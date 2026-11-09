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gáztűzhely

Láthatatlan veszély leselkedhet rád főzés közben − Így védekezhetsz ellene

gáztűzhely levegő főzés
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A gáztűzhely használatakor láthatatlan, egészségkárosító anyagok kerülhetnek a konyha levegőjébe. A szakértők szerint ezért nemcsak akkor kell szellőztetni, ha füstöt vagy ételszagot érzünk: minden főzésnél érdemes kinyitni az ablakot vagy bekapcsolni a páraelszívót.

Sokan nem gondolnak arra, hogy a gáztűzhely égése önmagában is szennyezheti a beltéri levegőt. A főzést során többek között nitrogén-dioxid és szén-monoxid keletkezhet, amelyek különösen a gyermekekre, az asztmásokra és a krónikus légúti betegségben szenvedőkre jelenthetnek kockázatot.

Láthatatlan veszély leselkedhet rád főzés közben.
Láthatatlan veszély leselkedhet rád főzés közben.
Forrás: 123.rf.com

Figyelj oda főzés közben, különösen, ha gáztűzhelyed van!

Andy Fox levegőminőségi szakértő szerint a gáztűzhely használatakor nemcsak az ételkészítésből, hanem az égésből is származhatnak káros anyagok. Darin Detwiler élelmiszer-biztonsági szakértő pedig arra figyelmeztetett, hogy még egyszerű vízforralás közben is kerülhetnek szennyeződések a levegőbe. Ezek egy része ráadásul láthatatlan és szagtalan, ezért nem szabad megvárni, amíg érezhetővé válik a probléma − írja a Huffpost. Alexander 

Rabin tüdőgyógyász a témával kapcsolatban elmondta, a nitrogén-dioxid irritálhatja a légutakat, és hozzájárulhat az asztmás tünetek, például a köhögés, a sípoló légzés és a légszomj kialakulásához. A gyermekek különösen érzékenyek lehetnek rá, mivel a tüdejük még fejlődésben van. A szén-monoxid pedig nagyobb mennyiségben fejfájást, szédülést, hányingert, súlyos esetben akár életveszélyes mérgezést is okozhat.

Így csökkentheted a kockázatot!

A szakértők azt javasolják, hogy a páraelszívót már a főzés megkezdése előtt kapcsoljuk be, és az ételkészítés befejezése után még néhány percig hagyjuk is úgy. Azt tanácsolják, érdemes a hátsó lángokat használni, mert azok közelebb vannak a páraelszívóhoz, így a berendezés hatékonyabban gyűjtheti össze az égéstermékeket. Ha nincs páraelszívónk, mindenképpen nyissunk ablakot.  A szakemberek hangsúlyozzák, hogy nem kell pánikba esni, ha gáztűzhelyünk van, de fontos tisztában lenni a kockázatokkal. A készülék rendszeres ellenőrzése és a szén-monoxid-érzékelő használata szintén hozzájárulhat a biztonsághoz. 

Aranyszabály: a gáztűzhelyet soha nem szabad fűtésre használni.

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