Ajándékozz élményt!
Valljuk be, a legtöbbünknek lapul otthon legalább egy olyan karácsonyi ajándék, aminek azóta sem találtuk meg a helyét. Egy újabb bögre, egy rosszul eltalált pulóver vagy egy illat, amit sosem használtunk. Mi lenne, ha idén valami olyasmit tennél a fa alá, ami nem a szekrény mélyén, hanem az emlékeitek között köt ki?
Egy ajándék, amiből közös történet születik
Gondolj csak bele! Egy tárgyat kibontasz, megköszönsz, majd előbb-utóbb a polcra teszel. De egy este, amikor a barátaiddal együtt izgultok, nevettek, és még hetek múlva is ugyanazokat a pillanatokat emlegetitek? Az egészen más. Egy jól megválasztott élményajándék pontosan ezt adhatja. Legyen szó egy régóta tervezett randiról, egy születésnapi meglepetésről vagy egy spontán baráti kalandról, a közösen átélt pillanatoknak különleges értékük van. Budapest belvárosában a Neverland mindehhez nem mindennapi helyszínt kínál: nyolc tematikus szabadulószobát, prémium koktélbárt és nápolyi pizzériát, mindezt egy fedél alatt.
A Vadnyugati banktól a koktélbárig
Képzeld el, ahogy a vadnyugat izgalmas világában, egy bankrablás kellős közepén próbáljátok megfejteni a következő rejtélyt, miközben versenyt futtok az idővel, és minden apró nyom közelebb visz a megoldáshoz. Vagy ahogy az Azték sírkamra titokzatos világában együtt kutattok a megoldás után. A feszültség, az izgatott találgatások és a végén kitörő nevetés mind olyan pillanatok, amelyekre jó lesz később visszagondolni. A kalandnak pedig nem kell a szabadulószoba ajtajában véget érnie. Egy különleges signature koktél, egy frissen sült nápolyi pizza és egy felszabadult beszélgetés tökéletes folytatása lehet az estének.
Egy utalvány, rengeteg lehetőség
A Neverland szabadulószoba ajándékutalványának egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell előre eldöntened, pontosan milyen programnak örülne a másik. Te választod ki az összeget, ő pedig eldöntheti, mire költi: szabadulószobára, koktélokra, pizzára vagy akár ezek kombinációjára. Az utalvány több alkalommal is felhasználható, a fennmaradó egyenleg pedig a vásárlástól számított hat hónapon belül elkölthető. Így egyetlen meglepetésből akár több különleges este is születhet.
Elegáns meglepetés, akár az utolsó pillanatban is
Ha a karácsonyi készülődés közepette megint az utolsó napokra maradt az ajándékbeszerzés, van egy jó hírünk: a Neverland utalványa online is megvásárolható. Ráadásul nem kell beérned egy továbbküldött e-maillel! A helyszínen elegáns, fekete borítékba helyezett, aranyszínű Neverland-logóval díszített ajándékutalványt is kérhetsz. Akkor is
ingyenesen elkészítik neked, ha eredetileg online vásároltad meg: csak mutasd be a kódodat nyitvatartási időben. Így a karácsonyfa alatt is igazán mutatós meglepetés várhatja azt, akinek szánod.
A legjobb ajándéko t nem mindig lehet becsomagolni
Lehet, hogy idén nem egy újabb tárgy lesz a legnagyobb meglepetés, hanem egy este, amikor végre mindenki félreteszi a telefonját, együtt nevet, izgul, és egy kicsit megfeledkezik a hétköznapokról. Mert néhány év múlva talán már nem emlékszünk arra, pontosan mi volt a fa alatt. Arra viszont igen, amikor együtt próbáltunk kijutni egy hátborzongató szobából, majd egy koktél mellett újra és újra elmeséltük a legviccesebb pillanatokat.
Idén ajándékozz valamit, amiből valódi közös történet születhet! A Neverland ajándékutalványát online vagy személyesen is beszerezheted.