Kétségbeesetten küzd a fiáért Halle Berry. A színésznő újabb beadványt íratott, amit ügyvédei november 24-én be is nyújtottak. Azt állítja, hogy jelenlegi kapcsolattartási rend egyrészt korlátozza az anyai szerepét, ráadásul tovább mélyíti a fia és közte kialakult távolságot is. Berry azt kéri a bíróságtól, hogy állítsák vissza a korábbi, fele-fele arányú felügyeleti megállapodást.

Halle Berry kisfiával, Maceóval 2014-ben.

Forrás: CYRIL MOREAU / BESTIMAGE

Halle Berry alig látja fiát, Maceót

Olivier Martinez, aki azt állítja, élete legnagyobb hibája volt, hogy elvette Berryt, még október 1-jén családon belüli erőszakra hivatkozva távoltartási végzést kért Halle Berry ellen, és fiuk, Maceo kizárólagos felügyeletét szeretett volna megszerezni. A keresetében arra hivatkozott, hogy volt felesége, akivel 2016-ban váltak el, szeptember 26-án erőszakosan viselkedett a fiukkal. Berry ezzel szemben azt állította, hogy csak játszottak, nevezetesen birkóztak.

A bíróság október 29-én elutasította Martinez kérelmét, és feloldotta az ideiglenes távoltartási végzést, mivel a színész nem tudta bizonyítani az általa állított bántalmazást.

Ennek ellenére Martinez kapta meg az elsődleges fizikai felügyeletet, Berry pedig csak meghatározott időpontokban, hétfőn és kedden napközben, valamint minden második hétvégén találkozhat a fiával.

Ügyvédei szerint Halle több mint hét héten keresztül nem tölthetett egyetlen éjszakát sem a fiával, és azt is állítják, hogy volt olyan időszak, amikor csaknem egy hónapig egyáltalán nem beszéltek egymással.

Maceo elutasító lett és önfejű

„Maceo nincs nagyobb biztonságban most, mint Halle mellett. Ellenben az anya és fia közötti kapcsolat megromlott, mert Maceo az apjával maradt” − fogalmaztak. Berry szerint fia az elmúlt időszakban egyre távolságtartóbbá és engedetlenebbé vált vele szemben, emellett mindinkább ragaszkodik ahhoz, hogy ő maga dönthesse el, mikor és mennyi időt tölt az egyes szülőknél.

A jogászok szerint a mostanra kialakult káros családi dinamika akár örökre megváltoztathatja Halle és Maceo kapcsolatát, holott mindig is szorosan kötődtek egymáshoz, kapcsolatuk harmonikus és szeretetteljes volt.

Halle Berry a nyilatkozatában arról írt, hogy a nyáron körülbelül hat hetet töltöttek együtt Maceóval, többek között a Fidzsi-szigeteken is nyaraltak. A színésznő ezt az időszakot korábban a volt férjének írt üzenetében a valaha volt legjobb időszaknak nevezte, így azt javasolta Martineznek, hogy térjenek vissza az egyenlő felügyeleti időhöz, amelynek keretében Maceo felváltva töltene egy-egy hetet a két szülőnél. „Azt szeretném, hogy Maceónak egészséges, szeretetteljes kapcsolata legyen mindkét szülőjével” – fogalmazott.