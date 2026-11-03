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2026. nov. 3., kedd Győző

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Demenciával diagnosztizálhatták Meghan Markle apját − Komoly fordulatot vehet az ellene folyó nyomozás

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Meghan Markle súlyos szexuális bűncselekménnyel vádolt édesapja a hírek szerint demens. A szakértők szerint kérdésessé válhat, hogy a 82 éves Thomas Markle kihallgatható-e, illetve alkalmas lenne-e arra, hogy bíróság előtt védekezzen.

Thomas Markle egy a demenciával élő betegek számára fenntartott floridai intézménybe költöztették, miközben továbbra is vizsgálat folyik ellene gyermekek szexuális bántalmazásával kapcsolatos felvételek állítólagos birtoklása miatt. A férfit a fia jelentette fel, de úgy tudni, Meghan Markle is ismerte apja viselt dolgait, a betegség azonban akár a büntetőeljárás menetét is befolyásolhatja.

Thomas Markle demenciában szenvedhet?
Thomas Markle demenciában szenvedhet? 
Forrás: Northfoto

Thomas Markle kihallgatása akadályokba ütközhet

Meghan Markle édesapjának egészségi állapota újabb fordulatot hozhat abban az ügyben, amely az elmúlt hetekben komoly figyelmet kapott a nemzetközi sajtóban. A Page Sixnek Jason Pack, az FBI egykori ügynöke arról beszélt, hogy Thomas Markle demenciadiagnózisa nem jelenti automatikusan azt, hogy elkerülheti a felelősségre vonást, de jelentősen megnehezítheti a nyomozók és az ügyészség dolgát. A szakértők szerint ugyanis külön kell választani azt, hogy valaki jelenleg alkalmas-e a bírósági eljárásban való részvételre, illetve azt, hogy a feltételezett cselekmények idején rendelkezett-e a szükséges belátási képességgel. 

A 82 éves Thomas Markle-t pénteken költöztették egy floridai, kifejezetten demenciával élő betegek ellátására szakosodott intézménybe. Lapinformációk szerint az állapota miatt a hatóságoknak különös körültekintéssel kell eljárniuk, ha ki akarják hallgatni a férfit. 

Orvosszakértőt vonnak be, akár a vádakat is ejthetik

A szakértők szerint a következő időszakban Thomas Markle egészségi és mentális állapotát mérik fel. Amennyiben hivatalosan is vádat emelnek ellene, ügyvédei várhatóan több orvosszakértőt vonnak be, akik áttekintik az elmúlt öt év egészségügyi dokumentációját, valamint pszichológiai, pszichiátriai és neurológiai vizsgálatokkal igyekeznek megállapítani, mennyire képes megérteni az ellene felhozott vádakat és részt venni a védekezésben.

Jeremy M. Liff neurológus arról beszélt, hogy a demencia bizonyos típusai az önkontroll és a gátlások gyengülésével járhatnak, különösen a homloklebeny érintettsége esetén, ez azonban önmagában nem magyarázza a jóval korábbi tetteit. Ha ugyanis bizonyítható, hogy Markle képes volt a kifogásolt tartalmak megszerzéséhez vagy továbbításához szükséges lépések végrehajtására, az gyengítheti a betegségre alapozott védekezést.

Amennyiben az orvosi vizsgálatok mégis arra jutnak, hogy a férfi jelenleg nem alkalmas a bírósági eljárásban való részvételre, megpróbálhatják helyreállítani ezt a képességét, bár a demencia legtöbb formája nem visszafordítható. Ha azonban Markle nem tudna részt venni a tárgyaláson, az eljárás akár más irányt is vehet, bizonyos esetekben a vádakat is ejthetik, vagy a férfit a megfelelő egészségügyi intézményben helyezhetik el. 

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