Rihanna szexi ajándéknak öltözve indítja a karácsonyi szezont - Pikáns fotók

Leesett a rajongók álla Rihanna legújabb karácsonyi kampányától. A 3 gyerekes énekesnő ugyanis most minden eddiginél merészebb oldalát mutatta meg a Savage X Fenty ünnepi kollekciójában: a legfrissebb képeken egy falatnyi csipkében és combfixben pózolt.

Rihanna ajándéknak öltözve pózol legújabb fehérnemű-kollekciójában.

Forrás: Instagram / Rihanna

Ajándéknak öltözve pózolt Rihanna a Savage X Fenty ünnepi kollekciójában.

A merész képeket Instagram oldalán is megosztotta.

Falatnyi fehérneműben pózol Rihanna

Ünnepi kollekciójának pikáns fotósorozatát az Instagramon is megosztotta a világsztár, amihez egy igencsak szexi kommentet fűzött: „Ha rosszalkodsz, te magad leszel az ajándék!” Ez a címszó pedig egészen találó, hiszen a képeken Rihanna egy merész vörös, virágmintás csipkebodyban és combfixben, magassarkúval, több különböző szögből is megmutatta irigylésreméltó alakját.

De ez még nem minden: olyan képek is akadnak, ahol a földön fekve, egy hatalmas, rózsaszín és bordó csíkos masnival a lábain pózolt, vagy a dekoráció alatt ülve, mélyen dekoltált fehérneműjében néz kihívóan a kamerába.

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