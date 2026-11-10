Arnold Schwarzenegger fia az apja nyomdokaiba lépett – Joseph igazi izompacsirta lett: fotó

Arnold Schwarzenegger fia az elmúlt hónapokban látványos sikereket ért el a testépítés világában. A 29 éves Joseph Baena nem titkolja, hogy édesapja példáját követi, sőt, időnként együtt is edzenek. Most megmutatta, milyen eredményt ért el.

Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena.

Forrás: TIDCA-34/TheImageDirect.com/Northfoto

Arnold Schwarzenegger fia testépítőként is bizonyít: apja nyomdokaiba lépett

Arnold Schwarzenegger hét Mr. Olympia- és öt Mr. Universe-címmel írta be magát a testépítés történetébe, mielőtt Hollywood egyik legismertebb akciósztárjává vált. Úgy tűnik, a sport iránti szenvedélyét fia, Joseph Baena is örökölte, aki az utóbbi időben egyre komolyabb eredményeket ér el a versenyeken.

A 29 éves sztárcsemete márciusban az édesapjával közös edzésről osztott meg fotókat az Instagramon. A bejegyzéshez Schwarzenegger egyik jól ismert edzésfilozófiáját idézte: „Sokkolni kell az izmokat!”

A közös munka meg is hozta az eredményét. Joseph Baena márciusban megnyerte élete első testépítőversenyét, az NPC Natural Colorado State megmérettetésen ráadásul több kategóriában is első helyezést szerzett. Győzött a nehézsúlyú férfi testépítők között, valamint a Classic Physique True Novice és Classic Physique Novice kategóriákban is.

Áprilisban újabb siker következett: a kaliforniai Coronában rendezett INBA Iron Gladiator versenyen ismét az első helyen végzett.

Arnold Schwarzenegger 1976-ban, pont annyi idősen, mint most a fia, Joseph Baena.

Forrás: Outov Productio / Collection ChristopheL via AFP

Joseph Baena most a profik között is megmutatta, mire képes

A fiatal testépítő legutóbb a kaliforniai El Segundóban rendezett PNBA World Cup versenyen lépett színpadra, ahol először indult profiként. A Classic Physique Open kategóriában végül az előkelő ötödik helyet szerezte meg.

Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena a versenyen.

Forrás: Instagram/Joseph Baena

„Rendkívül büszke vagyok magamra. Ez az első évem, hogy versenyzem” – mondta Joseph Baena, majd hozzátette: „Elértem a célomat, amit kitűztem magam elé. Tudom, miben kell fejlődnöm. Most már azt is tudom, mi szükséges ahhoz, hogy jobb legyek.”

A sport összeköti őket, de a családi kapcsolatok bonyolultabbak

Arnold Schwarzenegger és Joseph Baena kapcsolatát láthatóan szorosabbra fűzte a testépítés iránti közös szenvedély. A család története azonban korántsem olyan egyszerű. A fiú ugyanis Arnold Schwarzenegger félrelépéséből született. A színész az egykori házvezetőnőjük, Mildred Baena közös gyereke Joseph, ami annak idején óriási botrányt okozott, ugyanis sokáig senki nem tudott a fiúról. Joseph maga is csak körülbelül 10 évesen tudta meg, ki is az apja.