Napi horoszkóp november 9.: a Szűz fejezze be a halogatást, a Nyilas ne ítéljen elhamarkodottan

A Skorpióban együtt álló Nap és Hold, valamint a retrográd Merkúr erősíti a befelé figyelő hangulatot. A Vénusz retrográd mozgása közben kapcsolati kérdésekben is visszatérhet egy régi téma, miközben a Vénusz és a Mars kedvező fényszöge segíthet abban, hogy ne csak gondolkodj, hanem tegyél is valamit. Lássuk, kinek mit üzen a napi horoszkóp!

Napi horoszkóp: tdd meg ma az első lépést a cél felé!

Forrás: 123rf

Mit üzen az univerzum? Ne kezdj bele mindenbe egyszerre!

Nézz rá őszintén egy régi ügyre!

Egy rövid, világos mondat most elég.

Tedd meg az első lépést!

Napi horoszkóp november 9.

A te csillagjegyedre mi vár hétfőn? Olvasd el a napi horoszkóp üzenetét!

Kos

A hétfő reggel egy olyan feladattal indulhat, amelyet már régóta kerülgetsz. Most érdemes nekifogni, de ne akarj egy nap alatt mindent lezárni. Ha valaki közben sürget, mondd meg, mikorra tudod valóban elkészíteni. A saját határaidat most könnyebb lehet világosan kimondani.

A nap üzenete: A határidő nem attól lesz reális, hogy valaki hangosan kéri.

Bika

Egy pénzügyi vagy háztartási kérdésben ma rájöhetsz, hogy valamin változtatni kellene. Nem kell azonnal nagy döntést hoznod. Nézd át a kiadásaidat, a terveidet, és döntsd el, mi az, ami tényleg fontos. Egy apró változtatás most többet érhet, mint egy látványos fogadalom.

A nap üzenete: A kis változtatás is változás.

Ikrek

Ma különösen fontos lehet, hogyan fogalmazol. Egy régi beszélgetés visszatérhet, és most másképp mondanád el ugyanazt, mint korábban. Mondd ki, amit gondolsz, de ne próbáld utólag átírni az egész történetet. A lényeg az, hogy most már tisztábban látod.

A nap üzenete: Nem kell megváltoztatnod a múltat ahhoz, hogy másképp folytasd.

Rák

Egy családi ügyben ma megfogalmazódhat benned, mi az, amit továbbra is vállalsz, és mi az, amit már nem. Ez nem önzés. Ha valaki megszokta, hogy mindig számíthat rád, lehet, hogy elsőre furcsán reagál. Ettől még jogod van változtatni.

A nap üzenete: A gondoskodásnak is vannak határai.

Oroszlán

A hétfői munkahelyi helyzetekben könnyen megmutatkozhat, hogy mennyire számít a hozzáállásod. Egy feladat, amelyet mások nyűgnek látnak, neked akár kihívás is lehet. Ne vállald el csak azért, hogy bizonyíts. Válaszd azt, amelyik valóban érdekel, és abban mutasd meg, mire vagy képes.