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kalandor

28 év gyaloglás után végre hazatért a brit kalandor: 50 ezer megtett kilométer után ezt mondta neki az édesanyja

kalandor Anglia gyaloglás
Horváth Angéla
2026.11.03.
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Egészen elképesztő utazás végére ért Karl Bushby, aki közel három évtizeddel ezelőtt indult el Dél-Amerikából, hogy gyalogosan jusson haza Angliába. A brit kalandor november 2-án végre megérkezett szülővárosába.

Huszonnyolc év és mintegy 50 ezer kilométer után ért véget Karl Bushby különleges vállalkozása. A brit férfi november 2-án érkezett meg az angliai Hull városába, ahol kisebb tömeg gyűlt össze, hogy köszöntse. A BBC beszámolója szerint a kalandor az utolsó kilométereket már támogatóival együtt tette meg gyermekkori otthonáig.

British adventurer Karl Bushby (C) completes the final portion of his journey in his home city of Hull, northeastern England on November 2, 2026, following a 50,000-kilometre, 28-year trek home from South America. Bushby, a 57-year-old former paratrooper, set off from Punta Arenas, Chile, in November 1998, vowing to reach his mother's home near Hull without travelling on planes, trains, boats, vehicles or other transport modes. (Photo by Paul ELLIS / AFP)
Karl Bushby 
Forrás: AFP

A háznál édesanyja, Angela várta, akivel tíz éve nem találkozott.

„Hol voltál? Jó, hogy itthon vagy!” – fogadta fiát az asszony.

A hazatéréskor Bushby már családtagjai is eljöttek. Ott volt 36 éves fia, Adam, valamint 12 éves unokája, akivel most találkozott először személyesen. Édesapja és testvérei szintén a helyszínen várták.

A férfi a megérkezése után bejelentette: felhagy a hosszú gyalogtúrákkal.

Karl Bushby 1998-ban indult el az 50 ezer kilométeres útra

Karl Bushby mindössze 29 éves volt, amikor 1998 novemberében útnak indult a chilei Punta Arenas városából. Két szabályt állított fel magának: az utazás befejezése előtt nem térhet vissza az Egyesült Királyságba, és nem vehet igénybe közlekedési eszközöket.

A következő 28 év során négy kontinenst érintett, és számos veszélyes akadályt kellett leküzdenie.

Átkelt a Panama és Kolumbia között húzódó, sűrű dzsungellel borított Darién-hasadékon, majd a befagyott Bering-szoroson is. Utazásának egyik utolsó különleges próbatétele a La Manche csatorna átúszása volt.

Könyv is készül a rendkívüli utazásról

A brit kalandor a neves német filmrendezővel, Werner Herzoggal közösen dokumentumfilmet is készített az útjáról. Megerősítette, hogy már dolgozik második könyvén, amelyben szintén az utazásairól ír.

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