Ajándékozz élményt!

Valljuk be, a legtöbbünknek lapul otthon legalább egy olyan karácsonyi ajándék, aminek azóta sem találtuk meg a helyét. Egy újabb bögre, egy rosszul eltalált pulóver vagy egy illat, amit sosem használtunk. Mi lenne, ha idén valami olyasmit tennél a fa alá, ami nem a szekrény mélyén, hanem az emlékeitek között köt ki?

Egy ajándék, amiből közös történet születik

Gondolj csak bele! Egy tárgyat kibontasz, megköszönsz, majd előbb-utóbb a polcra teszel. De egy este, amikor a barátaiddal együtt izgultok, nevettek, és még hetek múlva is ugyanazokat a pillanatokat emlegetitek? Az egészen más. Egy jól megválasztott élményajándék pontosan ezt adhatja. Legyen szó egy régóta tervezett randiról, egy születésnapi meglepetésről vagy egy spontán baráti kalandról, a közösen átélt pillanatoknak különleges értékük van. Budapest belvárosában a Neverland mindehhez nem mindennapi helyszínt kínál: nyolc tematikus szabadulószobát, prémium koktélbárt és nápolyi pizzériát, mindezt egy fedél alatt.

Képforrás: Neverland

A Vadnyugati banktól a koktélbárig

Képzeld el, ahogy a vadnyugat izgalmas világában, egy bankrablás kellős közepén próbáljátok megfejteni a következő rejtélyt, miközben versenyt futtok az idővel, és minden apró nyom közelebb visz a megoldáshoz. Vagy ahogy az Azték sírkamra titokzatos világában együtt kutattok a megoldás után. A feszültség, az izgatott találgatások és a végén kitörő nevetés mind olyan pillanatok, amelyekre jó lesz később visszagondolni. A kalandnak pedig nem kell a szabadulószoba ajtajában véget érnie. Egy különleges signature koktél, egy frissen sült nápolyi pizza és egy felszabadult beszélgetés tökéletes folytatása lehet az estének.

Egy utalvány, rengeteg lehetőség

A Neverland szabadulószoba ajándékutalványának egyik legnagyobb előnye, hogy nem kell előre eldöntened, pontosan milyen programnak örülne a másik. Te választod ki az összeget, ő pedig eldöntheti, mire költi: szabadulószobára, koktélokra, pizzára vagy akár ezek kombinációjára. Az utalvány több alkalommal is felhasználható, a fennmaradó egyenleg pedig a vásárlástól számított hat hónapon belül elkölthető. Így egyetlen meglepetésből akár több különleges este is születhet.