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Meghan Markle először jelent meg apja botránya után: össze van törve, megszólalni is képtelen - Fotó

Thomas Markle királyi család Meghan Markle Harry herceg
Nagy Anna
2026.11.10.
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A sussexi hercegnét borzasztóan megviselték az apja ellen felhozott megdöbbentő vádak. Azóta Meghan Markle most először jelent meg a nyilvánosság előtt, összetörve sétált Harry herceg mellett Brüsszelben.

Meghan Markle és Harry herceg kedden Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyenek az Európai Parlament gyermekek online biztonságával foglalkozó rendezvényén. Eredetileg együtt tartottak volna beszédet, de a hercegné képtelen volt megszólalni, ezért férje egyedül állt ki az összegyűltek elé. Ez volt az első alkalom, hogy Meghan Markle nyilvánosan mutatkozott azóta, hogy kiderült, apját gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklásával vádolják. A sajtó kérdéseire sem volt hajlandó válaszolni. Egy bennfentes szerint olyan súlyos érzelmi megpróbáltatáson megy keresztül, hogy jelenleg egy nyilvános beszéd megtartása is meghaladná az erejét.

Meghan Markle Harry hercegbe kapaszkodva jelent meg Brüsszelben.
Meghan Markle Harry hercegbe kapaszkodva jelent meg Brüsszelben.
Forrás: JOHN THYS / AFP
  • Meghan Markle először mutatkozott nyilvánosan azóta, hogy apját súlyos vádakkal illették.
  • Brüsszelbe utazott Harry herceggel, de az újságírók kérdéseire nem válaszolt.
  • Férjével közösen tartottak volna beszédet, ám a bennfentesek szerint Meghan nincs olyan állapotban, hogy meg tudjon szólalni.

Meghan Markle Harry herceg kezébe kapaszkodva érkezett meg

A sussexi hercegi pár helyi idő szerint reggel kilenc óra körül érkezett meg az Európai Parlament épületébe, végig Harry herceg kezét szorongatta. A helyszínen várakozó újságírók természetesen szerették volna szóra bírni, de kérdéseikre nem válaszolt.

„Meghan, hogy érzi magát? Hogyan birkózik meg a történtekkel?” – kiabálták felé a sajtó képviselői. Meghan azonban még riporterek felé sem fordult. 

Amikor egy másik újságíró arról érdeklődött, kívánnak-e bármit mondani a kialakult helyzetről, a házaspár ismét hallgatott.

Meghan Markle érzelmileg nincs olyan állapotban, hogy beszédet mondjon

A hercegné és férje eredetileg egy 15-20 perces közös felszólalásra készült, amelyben a gyerekek digitális biztonságának fontosságára hívták volna fel a figyelmet. A terveket azonban Meghan édesapjának botránya teljesen felborította. A The Telegraphnak nyilatkozó egyik forrás szerint a hercegné jelenleg képtelen lenne megbirkózni egy ilyen nyilvános szerepléssel.

Egyszerűen nincs elég ereje ahhoz, hogy most nyilvános beszédet tartson 

fogalmazott a bennfentes. A hercegné szóvivője is megerősítette, hogy Meghan Markle végül nem mond beszédet.

„A hercegné a herceggel együtt utazik Brüsszelbe, és elkíséri őt az eseményre, de nem fog beszédet mondani” – közölte.

Így végül Harry hercegre hárult a feladat, hogy egyedül képviselje a házaspárt a rendezvényen. A felszólalás a Lost Screen Memorial nevű emlékkiállítás megnyitójához kapcsolódik, amely az internetes ártalmak következtében elhunyt gyermekeknek és fiataloknak állít emléket. 

Meghan Markle megtörten ült Harry herceg mellett.
Meghan Markle megtörten ült Harry herceg mellett.
Forrás: NICOLAS TUCAT / POOL / AFP

Meghan Markle apja súlyos vádakkal néz szembe

A hercegné most először mutatkozott azóta, hogy apját, Thomas Markle-t hatóságok gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklásával vádolják. Az ügy állítólag azután robbant ki, hogy a hercegné féltestvére, Thomas Markle Jr. illegális képeket talált apja holmijai között a Fülöp-szigeteki Cebu városában, majd értesítette a helyi rendőrséget és az FBI-t.

Thomas Markle Sr. múlt pénteken jelent meg az amerikai bíróság előtt. Óvadék ellenében szabadlábra helyezték, de házi őrizetben van, és elektronikus nyomkövetőt kell viselnie. Meghan Markle ugyan már régóta nincs kapcsolatban az apjával, a súlyos vádak azonban így is mélyen megrázták. 

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