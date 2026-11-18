A hideg hónapokban, amikor egyre korábban sötétedik, sokan számolnak be megmagyarázhatatlan zajokról és paranormális élményekről. Ian Fairholm, a Bathi Egyetem pszichológiai oktatója és parapszichológusa szerint ennek több oka is lehet: mint például a rövidebb nappalok vagy a Halloween utáni fokozott érdeklődés a természetfeletti jelenségek, mint például a szellemek iránt.

Télen többen vélik úgy, hogy szellemet látnak.

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A szorngás és a fűtés is szerepet játszhatnak abban, hogy többen szellemet vélnek látni-hallani

Ian Fairholm a BBC-nek beszélt arról, miért pont télen számolnak be többen arról, hogy szellemet látnak. „Nemrég volt Halloween, és egyre korábban sötétedik. Ilyenkor szeretjük a hátborzongató történeteket, ráadásul jobban is szorongunk” – vélekedik a parapszichológus. „A szellemek kérdése összefügg azzal, mit jelent embernek lenni, és mi következik a földi lét után. Azt tudjuk, milyen élni, de azt nem, mi történik ezután” – mondta a szakember. Fairholm szerint a téli időszakban tapasztalt fura hangok egy része teljesen hétköznapi. A központi fűtésnek is van hangja, sokan ezeket vélik rejtélyes neszeknek. Egy másik lehetséges magyarázat az infrahang, vagyis az emberi hallás alsó frekvenciahatára alatti hanghullámok jelenléte, amelyeket tudatosan nem érzékelünk, de hatással lehetnek ránk.

Nem minden szellem akar ártani az embereknek

A paranormális jelenségekkel foglalkozó Colin Browen szerint tévhit, hogy minden szellemtől félni kell. A Murder In America című podcast műsorvezetője egy paranormális élményét is megosztotta. „Húsz-harminc olyan otthont és helyszínt vizsgáltam már, amelyeket vidám, jókedvű szellemek laktak. Egyik éjszaka például az egész időt azzal töltöttük, hogy vicceket meséltünk a szellemeknek, miközben figyeltük, ahogyan játszanak a tárgyainkkal, és úgy tűnt, velünk együtt nevetnek” − idézi a Female First.

Browen szerint a félelemért a horrorfilmek és a paranormális jelenségekkel foglalkozó dokumentumfilmek felelősek. Ezekben ugyanis a kísérteteket rendszerint félelmetes, fenyegető lényekként ábrázolják.