Karmikus fordulatokat hozhat a november 9-i újhold: 4 csillagjegy életében nagy változás jöhet

A november 9-i Skorpió újhold az asztrológia szerint az elengedés, a lelki megújulás és a változás időszakának kezdetét jelzi. A következő napokban felszínre kerülhetnek régóta elfojtott érzések, és könnyebben felismerhetjük, mi az, ami már nem szolgálja a boldogságunkat. A Skorpió uralkodó bolygói, a Mars és a Plútó az átalakuláshoz kapcsolódnak, utóbbit a tudatalatti és a karma bolygójaként is emlegetik - írja az Astronet.

4 csillagjegy életébe nagy változást hozhat az újhold

Forrás: 123rf

A Skorpió újhold segíthet lezárni a múltat

A Skorpió az állandó minőségű vízjegyek közé tartozik, amelyhez az asztrológiában a mély lelki változásokat és az újjászületést társítják. Az újhold arra ösztönözhet, hogy szembenézzünk a félelmeinkkel, elengedjük a régi sérelmeket, és megszabaduljunk azoktól a szokásoktól vagy kapcsolatoktól, amelyek már visszatartanak bennünket.

Az asztrológiai értelmezés szerint az újrakezdéshez előbb le kell zárnunk életünk korábbi szakaszát. A november 9-i újhold ehhez adhat lendületet, amit a hét második felében további kedvező bolygóállások követnek.

November 13-án a Merkúr, 14-én pedig a Vénusz fejezi be látszólagos hátráló mozgását. Az asztrológusok szerint ez megkönnyítheti a továbblépést, és olyan karmikus felismeréseket hozhat, amelyek hatására másként tekintünk korábbi döntéseinkre.

Erre a 4 csillagjegyre hat legerősebben a Skorpió újhold

Bár az újhold hatását az asztrológiai előrejelzés szerint minden csillagjegy megérezheti, négy jegy számára különösen jelentős változásokat jeleznek a bolygóállások. A Rák, az Oroszlán, a Skorpió és a Halak szülöttei most erősebben vágyhatnak a megújulásra, és könnyebben találhatnak rá azokra a lehetőségekre, amelyek előreviszik őket. Az előrejelzés azoknak is szól, akiknek az aszcendense esik e négy jegy valamelyikébe. Ők novemberben végre elengedhetik a régi terheket és az új célokat tűzhetnek ki.

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