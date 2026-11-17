Személyes megjegyzést tett Károly király az öregedésről Elton John különleges rádióműsorában, a Rocket Hour különkiadásában. A beszélgetés apropója a King's Trust fennállásának 50. évfordulója volt, de egyéb témákról is szó esett.

A 78 éves Károly király az öregedésről beszélt.

Forrás: Northfoto

Károly király az öregedés nehézségeiről beszélt

A beszélgetés során Károly király a jótékonysági szervezetük közös történetére utalva megjegyezte: „Mi és a Trust még mindig stabil lábakon állunk”. A 79 éves Elton John erre tréfásan úgy reagált: „Én most éppen ülök.” A megjegyzés kapcsán a brit uralkodó hozzátette: „Itt-ott már kezdenek kiesni a dolgok. Ez egy borzalmas probléma, ahogy öregszünk” – mondta Károly, aki november 14-én töltötte be 78. életévét.

A király humoros megjegyzésére sokan felkapták a fejüket, az ugyanis köztudott, hogy 2024 eleje óta daganatos betegséggel kezelik. A Buckingham-palota azóta sem közölte, pontosan milyen ráktípust diagnosztizáltak nála, az uralkodó azonban egy rövid visszavonulás után a betegség ellenére is folytatja hivatalos feladatait, és rendszeresen részt vesz nyilvános eseményeken.

Édesanyjára is megható szavakkal emlékezett

A műsorban Elton John arról kérdezte az uralkodót, melyik dal áll hozzá különösen közel. Károly a Beatles All You Need Is Love című számát választotta és felidézte a 2002-es jubileumi koncertet, amelyet édesanyja, II. Erzsébet királynő trónra lépésének aranyjubileuma alkalmából rendeztek a Buckingham-palota kertjében. Az esemény egyik emlékezetes pillanata volt, amikor Paul McCartney és egy sztárokból álló kórus előadta a dalt.

„Soha nem fogom elfelejteni azt a varázslatos, egyszerűen felejthetetlen előadást, amelyet néhai édesanyám tiszteletére láthattam” – idézi az Express Károlyt.

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