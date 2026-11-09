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karácsony

Szinte minden háztartásban ott van ez az ünnepi kellék, pedig nagyon veszélyes lehet a kisgyerekekre

karácsony illóolaj illatgyertya
Horváth Angéla
2026.11.09.
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A vanília, a fahéj és a fenyő illata sokak számára hozzátartozik az őszi-téli időszakhoz, az illatgyertyák és illóolajok azonban komoly veszélyt jelenthetnek a kisgyermekekre. Az orvosok arra figyelmeztetnek, hogy bizonyos illatanyagok életveszélyes mérgezést is okozhatnak.

Az ünnepek közeledtével egyre több otthonban kerülnek elő az illatgyertyák, az aromalámpák és a különféle illóolajok. Bár kellemes hangulatot teremtenek, kisgyermekes családokban óvatosan kell bánni velük. Különösen a lámpaolajok és az illóolajok veszélyesek, a gyermek egy óvatlan pillanatban lenyelhetik őket, ráadásul az égő gyertyák is kockázatot jelenthetnek.

Az illatgyertyákat, illóolajokat és aromalámpákat hajlamosak vagyunk ártalmatlannak tekinteni, pedig nem árt vigyázni
Az illatgyertyákat, illóolajokat és aromalámpákat hajlamosak vagyunk ártalmatlannak tekinteni, pedig nem árt vigyázni
Forrás: 123rf

Súlyos mérgezést okozhatnak az illóolajok

Ha a lakásban található veszélyes anyagokra gondolunk, többnyire a tisztítószerek és a gyógyszerek jutnak eszünkbe. Az illatgyertyákat, illóolajokat és aromalámpákat hajlamosak vagyunk ártalmatlannak tekinteni kellemes illatuk és színes csomagolásuk miatt. Pedig a lámpaolajból már egészen kis mennyiség lenyelése is súlyos következményekkel járhat, és ha az olaj a légutakba kerül, komoly tüdőkárosodást okozhat.

Bizonyos illóolajok szintén veszélyesek a kisgyermekekre. A kámfor, az eukaliptuszolaj és a mentol irritálhatják a nyálkahártyát, és súlyos légúti reakciókat válthatnak ki. Ha ezek az anyagok az orrba vagy a torokba jutnak, akár gégegörcsöt és légzési nehézséget is okozhatnak.

Az illatgyertyák égésekor káros anyagok szabadulhatnak fel

A Német Gyermek- és Ifjúsági Orvosok Szakmai Szövetsége kifejezetten óva inti a kisgyermekes családokat az illatgyertyák, illatosítópálcák és aromalámpák használatától - írja a Heute.at. Attól ugyanis, hogy egy termék természetes illóolajokat tartalmaz, még nem feltétlenül biztonságos.

Az illatgyertyák és más illatosító termékek égésekor finom részecskék, korom, bizonyos esetekben pedig formaldehid is kerülhet a levegőbe. Ezek irritálhatják a bőrt és a nyálkahártyát, valamint allergiás reakciókat is kiválthatnak.

További veszélyt jelentenek a folyékony illatanyagok és illatosító gélek, amelyeket a kíváncsi kisgyermekek véletlenül megihatnak vagy lenyelhetnek. Az égő gyertyák emellett égési sérüléseket is okozhatnak. A német gyermekorvosok ezért azt javasolják, hogy ahol kisgyermekek tartózkodnak, lehetőleg ne használjunk illatosító termékeket. Az illatgyertyákat, aromalámpákat, illóolajokat és illatosító géleket pedig mindenképpen a csecsemők és kisgyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni.

Öt szabály, amellyel megelőzheted a bajt

  • Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető a mérgezések és balesetek kockázata.
  • Az illóolajokat és a lámpaolajat mindig gondosan lezárva, gyermekektől elzárva tárold.
  • Az utántöltő flakonokat soha ne hagyd nyitva vagy őrizetlenül, még az aromalámpa feltöltése közben sem.
  • Az olajokat ne töltsd át üdítős- vagy vizespalackba, mert a gyermek könnyen összetévesztheti őket az italokkal.
  • Az égő gyertyákat soha ne hagyd felügyelet nélkül. Eloltás után is tartsd távol őket a gyerekektől, amíg a viasz teljesen meg nem szilárdul.

Mérgezés gyanúja esetén azonnal kérj orvosi segítséget, és fordulj toxikológiai tájékoztató szolgálathoz.

Ezek a tünetek mérgezésre utalhatnak

A mérgezések egyik nagy veszélye gyerekek esetében, hogy a tünetek nem mindig jelentkeznek azonnal. Ezért akkor is fontos figyelni a gyermeket, ha kezdetben semmi szokatlant nem tapasztalunk a viselkedésében.

Figyelmeztető jel lehet a száj és a torok kipirosodása, égő érzés a nyálkahártyán, a köhögés, a hányinger, a hányás vagy a hasi panaszok. A hirtelen, látszólag ok nélküli és vigasztalhatatlan felsírás arra utalhat, hogy a gyermek valamilyen veszélyes anyaggal érintkezett. Ha felmerül, hogy a gyermek lámpaolajat vagy illóolajat nyelt le, nem szabad megvárni a tünetek kialakulását: haladéktalanul szakemberhez kell fordulni.

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