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Joseph Baena

Arnold Schwarzenegger fia az apja nyomdokaiba lépett – Joseph igazi izompacsirta lett: fotó

Joseph Baena Arnold Schwarzenegger testépítés
Nagy Anna
2026.11.10.
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A legendás akciósztár nyomdokaiba lépett kisebbik fia is, csak nem a színészet lett a szenvedélye, hanem a testépítés. Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena már egy versenyen is bizonyított, amit Instagram-oldalán mutatott meg a rajongóknak.

Arnold Schwarzenegger fia az elmúlt hónapokban látványos sikereket ért el a testépítés világában. A 29 éves Joseph Baena nem titkolja, hogy édesapja példáját követi, sőt, időnként együtt is edzenek. Most megmutatta, milyen eredményt ért el.

Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena.
Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena.
Forrás: TIDCA-34/TheImageDirect.com/Northfoto

Arnold Schwarzenegger fia testépítőként is bizonyít: apja nyomdokaiba lépett

Arnold Schwarzenegger hét Mr. Olympia- és öt Mr. Universe-címmel írta be magát a testépítés történetébe, mielőtt Hollywood egyik legismertebb akciósztárjává vált. Úgy tűnik, a sport iránti szenvedélyét fia, Joseph Baena is örökölte, aki az utóbbi időben egyre komolyabb eredményeket ér el a versenyeken.

A 29 éves sztárcsemete márciusban az édesapjával közös edzésről osztott meg fotókat az Instagramon. A bejegyzéshez Schwarzenegger egyik jól ismert edzésfilozófiáját idézte: „Sokkolni kell az izmokat!”

A közös munka meg is hozta az eredményét. Joseph Baena márciusban megnyerte élete első testépítőversenyét, az NPC Natural Colorado State megmérettetésen ráadásul több kategóriában is első helyezést szerzett. Győzött a nehézsúlyú férfi testépítők között, valamint a Classic Physique True Novice és Classic Physique Novice kategóriákban is.

Áprilisban újabb siker következett: a kaliforniai Coronában rendezett INBA Iron Gladiator versenyen ismét az első helyen végzett.

Arnold Schwarzenegger 1976-ban, pont annyi idősen, mint most a fia, Joseph Baena.
Arnold Schwarzenegger 1976-ban, pont annyi idősen, mint most a fia, Joseph Baena.
Forrás: Outov Productio / Collection ChristopheL via AFP

Joseph Baena most a profik között is megmutatta, mire képes

A fiatal testépítő legutóbb a kaliforniai El Segundóban rendezett PNBA World Cup versenyen lépett színpadra, ahol először indult profiként. A Classic Physique Open kategóriában végül az előkelő ötödik helyet szerezte meg.

Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena a versenyen.
Arnold Schwarzenegger fia, Joseph Baena a versenyen.
Forrás: Instagram/Joseph Baena

„Rendkívül büszke vagyok magamra. Ez az első évem, hogy versenyzem” – mondta Joseph Baena, majd hozzátette: „Elértem a célomat, amit kitűztem magam elé. Tudom, miben kell fejlődnöm. Most már azt is tudom, mi szükséges ahhoz, hogy jobb legyek.”

A sport összeköti őket, de a családi kapcsolatok bonyolultabbak

Arnold Schwarzenegger és Joseph Baena kapcsolatát láthatóan szorosabbra fűzte a testépítés iránti közös szenvedély. A család története azonban korántsem olyan egyszerű. A fiú ugyanis Arnold Schwarzenegger félrelépéséből született. A színész az egykori házvezetőnőjük, Mildred Baena közös gyereke Joseph, ami annak idején  óriási botrányt okozott, ugyanis sokáig senki nem tudott a fiúról. Joseph maga is csak körülbelül 10 évesen tudta meg, ki is az apja

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