Szinte minden háztartásban ott van ez az ünnepi kellék, pedig nagyon veszélyes lehet a kisgyerekekre

Az ünnepek közeledtével egyre több otthonban kerülnek elő az illatgyertyák, az aromalámpák és a különféle illóolajok. Bár kellemes hangulatot teremtenek, kisgyermekes családokban óvatosan kell bánni velük. Különösen a lámpaolajok és az illóolajok veszélyesek, a gyermek egy óvatlan pillanatban lenyelhetik őket, ráadásul az égő gyertyák is kockázatot jelenthetnek.

Az illatgyertyákat, illóolajokat és aromalámpákat hajlamosak vagyunk ártalmatlannak tekinteni, pedig nem árt vigyázni

Forrás: 123rf

Súlyos mérgezést okozhatnak az illóolajok

Ha a lakásban található veszélyes anyagokra gondolunk, többnyire a tisztítószerek és a gyógyszerek jutnak eszünkbe. Az illatgyertyákat, illóolajokat és aromalámpákat hajlamosak vagyunk ártalmatlannak tekinteni kellemes illatuk és színes csomagolásuk miatt. Pedig a lámpaolajból már egészen kis mennyiség lenyelése is súlyos következményekkel járhat, és ha az olaj a légutakba kerül, komoly tüdőkárosodást okozhat.

Bizonyos illóolajok szintén veszélyesek a kisgyermekekre. A kámfor, az eukaliptuszolaj és a mentol irritálhatják a nyálkahártyát, és súlyos légúti reakciókat válthatnak ki. Ha ezek az anyagok az orrba vagy a torokba jutnak, akár gégegörcsöt és légzési nehézséget is okozhatnak.

Az illatgyertyák égésekor káros anyagok szabadulhatnak fel

A Német Gyermek- és Ifjúsági Orvosok Szakmai Szövetsége kifejezetten óva inti a kisgyermekes családokat az illatgyertyák, illatosítópálcák és aromalámpák használatától - írja a Heute.at. Attól ugyanis, hogy egy termék természetes illóolajokat tartalmaz, még nem feltétlenül biztonságos.

Az illatgyertyák és más illatosító termékek égésekor finom részecskék, korom, bizonyos esetekben pedig formaldehid is kerülhet a levegőbe. Ezek irritálhatják a bőrt és a nyálkahártyát, valamint allergiás reakciókat is kiválthatnak.

További veszélyt jelentenek a folyékony illatanyagok és illatosító gélek, amelyeket a kíváncsi kisgyermekek véletlenül megihatnak vagy lenyelhetnek. Az égő gyertyák emellett égési sérüléseket is okozhatnak. A német gyermekorvosok ezért azt javasolják, hogy ahol kisgyermekek tartózkodnak, lehetőleg ne használjunk illatosító termékeket. Az illatgyertyákat, aromalámpákat, illóolajokat és illatosító géleket pedig mindenképpen a csecsemők és kisgyermekek számára elérhetetlen helyen kell tárolni.