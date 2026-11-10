Most szombaton Thomas Anders az MVM Dome-ban – már több mint 10.000 jegy elkelt!

Már csak néhány nap, és Thomas Anders az MVM Dome színpadára lép! A Modern Talking legendás hangjának november 14-i koncertjére már több mint 10.000 jegy gazdára talált. A LIVE – WORLD TOUR budapesti állomásán az énekes eddigi legnagyobb budapesti koncertjével várja a közönséget, ahol a Modern Talking legismertebb világslágerei is felcsendülnek.

Forrás: Famous Management

A november 14-i esemény különleges állomás Thomas Anders magyarországi fellépéseinek történetében. Három teltházas Budapest Park-koncert után az énekes ezúttal először ad önálló, egész estés koncertet az MVM Dome-ban. A korábbi budapesti sikerek után most egy még nagyobb helyszínen találkozhat rajongóival, akik közül sokan évtizedek óta követik pályafutását.

Az este a nosztalgia és a közös zenei élmények jegyében telik majd. Az MVM Dome közönsége olyan dalokat hallhat élőben, amelyek a nyolcvanas években meghódították a slágerlistákat, és népszerűségük azóta is töretlen.

A Modern Talking legendás hangja

Thomas Anders neve több mint négy évtizede összeforrt a popzene történetével. A Modern Talking együttesével világszerte több mint 125 millió lemezt értékesítettek, és az 1980-as évek egyik legsikeresebb zenei formációjává váltak. A német popduó jellegzetes hangzásával és fülbemászó dallamaival nemzetközi sikereket ért el, dalai Európa-szerte és azon túl is meghatározó slágerekké váltak.

A „You're My Heart, You're My Soul”, a „Cheri Cheri Lady”, a „Brother Louie” és az „Atlantis Is Calling” olyan világslágerek, amelyek a mai napig generációkat kötnek össze. Ezek a dalok sokak számára egy egész korszakot idéznek meg, az első diszkóktól és házibuliktól kezdve a fiatalkor legemlékezetesebb pillanataiig.

A duó 2003-as feloszlása óta Thomas Anders sikeres szólókarriert épített, rendszeresen koncertezik világszerte, és továbbra is meghatározó alakja a nemzetközi popzenének. Fellépésein a Modern Talking zenei öröksége is fontos szerepet kap, így a közönség évtizedekkel később is élőben élheti át az ikonikus dalok hangulatát.

Forrás: Famous Management

Már csak néhány nap a koncertig!