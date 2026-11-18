Jelszót adni a számítógépünkhöz vagy a telefonos alkalmazásokhoz többnyire nyűg mindenkinek. Sokan csak túl akarnak lenni rajta, ezért a lekézenfekvőbbet írják be. A bajt tetézi, hogy vannak, akik több felületen is ugyanazt a karakersort használják.

Megvan a 2026-ban használt leggyakoribb 10 jelszó listája.

Forrás: 123.rf.com

A NordPass friss rangsort tett közzé: ez a 10 jelszó a leggyakoribb

A jelszókezelő szolgáltatás 44 országban vizsgálta az adatokat. A lista alapján a leggyakoribb jelszavak között továbbra is egyszerű számsorok és könnyen megjegyezhető szavak szerepelnek − írja a Metro.

A világ 10 leggyakoribb jelszava 2026-ban

123456

admin

12345678

123456789

1234

12345

password

Aa123456

Pass@123

1234567890

Az 123456 nyolc évből hetedszer végzett az első helyen. A második és harmadik helyezett, az admin és a 12345678 szintén változatlanul tartja pozícióját.

A szakértők legalább 15 karakterből álló, kis- és nagybetűket, számokat, valamint speciális karaktereket tartalmazó jelszavakat javasolnak. Fontos az is, hogy minden fiókhoz külön kombinációt használjunk, és ahol lehet, kapcsoljuk be a többfaktoros hitelesítést.

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