Puerto Rico-nak ez a hatodik Miss Universe-címe, és 2006 óta először nyerte meg a versenyt. Jennifer Barreto ezzel olyan korábbi győztesek sorába lépett, mint Marisol Malaret, Deborah Carthy-Deu, Dayanara Torres, Denise Quiñones és Zuleyka Rivera.

A Puerto Ricó-i Jennifer Barreto nyerte a Miss Universe 2026-os versenyét.

Forrás: Northfoto

A Miss Universe 2026 győztese, Jennifer Barreto pszichológus és szociális munkás

Jennifer Barreto 27 éves, pszichológus és szociális munkás, emellett egy Penélope nevű kislány édesanyja.

Győzelme azért is számít mérföldkőnek, mert korábban még egyetlen édesanya sem nyerte meg a versenyt.

Baretto a Miss Universe 2026-on nemcsak a szépségét, hanem a társadalmi ügyek iránti elkötelezettségét is megmutatta. A döntősöknek ugyanarra a kérdésre kellett válaszolniuk: „Mire van most a legnagyobb szüksége a világnak?”

Baretto pedig az empátiát emelte ki

− írja a People.

Új korona, új korszak a Miss Universe történetében

A 75. Miss Universe-verseny alkalmából új koronát mutattak be, amely a The Radiance of an Eternal Legacy nevet kapta. A George Wittels ékszertervező és a Maison d’OR együttműködésében készült ékszer 3150 gyémántot tartalmaz, amelyek 18 karátos fehéraranyba vannak foglalva.

A koronát a győztes a hivatalos megjelenésein viseli, de nem tarthatja meg véglegesen.

Jennifer Barreto első udvarhölgye a Dominikai Köztársaság képviselője, Melissa Núñez lett, a venezuelai Clara Vegas a második, a Fülöp-szigetek indulója, Bea Millan-Windorski a harmadik, Új-Zéland képviselője, Georgia Waddington pedig a negyedik helyen végzett.