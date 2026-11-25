30. születésnapja alkalmából állt a Vogue fotósának kamerája elé Hailey Bieber. Justin Bieber felesége a márkájáról, és az anyaságról is mesélt a címlapinterjúban.

Hailey Bieber pucér fotóval jelentkezett.

Forrás: Northfoto

Hailey Bieber a Vogue France decemberi–januári lapszámának címlaplánya lett

A november 24-én bemutatott fotósorozatot Hailey Bieberről Mert Alas készítette Párizsban, a divathét idején. Az egyik fekete-fehér felvételen a modell ruha nélkül, a földön ülve, felhúzott lábakkal pózol, miközben szőkített szemöldöke és hangsúlyos sminkje szinte felismerhetetlenné teszi. A Vogue képein piros latexfűzőben, arannyal díszített felsőben és nadrágban, valamint fekete csipkefelsőben is látható.

Hailey Bieber még szeptemberben a ICE magazin brazil kiadásában szerepelt ruha nélkül. Justin Bieber felesége ezzel (és a mostani Vogue-fotóval) úgy tűnik régi fogadalmát szegte meg, ami szerint SOHA, de SOHA nem mutatja meg magát teljesen meztelenül. Azt, hogy ledobta ruháit, akkor azzal magyraázta, hogy minden eladott példány után adományt különítenek el a São Pauló-i Bevándorló és Menekült Nők Központja számára, Hailey pedig a befolyt összeget megduplázza, mégpedig a saját vagyonából.

Elárulta, milyen nehézségekkel kellett szembenéznie

A november 22-én 30. születésnapját ünneplő Hailey az interjúban a modellkarrierjéről és a vállalkozásáról is beszélt. Elmondása szerint már fiatalon tudta, hogy egyszer saját szépségmárkát szeretne létrehozni. „Gyerekkorom óta megszállottan érdekel minden, ami a szépséggel kapcsolatos. Még most is magam előtt látom, ahogy egy fotózáson a sminkszékben ülök, és arra gondolok: egyszer én is szeretnék saját márkát indítani!” – mesélte a Rhode megalapítója.

Anyaként is helyt kell állnia

Hailey a férjével, Justin Bieberrel közös kisfiukról, a kétéves Jack Bluesról is mesélt. „Már másképpen dolgozom. Korábban az utolsó pillanatban is repülőre szállhattam, egyik megbeszélésről a másikra rohanhattam anélkül, hogy kétszer is átgondoltam volna. Most mindent úgy tervezek meg, hogy minden gördülékenyen menjen, és minél gyorsabban a gyermekemmel lehessek” – mondta.

Az elmúlt időszakban többször felröppent a hír, hogy a Justin Bieberrel való házassága válságban van és nyilvános veszekedésen is kapták már őket, és többször is ultimátumot adott a férjének, most azt nyilatkozta, hogy kölcsönösen támogatják egymás karrierjét, és inspirálják a másikat.

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