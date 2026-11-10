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plasztika

Nicole Kidman 59 évesen jobban néz ki, mint valaha: plasztikai sebész árulta el, mi állhat a látványos átalakulás mögött

plasztika Plasztikai beavatkozás Nicole Kidman
Nagy Anna
2026.11.10.
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Nicole Kidman legutóbbi nyilvános megjelenése után ismét beindultak a találgatások. A Nicole Kidman plasztika körüli pletykákat ezúttal egy orvosesztétikai szakember véleménye erősítette fel, aki szerint a színésznő külseje az elmúlt két évben látványosan megváltozott. De vajon minek köszönhető a fiatalos megjelenése?

Az 59 éves Nicole Kidman hosszú ideje Hollywood egyik legnagyobb szépségikonja, akinek megjelenése rendszeresen beszédtémát szolgáltat. Legutóbb szintén magára vonta a figyelmet, most újra azt találgatják az emberek, hogy Nicole Kidman plasztikai műtéten esett-e át. A kérdés a szakemberek érdekődését is felkeltette, akik közül egy meg is osztotta a szakmai véléményét arról, miért néz ki ilyen jól Nicole Kidman válása után.

Nicole Kidman plasztikai műtétéről suttognak - Jobban néz ki most, mint válása előtt
Nicole Kidman plasztikai műtétéről suttognak - Jobban néz ki most, mint válása előtt
Forrás: Doug Peters/EMPICS

Nicole Kidman plasztika miatt nézhet ki ennyire fiatalosan?

Nicole Kidman külsejét már évek óta árgus szemekkel figyelik a rajongók, a színésznő pedig többször is plasztikai műtétekről szóló pletykák középpontjába került. Nicole Kidman válása utáni látványos megújulás most ismét felkeltette a szakértők érdeklődését.

Dr. Jonny Betteridge egy Instagram-videóban elemezte a színésznő legutóbbi megjelenését. Az orvos szerint Kidman arca és nyaka feltűnően fiatalosabbnak tűnik, mint a 2024-ben készült felvételeken.

Nicole Kidman 2024-ben.
Nicole Kidman 2024-ben.
Forrás: Faye Sadou/MediaPunch

„59 évesen jobban néz ki, mint valaha. Nicole megjelenése az évek során mindig következetesen ugyanolyan volt, de szerintem észrevehető változás történt, ha összehasonlítjuk a 2024-es külsejét a mostanival”fogalmazott a szakember.

Betteridge szerint a színésznő arcvonásai feszesebbnek tűnnek, és az arc egyes részeinek elhelyezkedése is kissé megváltozott. Felvetette annak lehetőségét, hogy a háttérben sebészeti beavatkozás, például arc- vagy nyakplasztika állhat.

Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a látványos változás nem feltétlenül műtét eredménye.

„Az az érdekes, hogy egy ilyen átalakulás nem feltétlenül kizárólag a műtétnek köszönhető. Bár az olyan beavatkozások, mint az arc- és nyakplasztika, hozzájárulhatnak a fiatalosabb megjelenéshez, ennél sokkal több tényezőt kell figyelembe venni” – magyarázta.

A szakember szerint Nicole Kidman kiváló bőrminősége, valamint a professzionális smink és frizura is jelentős szerepet játszhat abban, hogy a színésznő ennyire fiatalosnak tűnik.

Nicole Kidman korábban már beszélt egy szépészeti beavatkozásról

Természetesen nem ez az első, hogy Nicole Kidman külsejével kapcsolatban felmerül a plasztikai műtétek lehetősége, a színésznő viszont soha nem erősítette meg, hogy mellnagyobbításon, arc- vagy nyakplasztikán esett volna át.

Arról viszont nyíltan beszélt, milyen fiatalító kozmetikai kezelésen vett már részt: elismerte, hogy kipróbálta a botoxot. A végeredménnyel viszont nem volt elégedett, ezért saját elmondása szerint felhagyott az injekciós kezeléssel.

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