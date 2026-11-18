Hilary Swank terhességén sokan meglepődtek, hiszen a színésznő 52 évesen várja harmadik gyerekét. Van mit mondania azonban azoknak, akik esetleg kritizálták amiatt, hogy újabb gyereket vállal.

Hilary Swank és férje, Philip Schneider

Forrás: Philippe Brylak/Bestimage

Hilary Swank terhességéről vallott: ideje haladni a korral

Hilary Swank terhességét az Instagramon jelentette be, és bizony mindenkit meglepett a hírrel. A színésznő 52 évesen várja a harmadik gyerekét, erről pedig sokaknak volt véleménye. A színésznő a napokban, a This Morning Show-ban reagált a negatív kritikákra.

„Ideje lépést tartani a korral! A világunk annyira fejlett, az emberek sokkal tovább élnek, tudod, és rengeteg nő szeretne később anyává válni. Egyre inkább normális dologgá válik, hogy az ember később vállal gyereket” – magyarázta Swank, aki 48 éves volt, amikor az ikrei megszülettek. Elárulta, hogy a mostani terhességét sokkal könnyebbnek érzi.

„A harmadik trimeszterem harmadik hetéig dolgoztam az ikreimmel, szóval elég kemény volt… Naponta 18 órát dolgoztam, és két testdublőröm volt, mert ők nem túlórázhattak, de a terhes idős hölgy viszont igen” – tette hozzá a színésznő.

Hilary Swank gyerekei – Aya és Ohm, akik 2023 áprilisában születtek – nagyon várják a testvérük érkezését. „Annyira izgatottak a baba miatt, hogy folyton azt kérdezik: »Mikor jön a baba? Mikor jön a baba?« Én pedig azt válaszolom: »Karácsonykor.« És szinte minden reggel úgy ébrednek, hogy: »Már karácsony van?« Nagyon izgatottak.”

Hilary Swank férje Philip Schneider, akivel 2018-ban Kaliforniában házasodtak össze, és lassan más háromgyerekes szülők lesznek.

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