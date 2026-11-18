Fény derült a 007-es ügynök személyazonosságára, Robert Pattinsonra esett az Amazon MGM Studios választása. A mellékszereplők azonban még kérdésesek, de természetesen mindenkit az új James Bond-lány kiléte érdekel a legjobban. A szereplőválogatásokat azonban még csak most kezdik, ha lehet hinni a híreknek, addig pedig, míg kiderül, ki szürcsöl majd Martinit Robert Pattinson mellett Bond-lányként nézzük, kik voltak eddig a legjelentősebb és legszexibb nők az ügynök életében.

Robert Pattinson lesz a következő ügynük, de ki lesz a James Bond-lány?

Forrás: Amazon MGM via Bestimage

James Bond-lányok bevetésen: ők voltak a legjelentősebb nők az ügynök mellett

A Bond-lányok története 1962-ben kezdődött, amikor a Dr. No című filmben Ursula Andress megjelent a képernyőn fehér bikiniben. Szerepével történelmet írt, de nem ő volt az egyetlen nő James Bond mellett, akit örökre megjegyeztek. Az elmúlt évtizedekben számos gyönyörű nő szolgált a titkosügynökkel, és a sor még folytatódni fog, egyelőre azonban azt nem tdudni, hogy kivel.

Az Amazon MSM Studios bejelentette, hogy Robert Pattinson kapta James Bond szerepét, ő váltja tehát Daniel Craiget. A mellékszereplők válogatása azonban még most kezdődik. Főgonosznak már bejelentkezett Brad Pitt, a Bond-lány kiltéről pedig csak találgatások folynak.

Amíg kiderül, kik csatlakoznak Pattinsonhoz, galériánkban megmutatjuk a filmtörténet legszexibb és legemlékezetesebb Bond-lányait.

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