Koprucki, a Real World Investor alapítója.

Egyes régi érmék akár az eredeti értékük egymilliószorosát is érhetik, de bakelitlemezek és VHS-kazetták között is akadnak igazi kincsek. Ezzel azonban még korántsem értünk a vagyonokat érő retró tárgyak sorának végére. A szakértő szerint bizonyos hétköznapi használati tárgyak 2030-ra akár többet is érhetnek, mint egy befektetési portfólió.

Egy 2007-es iPhone ma már elképesztő összeget érhet

Az egyik legmeglepőbb példa az Apple első generációs iPhone-ja, amely 2007-ben jelent meg, és eredetileg 499 dollárba került.

A készülék akkoriban technológiai újdonságnak számított, ma viszont a gyűjtők egyik áhított ritkasága. Különösen azok a példányok értékesek, amelyeket soha nem bontottak ki eredeti csomagolásukból.

„Az első generációs iPhone bontatlan példányai ma már 20 ezer dollárnál is magasabb áron kelnek el az aukciókon. 2030-ra a kifogástalan állapotú modellek értéke könnyedén meghaladhatja az 50 ezer dollárt”állítja Koprucki. Ez átszámítva 

akár 16 millió forint körüli összeget is jelenthet,

 de a korábbi aukciós eredmények alapján ennél jóval magasabb ár sem elképzelhetetlen.

2023-ban ugyanis egy első generációs, 8 GB-os iPhone 63 356 dollárért talált gazdára. Ugyanebben az évben egy különösen ritka, 4 GB-os változatért egészen elképesztő, 190 372 dollárt fizettek (majdnem 60 millió forintot).

Ez az első generációs, 4 GB-os iPhone nagy összegért kelt el.
Ez az első generációs, 4 GB-os iPhone nagy összegért kelt el.
Forrás: RR Auction / SWNS / Northfoto

A Pokémon kártya és a régi Nintendo-játékok is vagyonokat érhetnek

Nem csak a mobiltelefonok között érdemes keresgélni. Az 1980-as és 1990-es évek játékai iránt szintén hatalmas a kereslet, különösen akkor, ha ritka kiadásokról vagy eredeti csomagolásukban megőrzött darabokról van szó.

„A legtöbben nem is sejtik, hogy a gyerekkorukban használt Star Wars-figurák vagy az összegyűjtött Pokémon kártyák ma akár egy lakás önrészét is fedezhetnék” – mondta a szakértő.

A nyolcvanas évekből származó, bontatlan Transformers-figurák például darabonként akár 20 ezer dollárért is elkelhetnek (6 millió 200 ezer forint).

A videójátékok piacán még ennél is meghökkentőbb összegek fordulnak elő. A Nintendo egyes ritka, nyolcvanas és kilencvenes évekbeli játékai több mint 100 ezer dollárt érhetnek. Az egyik leglátványosabb példa a legendás Super Mario Bros., amelynek egy bontatlan példánya 2021-ben 2 millió dollárért kelt el. A videójáték eredeti bolti ára mindössze 30 dollár körül mozgott.

BNPS.co.uk (01202 558833) Pic: HA.com/BNPS PICTURED: A never before played 35 year old video game is expected to fetch a new world record when it goes under the hammer. The copy of the classic 1985 Nintendo's game Super Mario Bros, which is still sealed in its case, is tipped to exceed the current record of £61,000 ($75,000) when it is sold with US based Heritage Auctions. This belongs to a rare copy of the 1987 Mega Man that was auctioned off in the US in November 2019. It is sparking huge interest because it has 'vintage' cardboard packaging used before games were sealed with plastic wrapping. ***EXCLUSIVE***
A régi Nintendo-játékok is milliókat érhetnek: ezért a bontatlan csomagolású Super Marioért is sokat adtak.
Forrás: NORTHFOTO/Heritage Auctions

Nem mindegy, milyen állapotban maradtak meg a régi kincsek

Bár egy régi tárgy önmagában is értékes lehet, a gyűjtői piacon az állapota döntő szerepet játszik.

Koprucki szerint

 az eredeti, bontatlan csomagolás akár tízszeresére is növelheti az eladási árat. 

Ez azonban nem jelenti azt, hogy kizárólag a teljesen érintetlen darabokért fizetnek sokat: az újszerű állapotban megőrzött játékok és elektronikai eszközök is keresettek lehetnek.

A szakértő azt tanácsolja, hogy aki különösen értékesnek tűnő tárgyra bukkan, az internetes értékesítés előtt mindenképpen becsültesse fel.

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