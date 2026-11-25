Az almahéj többnyire a szemetesben landol, pedig érdemes félretenni és felhasználni. Ízletes, illatos téli italt főzhetünk belőle, amelynek elkészítéséhez semmi különlegesre nincs szükség. Az almahéjból, fahéjból és gyömbérből készült tea azokat a régi időket idézi, amikor a konyhában szinte semmi sem ment kárba.

Az almahéjat kár kidobni, finom ital készíthető belőle

Forrás: 123rf

Így készül az illatos almahéjtea

Hozzávalók két csészéhez:

2 alaposan megmosott alma héja

1 rúd fahéj

2-3 vékony szelet friss gyömbér

500 ml víz

kevés citromlé (ízlés szerint)

Elkészítés:

1. Tedd az almahéjat egy kisebb lábasba, add hozzá a fahéjat és a gyömbért, majd öntsd fel a vízzel. Forrald fel, ezután vedd kisebbre a lángot, és főzd további 10 percig.

2. Húzd le a lábast a tűzhelyről, fedd le, és hagyd állni a teát még 5 percig. Szűrd le, és ha szereted a kissé savanykás ízeket, adj hozzá néhány csepp citromlevet.

3. Az alma természetes édességet kölcsönöz az italnak, a fahéj gondoskodik a jellegzetes illatáról, a gyömbér enyhén csípős íze pedig remekül illik a téli fűszerezéshez.

Az almahéj értékes összetevőket rejt

Az alma héja számos növényi vegyületet, köztük polifenolokat is tartalmaz, fontos azonban tudni, hogy főzés közben a benne található összetevőknek csak egy része kerül át a vízbe, az élelmi rostok például nem oldódnak ki számottevő mennyiségben. Az almahéjtea tehát nem helyettesíti a friss gyümölcs fogyasztását, arra viszont remek megoldás, hogy hasznosítsuk az alma egyébként kidobásra ítélt részét.

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