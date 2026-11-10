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Világsztár

Szinte felismerhetetlen Jacob Elordi: új külsővel jelent meg a Kendall Jennerrel közös randin

Világsztár frizura Jacob Elordi
Horváth Angéla
2026.11.10.
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Alaposan megváltozott Jacob Elordi. A 29 éves színészt Kendall Jenner társaságában fotózták le, a rajongók pedig azonnal kiszúrták, hogy valamit rejteget a sapka alatt.

Jacob Elordi nagy átváltozó, az elmúlt években több szerep miatt kellett változtatnia a külsején. Viselt már hatalmas pajeszt, kecskeszakállat, és gótikus szörnyetegként is láthattuk, most azonban egészen új frizurával lepte meg a rajongóit. A színész platinaszőke frizurára váltott, ráadásul a bajuszától is megszabadult.

Jacob Elordi már nem így néz ki
Jacob Elordi már nem így néz ki
Forrás: Northfoto

Jacob Elordi Kendall Jennerrel randizott New Yorkban

November 7-én a színészt Kendall Jennerrel látták New Yorkban. A Deux Moi közösségi oldalán megjelent fotók szerint a páros a Broadwayn futó Paranormal Activity című előadást nézte meg. Elordi nagy, fekete kötött sapkát viselt, amely alól előbukkantak világosszőkére festett hajtincsei. Bajusz helyett pedig csak enyhe borosta látszott az arcán.

 

Egyelőre nem tudni, miért változtatott ennyit a külsején a színész. A Vogue szerint elképzelhető, hogy a következő filmszerepe miatt változott a frizurája. Jacob Elordi a hírek szerint az A24 Scapegoat című produkciójában szerepel majd, amelyet Ari Aster rendez.

Hónapok óta együtt lehet Kendall Jenner és Jacob Elordi

A modell és a színész kapcsolatáról áprilisban kezdtek pletykálni, miután együtt látták őket a Coachella fesztiválon.

„Az elmúlt néhány hónapban sok időt töltöttek együtt, és igyekeztek jobban megismerni egymást” – mondta akkor egy bennfentes a People magazinnak. Úgy tudni, közös barátaik, Justin és Hailey Bieber biztatták őket arra, hogy közelebbről is megismerkedjenek.

Bár azóta igyekeznek távol tartani a kapcsolatukat a nyilvánosságtól, több alkalommal is együtt mutatkoztak. A hírek szerint Hawaiin is eltöltöttek egy kis időt, és Kylie Jenner, valamint Timothée Chalamet társaságában egy NFL-partin is részt vettek.

„Kendall a legközelebbi barátainak már elmondta, hogy szerelmes Jacobba” – állította egy forrás.

A bennfentes szerint a modell úgy érzi, megtalálta azt a férfit, akire mindig is vágyott: „Úgy érzi, Jacobban minden megvan, amit keresett, és az elmúlt néhány hónap olyan volt számára, mintha egy filmben élne. Régóta nem volt ilyen boldog. Jacob olyan oldalát hozza elő, amellyel még saját magát is meglepi.”

A pár egyelőre nem beszélt nyilvánosan a kapcsolatáról.

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