Volt idő, amikor a gyereknek nem az volt a dolga, hogy elmondja, mit érez, hanem hogy megfogadja, amit a felnőtt mond. A szülők többsége valószínűleg nem ártani akart ezekkel a szabályokkal – egyszerűen ők is így nőttek fel. Mégis érdekes belegondolni, hogy bizonyos mondatok és elvárások mennyire velünk maradhattak, és milyen stresszt okozhatnak még felnőttként is. Te hányat hallottál és tartottál be gyerekkorodban?

Vannak gyerekkori szabályok a 80-as, 90-es évekből, amelyek felnőzzként is stresszt okoznak.

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Ha a 80-as, 90-es években nőttél fel, ezek a szabályok fájdalmasan ismerősek lehetnek

1. „Ne beszélj vissza!”

A klasszikus mondat, amit valószínűleg rengeteg gyerek hallott. Ha egy felnőtt mondott valamit, azzal nem illett vitatkozni. Kérdezni lehetett, de csak egy bizonyos pontig – utána jött a jól ismert: „Ne feleselj!”

A tisztelet persze fontos, de ha valaki gyerekként azt tanulja meg, hogy jobb csendben maradni, mint kiállni magáért, az a szokás később is előjöhet. Például akkor, amikor egy munkahelyi helyzetben inkább lenyeli a véleményét, csak hogy ne legyen konfliktus.

2. „Ne sírj!”

A sírás sok családban valami olyasmi volt, amit minél gyorsabban abba kellett hagyni. „ugyan már,nincs okod sírni” vagy „szedd össze magad!” – és máris megpróbáltuk elrejteni, amit éreztünk.

Pedig attól, hogy egy gyerek problémája nekünk felnőttként kicsinek tűnik, neki még lehet óriási. Az érzelmek rendszeres elfojtásának később is lehet hatása arra, mennyire könnyen beszélünk a saját érzéseinkről.

3. „A gyereknek csendben kell maradnia”

Látni, de nem hallani – ez a szemlélet szinte egy egész generáció számára ismerős lehet. A gyereknek nem feltétlenül volt beleszólása a felnőttek dolgába, és sokszor az számított jó gyereknek, aki nem zavart, nem kérdezett túl sokat, és szépen megült a helyén.

Felnőttként azonban egészen más a helyzet. Véleményt kell mondani, határokat kell húzni, ki kell állni magunkért. Nem mindig egyszerű, ha közben valahol mélyen még mindig ott motoszkál: „Inkább maradj csendben”.

4. „Tiszteld az idősebbeket!”

Ez önmagában persze nem rossz szabály. A probléma inkább akkor kezdődik, ha a tisztelet automatikusan azt jelenti, hogy az idősebb embernek mindig igaza van.