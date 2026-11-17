A GTA 6 miatt hónapok óta lázban égnek a gamerek, de nem kell már sokat várniuk arra, hogy újra elmerülhessenek Vice City világában. A Rockstar Games játéka november 19-én jelenik meg, vagyis csak pár nap van a debütálásig, de nem mindenhol ragadhatnak kontrollert a játékosok, több országban is betilthatják ugyanis a Grand Theft Auto 6-ot az erőszakos jelenetek és a szexuális tartalmak miatt, máshol pedig ugyanazekért csak a cenzúrázott változata lesz majd elérhető.

A GTA 6 több országban sem lesz elérhető.

Forrás: Matthieu Mirville/ZUMA Press Wire

GTA 6 tiltása: több országban is kétséges a megjelenése

A Grand Theft Auto 6 megjelenésére a világ minden táján készülnek a gamerek, sokan szabadságot is vettek ki, hogy a debütálás pillanatában már elmerülhessenek a GTA 6 nem visszafogott világában. A Rockstar Games játékának legújabb része nem fogja meghazudtolni önmagát, erőszak és szexuális tartalom is megjelenik majd, ami egyáltalán nem okoz meglepetést azoknak, akik valaha hallottak már a játékról. Azonban éppen ezek miatt nem játszhatnak a világ minden táján a GTA-val, ugyanis több helyen is cenzúrázzák, vagy egyenesen betiltják.

A PlayStation előrendelési ajánlataihoz kapcsolódó GTA+ promóciójának listáján több ország sem szerepel, amely arra utalhat, hogy ezeken a helyeken betilthatják a játékot.

Tádzsikisztán,

Kuvait,

Katar,

Bahrein,

Omán,

Libanon,

Kína,

Oroszország.

Tádzsikisztán az egyetlen, ahol valóban hivatalosan betiltották a játékot és nem csak a 6-ot, hanem a teljes GTA-szériát. Kínában nem kapta meg a hatóságoktól a forgalmazási engedélyt, a Közel-keleti államokban pedig hiányzik a helyi PlayStation Store kínálatából az erőszakos és szaxuális tartalmakra vonatkozó törvények miatt.

GTA 6 cenzúra: ezeken a helyeken a módosított játék lesz elérhető

A tiltásnál egy fokkal szerencsésebb helyzetben vannak azok, akiknél legalább a GTA 6 cenzúrázott változata megjelenik. Az előfeltöltési fájlok alapján a Rockstar Games 3 verziót készített, a globálist, a Japánt és az Auzstárliába/Új-Zélandra szánt változatot.

Japánban a rendkívül szigorú szabályok miatt az erőszakos jelenetek és a meztelenség ábrázolásának finomítására volt szükség. Hasonló a helyzet Ausztárliában és Új-Zélandon.