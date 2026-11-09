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Rihanna szexi ajándéknak öltözve indítja a karácsonyi szezont - Pikáns fotók

IK ALDAMA - IK ALDAMA
ünnepi készülődés Rihanna fehérnemű-kollekció
Klusovszki Kíra
2026.11.09.
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A karácsonyi hangulat idén minden eddiginél forróbban kezdődik. Rihanna fehérnemű márkájának legújabb kampányában semmit sem bízott a képzeletre.

Leesett a rajongók álla Rihanna legújabb karácsonyi kampányától. A 3 gyerekes énekesnő ugyanis most minden eddiginél merészebb oldalát mutatta meg a Savage X Fenty ünnepi kollekciójában: a legfrissebb képeken egy falatnyi csipkében és combfixben pózolt.

Ajándéknak öltözve pózol Rihanna.
Rihanna ajándéknak öltözve pózol legújabb fehérnemű-kollekciójában. 
Forrás: Instagram / Rihanna
  • Ajándéknak öltözve pózolt Rihanna a Savage X Fenty ünnepi kollekciójában.
  • A merész képeket Instagram oldalán is megosztotta.

Falatnyi fehérneműben pózol Rihanna

Ünnepi kollekciójának pikáns fotósorozatát az Instagramon is megosztotta a világsztár, amihez egy igencsak szexi kommentet fűzött: „Ha rosszalkodsz, te magad leszel az ajándék!” Ez a címszó pedig egészen találó, hiszen a képeken Rihanna egy merész vörös, virágmintás csipkebodyban és combfixben, magassarkúval, több különböző szögből is megmutatta irigylésreméltó alakját.

De ez még nem minden: olyan képek is akadnak, ahol a földön fekve, egy hatalmas, rózsaszín és bordó csíkos masnival a lábain pózolt, vagy a dekoráció alatt ülve, mélyen dekoltált fehérneműjében néz kihívóan a kamerába.

 

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