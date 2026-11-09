Szinte minden háztartásban ott van ez az ünnepi kellék, pedig nagyon veszélyes lehet a kisgyerekekre

Az ünnepek közeledtével egyre több otthonban kerülnek elő az illatgyertyák, az aromalámpák és a különféle illóolajok. Bár kellemes hangulatot teremtenek, kisgyermekes családokban óvatosan kell bánni velük. Különösen a lámpaolajok és az illóolajok veszélyesek, a gyermek egy óvatlan pillanatban lenyelhetik őket, ráadásul az égő gyertyák is kockázatot jelenthetnek.
Súlyos mérgezést okozhatnak az illóolajok
Ha a lakásban található veszélyes anyagokra gondolunk, többnyire a tisztítószerek és a gyógyszerek jutnak eszünkbe. Az illatgyertyákat, illóolajokat és aromalámpákat hajlamosak vagyunk ártalmatlannak tekinteni kellemes illatuk és színes csomagolásuk miatt. Pedig a lámpaolajból már egészen kis mennyiség lenyelése is súlyos következményekkel járhat, és ha az olaj a légutakba kerül, komoly tüdőkárosodást okozhat.
Bizonyos illóolajok szintén veszélyesek a kisgyermekekre. A kámfor, az eukaliptuszolaj és a mentol irritálhatják a nyálkahártyát, és súlyos légúti reakciókat válthatnak ki. Ha ezek az anyagok az orrba vagy a torokba jutnak, akár gégegörcsöt és légzési nehézséget is okozhatnak.
Az illatgyertyák égésekor káros anyagok szabadulhatnak fel
A Német Gyermek- és Ifjúsági Orvosok Szakmai Szövetsége kifejezetten óva inti a kisgyermekes családokat az illatgyertyák, illatosítópálcák és aromalámpák használatától - írja a Heute.at. Attól ugyanis, hogy egy termék természetes illóolajokat tartalmaz, még nem feltétlenül biztonságos.
Az illatgyertyák és más illatosító termékek égésekor finom részecskék, korom, bizonyos esetekben pedig formaldehid is kerülhet a levegőbe. Ezek irritálhatják a bőrt és a nyálkahártyát, valamint allergiás reakciókat is kiválthatnak.
További veszélyt jelentenek a folyékony illatanyagok és illatosító gélek, amelyeket a kíváncsi kisgyermekek véletlenül megihatnak vagy lenyelhetnek. Az égő gyertyák emellett égési sérüléseket is okozhatnak. A német gyermekorvosok ezért azt javasolják, hogy ahol kisgyermekek tartózkodnak, lehetőleg ne használjunk illatosító termékeket. Az illatgyertyákat, aromalámpákat, illóolajokat és illatosító géleket pedig mindenképpen a csecsemők és kisgyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni.
Öt szabály, amellyel megelőzheted a bajt
- Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető a mérgezések és balesetek kockázata.
- Az illóolajokat és a lámpaolajat mindig gondosan lezárva, gyermekektől elzárva tárold.
- Az utántöltő flakonokat soha ne hagyd nyitva vagy őrizetlenül, még az aromalámpa feltöltése közben sem.
- Az olajokat ne töltsd át üdítős- vagy vizespalackba, mert a gyermek könnyen összetévesztheti őket az italokkal.
- Az égő gyertyákat soha ne hagyd felügyelet nélkül. Eloltás után is tartsd távol őket a gyerekektől, amíg a viasz teljesen meg nem szilárdul.
Mérgezés gyanúja esetén azonnal kérj orvosi segítséget, és fordulj toxikológiai tájékoztató szolgálathoz.
Ezek a tünetek mérgezésre utalhatnak
A mérgezések egyik nagy veszélye gyerekek esetében, hogy a tünetek nem mindig jelentkeznek azonnal. Ezért akkor is fontos figyelni a gyermeket, ha kezdetben semmi szokatlant nem tapasztalunk a viselkedésében.
Figyelmeztető jel lehet a száj és a torok kipirosodása, égő érzés a nyálkahártyán, a köhögés, a hányinger, a hányás vagy a hasi panaszok. A hirtelen, látszólag ok nélküli és vigasztalhatatlan felsírás arra utalhat, hogy a gyermek valamilyen veszélyes anyaggal érintkezett. Ha felmerül, hogy a gyermek lámpaolajat vagy illóolajat nyelt le, nem szabad megvárni a tünetek kialakulását: haladéktalanul szakemberhez kell fordulni.
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