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Megvan a 2026-os Sztárban Sztár győztese: ő lett Magyarország legsokoldalúbb előadója

showműsor nyertes sztárban sztár
Life.hu
2026.11.09.
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Véget ért a Sztárban Sztár idei évada. A TV2 vasárnap esti döntőjében négy énekes versengett a győzelemért, de a nézők szavazatai alapján végül csak egyikük emelhette magasba a trófeát.

Vasárnap este kiderült, ki nyerte a Sztárban Sztár idei évadát. A fináléba Brasch Bence, Dr. Mátyás, Ádám Szofi és Takács Nikolas jutott be, akik két produkcióval igyekeztek meggyőzni a közönséget. A döntő első fordulójában sztárvendégekkel énekeltek duettet, majd egy-egy önálló produkcióval álltak színpadra.

A Sztárban Sztár 2026-os évadának négy döntőse
A Sztárban Sztár 2026-os évadának négy döntőse
Forrás: TV2

Takács Nikolas nyerte a Sztárban Sztár 2026-os évadát

A végső sorrendről kizárólag a nézők szavazatai döntöttek most, a legtöbb voksot pedig Takács Nikolas kapta. Az énekes az egész évad során kiemelkedő énektudásával és érzékeny előadásmódjával bizonyított. A fináléban is mindent beleadott, a közönség pedig őt választotta Magyarország legsokoldalúbb előadójának.

Takács Nikolas meghatódva, könnyeivel küszködve vette át a győztesnek járó trófeát. A stúdióban a versenytársai és a zsűri tagjai is vastapssal ünnepelték a Sztárban Sztár új győztesét.

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