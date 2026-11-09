IQ-teszt: 200 feletti az IQ-d, ha 30 másodperc alatt megtalálod a 3 almát a paradicsomok között

A feladat egyszerűnek tűnik: a képen látható paradicsomok között három alma rejtőzik, amiket mindössze 30 másodperc alatt kell megtalálni. Állítsd be az időzítőt, és nézd át alaposan a képet! Ha elsőre nem találod az almákat, haladj részletről részletre. Figyeld a gyümölcsök szárát, leveleit és formáját. Érdemes a kép széleit és sarkait is ellenőrizni.

IQ-teszt: megtalálod a három almát a paradicsomok között?

Forrás: dudolf.com

Az IQ-teszt megoldása:

A megfejtést az alábbi megoldóképen ellenőrizheted, megjelöltük az elrejtett gyümölcsöket.

Ha mindhárom almát sikerült megtalálnod fél perc alatt, igazán jó megfigyelő vagy! Ha nem, próbálkozz más hasonló képes feladványokkal!