Jelszót adni a számítógépünkhöz vagy a telefonos alkalmazásokhoz többnyire nyűg mindenkinek. Sokan csak túl akarnak lenni rajta, ezért a lekézenfekvőbbet írják be. A bajt tetézi, hogy vannak, akik több felületen is ugyanazt a karakersort használják.
A NordPass friss rangsort tett közzé: ez a 10 jelszó a leggyakoribb
A jelszókezelő szolgáltatás 44 országban vizsgálta az adatokat. A lista alapján a leggyakoribb jelszavak között továbbra is egyszerű számsorok és könnyen megjegyezhető szavak szerepelnek − írja a Metro.
A világ 10 leggyakoribb jelszava 2026-ban
- 123456
- admin
- 12345678
- 123456789
- 1234
- 12345
- password
- Aa123456
- Pass@123
- 1234567890
Az 123456 nyolc évből hetedszer végzett az első helyen. A második és harmadik helyezett, az admin és a 12345678 szintén változatlanul tartja pozícióját.
A szakértők legalább 15 karakterből álló, kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális karaktereket tartalmazó jelszavakat javasolnak. Fontos az is, hogy minden fiókhoz külön kombinációt használjunk, és ahol lehet, kapcsoljuk be a többfaktoros hitelesítést.
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