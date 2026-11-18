Ey brit kutatás szerint az X generáció tagjai az ötvenes éveik elején rosszabb egészségi állapotban vannak, mint a baby boomerek voltak ugyanebben az életkorban.

Az X generáció tagjai közül sokan rossznak érzik az egészségi állapotukat.

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Az X generáció több egészségi kihívással küzd

Az 1965 és 1980 között születetteket magában foglaló korosztály egészségi állapotát a University College London kutatói vizsgálták. A felmérésben 8000 ember adatait elemezték, az eredmény pedig lehangoló. Mindössze 41 százalékuk tartotta kiválónak vagy nagyon jónak az egészségét, míg a baby boomerek 50 százaléka válaszolta ezt hasonló életkorban. A megkérdezettek 26 százaléka rossznak vagy éppen kielégítőnek ítélte az egészségi állapotát. Az elhízás a 32 százalékukat, a cukorbetegség pedig 9 százalékukat érintette, az előbbi 26, az utóbbi 6 százalék volt a baby boomereknél. A kutatásban részt vevők a mentális egészségükkel sem elégedettek, 20 százalékuk, túlnyomórészt nők, komoly pszichés megterhelésről számolt be.

George Ploubidis professzor, a kutatás egyik szerzője szerint a felmérés ellentmondásokra is rávilágított, ugyanis a romló tendencia ellenére a résztvevők az élet legfontosabb területei közül az egészséget értékelték a legtöbbre: tízes skálán 9,3 pontot adtak neki, míg az anyagi jólét mindössze 6,1 pontot kapott.

Gyakoribbak a daganatos megbetegedések is

Egy 2024-es tanulmány 3,8 millió rákos beteg adatait vizsgálta, és a kutatók arra jutottak X generációsok között többen lesznek daganatos betegek az ötvenes-hatvanas éveikben, mint a korábbi generációk tagjai ebben az életkorban. A leggyakoribb a pajzsmirigy-, vese-, vastagbél-, végbél-, hasnyálmirigy-, méh- és prosztatarák, jó hír azonan, hogy a tüdőrák előfordulási aránya várhatóan alacsonyabb lesz az X generációsok között. A kutatók úgy vélik, ez összefüggésben áll az elhízással és a fizikai inaktivitással. Mindkettő bizonyított egészségügyi kockázat, bár a tanulmány nem tudta pontosan meghatározni, hogy mi okozza a generációs különbségeket − írja a Metro.

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