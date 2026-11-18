Bár a sussexi hercegi pár már 12 hete visszatért Nagy-Britanniába, még mindig nem találkozott Harry herceg édesapjával, III. Károly királlyal és Kamilla királynéval. Úgy tudni, nem hívták meg őket karácsonyra Sandringhambe sem, a legfrissebb hírek szerint pedig Katalin hercegné karácsonyi koncertjén sem vesznek részt. Ezek mind arra utalnak, hogy Harryék és a királyi család viszonya menthetetlen, a herceg egyik barátja azonban egészen másként látja a helyzetet.

Bennfentes kotyogta ki, mennyit beszél valójában a királyi családdal Harry herceg és Meghan.

Forrás: PA Wire

Harry herceg és Meghan titokban sokkal többet beszélnek a királyi családdal, mint azt bárki gondolná

Alex Rayner − aki 2011-ben Harryvel együtt vett részt egy északi-sarki jótékonysági expedíción − egy gálán beszélt a hercegi párról. „Harry és Meghan sokkal többet beszélnek a királyi családdal, mint azt gondolnánk. A kapcsolatuk sokkal erősebb, mint ahogyan azt a nyilvánosság látja” – fogalmazott és hozzátette, az hogy a sussexiek külön karácsonyoznak, nem azt jelenti, hogy ki vannak közösítve. „Nem zárták ki őket. Egyszerűen csak arról van szó, hogy a saját életüket élik. Mindig is erre vágytak. Szó sincs semmiféle sértésről vagy arról, hogy ne hívták volna meg őket” – idézi a Daily Mail.

Rayner arről is beszélt, hogy Harry herceg és Meghan Markle számára az a legfontosabb, hogy a gyerekeik boldogok legyenek. „Csodálatos karácsonyuk lesz akkor is, ha nem a királyi családdal töltik. Harry természetesen karácsonykor beszélni fog az édesapjával. Minden fiú beszél az apjával karácsonykor, ez alapszabály” – tette hozzá.

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