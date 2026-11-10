Hosszú betegség után meghalt Robert De Niro egykori szerelme: Toukie Smith hosszú betegség után távozott

Toukie Smith 74 éves korában, egy New York-i kórházban hunyt el, miután hosszú ideig küzdött a szklerózis multiplexszel. A szomorú hírt ikergyermekei, Airyn és Julian Henry De Niro közölték, akik édesanyjuk kitartó és bátor küzdelméről beszéltek. Az egykori modell nemcsak sikeres karrierjével, hanem Robert De Niróval folytatott kapcsolatával is gyakran került a figyelem középpontjába.

Toukie Smith és Robert De Niro.

Forrás: John Barrett/PHOTOlink /MediaPunch / Profimedia

Toukie Smith hosszú betegség után hunyt el

A modellként híressé vált majd színésznőként is bizonyított sztár halálát 31 éves ikergyerekei jelentették be. Toukie Smith szklerózis multiplexszel küzdött, a gyerekek közleménye szerint hosszú és bátor harcot vívott a betegséggel. Egy New York-i kórházban veszetette végül életét 74 évesen.

Toukie Smith 1952. szeptember 25-én született Philadelphiában, Doris Smith néven. Különleges becenevét nagymamájától kapta, aki egy energikus kis tűzoltóautóról szóló gyermeklemez alapján nevezte el Toukie-nak.

A kifutóktól a Miami Vice című sorozatig

Toukie Smith az 1970-es években vált keresett modellé, 1978-ban pedig a Bloomingdale's az év modelljének választotta. Olyan világhírű divatházakkal dolgozott együtt, mint a Versace, a Chanel, a Givenchy és az Yves Saint Laurent. Alakjával és extravagáns megjelenésével kitűnt a kor modelljei közül.

Gömbölyű vagyok, drágám. Nem szögletes

– fogalmazott egy alkalommal.

Később a színészet felé fordult. A Miami Vice című sorozatban Angie-t alakította, majd a 227 című szitkomban is szerepelt. Filmes munkái között megtalálható a Kinek a papné is, amelyben Whitney Houston és Denzel Washington oldalán játszott.

Robert De Niro exe két gyermekkel ajándékozta meg a színészt

Toukie Smith és Robert De Niro 1988 és 1996 között alkottak egy párt, kapcsolatuk azonban többször megszakadt. Szerelmükből 1995 októberében ikergyermekek születtek, Airyn és Julian Henry.

A gyerekek mesterséges megtermékenyítéssel fogantak, és béranya hozta őket világra. A modell a színészi munkái mellett a vendéglátásban is kipróbálta magát: 1994-ben Manhattanben nyitotta meg Toukie's nevű éttermét, amely 1998-ig működött.