Tina Simmonsra november 15-én, vasárnap találtak rá holtan londoni lakásában. Halálának pontos okát egyelőre nem hozták nyilvánosságra. A színésznő pályafutása során több száz filmes és televíziós produkcióban dolgozott, és olyan világsztárokkal is fogatott, mint Helen Mirren vagy Meryl Streep.

Tina Simmons a Star Wars, a James Bond és a Batman-filmekben is játszott.

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Tina Simmons színésznő és dublőr is volt

Tina Simmons neve elsősorban a Star Wars rajongói számára lehet ismerős: az 1983-ban bemutatott A jedi visszatér című filmben lázadó technikust alakított. A színésznő feltűnt a James Bond-univerzumban is, többek közt a 2002-es Halj meg máskor! és a 2021-es Nincs idő meghalni című produkciókban.

Simmons nem csupán színésznőként dolgozott: több ismert hollywoodi sztár dublőreként és állandó helyettesítőjeként is számítottak rá. Helen Mirren, Meryl Streep, Miranda Richardson, Gemma Jones és Ellen Greene mellett is vállalt ilyen munkát.

Megrendítő sorokkal búcsúzott tőle régi barátnője

A színésznő halálhíre megrendítette barátnőjét, az egykori Bond-lányt, Madeline Smith-t, aki a közösségi médiában osztotta meg fájdalmát.

„Teljesen össze vagyok törve. Tina Simmons. Holtan találták a lakásában. Borzalmas. 1968 óta a barátom volt. Milyen kegyetlen dolog egyedül meghalni, és egyáltalán meghalni!” – írta többek között.

A Star Wars-rajongókat tömörítő The Bearded Trio szintén megemlékezett a színésznőről − szúrta ki a Mirror. A csoporttagok úgy emlékeztek meg Simmonsról, hogy mennyire közvetlen volt a rajongói rendezvényeken és szívesen mesélt a forgatások kulisszatitkairól

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