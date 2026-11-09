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IQ-teszt: 200 feletti az IQ-d, ha 30 másodperc alatt megtalálod a 3 almát a paradicsomok között

képrejtvény alma paradicsom IQ-teszt
Life.hu
2026.11.09.
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Első pillantásra csak egy halom paradicsomot látsz a képen, pedig három alma is elbújt közöttük. Vajon sikerül mindegyiket megtalálnod fél perc alatt?

A feladat egyszerűnek tűnik: a képen látható paradicsomok között három alma rejtőzik, amiket mindössze 30 másodperc alatt kell megtalálni. Állítsd be az időzítőt, és nézd át alaposan a képet! Ha elsőre nem találod az almákat, haladj részletről részletre. Figyeld a gyümölcsök szárát, leveleit és formáját. Érdemes a kép széleit és sarkait is ellenőrizni.

IQ-teszt: megtalálod a három almát a paradicsomok között?
IQ-teszt: megtalálod a három almát a paradicsomok között?
Forrás: dudolf.com

Az IQ-teszt megoldása:

A megfejtést az alábbi megoldóképen ellenőrizheted, megjelöltük az elrejtett gyümölcsöket.

Ha mindhárom almát sikerült megtalálnod fél perc alatt, igazán jó megfigyelő vagy! Ha nem, próbálkozz más hasonló képes feladványokkal!

Ehhez az IQ-teszthez a harmadik szemedre is szükséged lesz: találd meg a kakukktojást 7 másodperc alatt!

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