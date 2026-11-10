Meghan Markle először jelent meg apja botránya után: össze van törve, megszólalni is képtelen - Fotó

Meghan Markle és Harry herceg kedden Brüsszelbe utazott, hogy részt vegyenek az Európai Parlament gyermekek online biztonságával foglalkozó rendezvényén. Eredetileg együtt tartottak volna beszédet, de a hercegné képtelen volt megszólalni, ezért férje egyedül állt ki az összegyűltek elé. Ez volt az első alkalom, hogy Meghan Markle nyilvánosan mutatkozott azóta, hogy kiderült, apját gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek birtoklásával vádolják. A sajtó kérdéseire sem volt hajlandó válaszolni. Egy bennfentes szerint olyan súlyos érzelmi megpróbáltatáson megy keresztül, hogy jelenleg egy nyilvános beszéd megtartása is meghaladná az erejét.

Meghan Markle Harry hercegbe kapaszkodva jelent meg Brüsszelben.

Forrás: JOHN THYS / AFP

Meghan Markle először mutatkozott nyilvánosan azóta, hogy apját súlyos vádakkal illették.

Brüsszelbe utazott Harry herceggel, de az újságírók kérdéseire nem válaszolt.

Férjével közösen tartottak volna beszédet, ám a bennfentesek szerint Meghan nincs olyan állapotban, hogy meg tudjon szólalni.

Meghan Markle Harry herceg kezébe kapaszkodva érkezett meg

A sussexi hercegi pár helyi idő szerint reggel kilenc óra körül érkezett meg az Európai Parlament épületébe, végig Harry herceg kezét szorongatta. A helyszínen várakozó újságírók természetesen szerették volna szóra bírni, de kérdéseikre nem válaszolt.

„Meghan, hogy érzi magát? Hogyan birkózik meg a történtekkel?” – kiabálták felé a sajtó képviselői. Meghan azonban még riporterek felé sem fordult.

Amikor egy másik újságíró arról érdeklődött, kívánnak-e bármit mondani a kialakult helyzetről, a házaspár ismét hallgatott.

Meghan Markle érzelmileg nincs olyan állapotban, hogy beszédet mondjon

A hercegné és férje eredetileg egy 15-20 perces közös felszólalásra készült, amelyben a gyerekek digitális biztonságának fontosságára hívták volna fel a figyelmet. A terveket azonban Meghan édesapjának botránya teljesen felborította. A The Telegraphnak nyilatkozó egyik forrás szerint a hercegné jelenleg képtelen lenne megbirkózni egy ilyen nyilvános szerepléssel.

Egyszerűen nincs elég ereje ahhoz, hogy most nyilvános beszédet tartson

– fogalmazott a bennfentes. A hercegné szóvivője is megerősítette, hogy Meghan Markle végül nem mond beszédet.