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2026. nov. 10., kedd Réka

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A Barátok közt sztárjai 24 év után találkoztak újra: így néz ki most a Hoffer Esztert alakító Konta Barbara

sorozatsztár Barátok közt Konta Barbara
Life.hu
2026.11.10.
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Különleges találkozásról számolt be Farkasházi Réka. A Barátok közt egykori színésznője 24 év után látta viszont Konta Barbarát, akivel nagyon jó barátságban voltak a sorozat forgatásának idején.

A Barátok közt két egykori szereplői, Farkasházi Réka és Konta Barbara több mint két évtized után találkoztak újra személyesen. A sorozatban Kertész Mónikát és Hoffer Esztert alakító színésznők barátsága még a forgatások idején kezdődött, a közös emlékek pedig a hosszú kihagyás ellenére sem halványultak el.

Farkasházi Réka és Konta Barbara nagyon jóvan voltak a Barátok közt forgatása alatt
Farkasházi Réka és Konta Barbara nagyon jóvan voltak a Barátok közt forgatása alatt
Forrás: Life.hu

Farkasházi Réka és Konta Barbara 24 év után ölelhette meg egymást

A találkozásról Farkasházi Réka a közösségi oldalán mesélt, ahol egy Barbarával közös fotót is megosztott. Ezt itt tudod megnézni. 

„24 év után találkoztunk. Mint kiderült, nem csak én izgultam. Aztán megláttuk egymást, futottunk egymás felé (igen, olyan szappanoperásan), és átbeszélgettük az első és utána a második estét is” – írta a színésznő.

Réka elárulta, hogy a viszontlátás pillanatában úgy érezte, mintha egyetlen nap sem telt volna el az utolsó találkozásuk óta.

A Barátok közt forgatásain szoros barátság alakult ki közöttük

Farkasházi Réka a régi időket is felidézte. Konta Barbarával és a Berényi Katát alakító Juga Veronikával sok időt töltöttek együtt, közös szórakozóhelyeik és kedvenc dalaik is voltak.

„Ők ketten Ronival nagyon menők voltak a sorozat kezdetétől fogva. Igazi tinisztárok. Én egy picivel idősebb voltam, meg már akkor komoly kapcsolatban éltem. Vagyis én csak minden második buliban voltam benne. De befogadtak. És mi hárman sokat kalandoztunk. Voltak kedvenc helyeink, dalaink. Nevünk is volt, de az maradjon meg nekünk” – emlékezett vissza. A színésznő azt is elmesélte, hogy bár annak idején csodálta barátnői pezsgő társasági életét, most kiderült, ők éppen arra a biztos párkapcsolatra vágytak, amely Rékának már akkor megadatott.

Konta Barbara ráadásul Réka esküvőjén is fontos szerepet kapott: Juga Veronikával és Erdélyi Tímeával együtt koszorúslányok voltak.

„Barbi is koszorúslány volt az esküvőnkön. Nem is akármilyen! Úgy sírtak mindhárman, (Erdélyi Timi volt a harmadik), hogy nem mertem rájuk nézni. Istenem, micsoda idők voltak! Milyen jó, hogy mindez megtörtént velünk” – írta Farkasházi Réka.

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