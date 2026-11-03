28 év gyaloglás után végre hazatért a brit kalandor: 50 ezer megtett kilométer után ezt mondta neki az édesanyja

Huszonnyolc év és mintegy 50 ezer kilométer után ért véget Karl Bushby különleges vállalkozása. A brit férfi november 2-án érkezett meg az angliai Hull városába, ahol kisebb tömeg gyűlt össze, hogy köszöntse. A BBC beszámolója szerint a kalandor az utolsó kilométereket már támogatóival együtt tette meg gyermekkori otthonáig.

Karl Bushby

Forrás: AFP

A háznál édesanyja, Angela várta, akivel tíz éve nem találkozott.

„Hol voltál? Jó, hogy itthon vagy!” – fogadta fiát az asszony.

A hazatéréskor Bushby már családtagjai is eljöttek. Ott volt 36 éves fia, Adam, valamint 12 éves unokája, akivel most találkozott először személyesen. Édesapja és testvérei szintén a helyszínen várták.

A férfi a megérkezése után bejelentette: felhagy a hosszú gyalogtúrákkal.

Karl Bushby 1998-ban indult el az 50 ezer kilométeres útra

Karl Bushby mindössze 29 éves volt, amikor 1998 novemberében útnak indult a chilei Punta Arenas városából. Két szabályt állított fel magának: az utazás befejezése előtt nem térhet vissza az Egyesült Királyságba, és nem vehet igénybe közlekedési eszközöket.

A következő 28 év során négy kontinenst érintett, és számos veszélyes akadályt kellett leküzdenie.

Átkelt a Panama és Kolumbia között húzódó, sűrű dzsungellel borított Darién-hasadékon, majd a befagyott Bering-szoroson is. Utazásának egyik utolsó különleges próbatétele a La Manche csatorna átúszása volt.

Könyv is készül a rendkívüli utazásról

A brit kalandor a neves német filmrendezővel, Werner Herzoggal közösen dokumentumfilmet is készített az útjáról. Megerősítette, hogy már dolgozik második könyvén, amelyben szintén az utazásairól ír.

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