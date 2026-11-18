A nárcizmust sokan hajlamosak egyszerűen az önimádattal vagy a túlzott magabiztossággal azonosítani, pedig ennél jóval összetettebb személyiségvonásokról van szó. A nárcisztikus emberekre jellemző lehet a saját fontosságuk túlértékelése, az elismerés iránti erős igény és az, hogy másoknál különlegesebbnek tartják magukat. Egy nagyszabású nemzetközi vizsgálat most arra kereste a választ, hogy a világ különböző országaiban mennyire jellemzőek ezek a tulajdonságok. A Michigani Állami Egyetem kutatói 53 ország több mint 45 ezer lakójának válaszait elemezték, az eredmények pedig több érdekes összefüggésre is rávilágítottak.

Meglepő, mely országokban él a legtöbb nárcisztikus személyiségzavarral küzdő ember.

Forrás: 123rf

Nem az a nemzet került az első helyre, amelyre a legtöbben gondolnának.

A kutatók a generációk között is jelentős különbségeket találtak.

A hazai adatok között is akad figyelemre méltó információ.

Ezekben az országokban él a legtöbb nárcisztikus

A kutatás eredményei alapján Németország végzett az első helyen, vagyis az itt élők értek el átlagosan a legmagasabb pontszámot a nárcizmust vizsgáló kérdőívekben. A második helyre Irak került, a harmadik Kína lett, míg Nepál és Dél-Korea a negyedik, illetve az ötödik helyet szerezte meg. Az Egyesült Államok mindössze a 16. helyen végzett, vagyis jóval hátrébb szerepelt, mint azt sokan gondolnák. A lista másik végén Szerbia, Írország, az Egyesült Királyság, Hollandia és Dánia található. Ezekben az országokban mérték a legalacsonyabb átlagos nárcizmusértékeket. A kutatók ugyanakkor hangsúlyozták, hogy a személyiségvonások kulturális különbségei nem jelentik azt, hogy egy adott nemzet minden tagjára ugyanazok a tulajdonságok lennének jellemzők.

A vizsgálat nemcsak az országok közötti különbségekre világított rá, hanem a nemek és a korosztályok között is érdekes eltéréseket talált. A férfiak átlagosan magasabb pontszámot értek el a nárcizmust mérő kérdőívekben, mint a nők. Ennek hátterében a kutatók szerint társadalmi és kulturális tényezők is állhatnak, például a versengésre és az önérvényesítésre vonatkozó eltérő elvárások. Az életkor szintén meghatározónak bizonyult: a fiatalabb felnőttek általában magasabb nárcizmusértékeket mutattak, mint az idősebbek. Ez a tendencia a különböző kultúrákban egyaránt megfigyelhető volt.