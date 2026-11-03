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5 fájdalmas titkot leplezett le a Matthew Perry-dokufilm − Szívszorító vallomások a tragikus sorsú jóbarátról

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Több mint 7 millió dollárt költött arra, hogy megszabaduljon a szenvedélybetegségétől, családja pedig rettegve nézte végig Chandler és Monica esküvőjét a Jóbarátokban. A Netflix új dokumentumfilmje öt különösen megrázó részletet tár fel a 2023-ban elhunyt Matthew Perry életéből, amelyekről még a rajongók többsége sem tudott.

 A Netflix most bemutatott háromrészes dokumentumfilmje, a Jóbarátunk, Matthew Perry azonban olyan személyes történeteket is megoszt, amelyekről a színész családtagjai és közeli barátai most először beszéltek részletesebben. Az Emmy-díjas Mary Robertson rendezte produkcióban Perry húga, Mia Perry Bowick és a színész régi barátai idézik fel az életét. 

Matthew Perry számos rehabot megjárt, memoárt ír, de végül tragikus véget ért az élete.
Matthew Perry számos rehabot megjárt, memoárt ír, de végül tragikus véget ért az élete.
Forrás: NORTHFOTO

1. Matthew Perry több mint 7 millió dollárt költött arra, hogy legyőzze a függőségét

A dokumentumfilm egyik legmegrázóbb részlete, hogy Matthew Perry húga, Mia Perry Bowick elárulta: testvére több mint 7 millió dollárt fordított arra, hogy megszabaduljon a szenvedélybetegségétől. A színész hosszú és költséges küzdelmet folytatott a józanságért, de végül ketamintúladagolásba halt bele. A film azt is megmutatja, hogy Perry édesapja, John Bennett Perry mindig harcosként tekintett a fiára, ki soha nem hagyott fel azzal, hogy megpróbáljon tiszta maradni.

2. Családja rettegve nézte Chandler és Monica esküvőjét

A Jóbarátok hetedik évadának egyik legemlékezetesebb pillanata Chandler Bing és Monica Geller esküvője volt. A nézők számára romantikus televíziós esemény azonban Matthew Perry családjának egészen mást jelentett. Mia Perry Bowick elárulta, hogy testvére a felvétel kedvéért jött ki a rehabilitációs intézményből. A család komoly aggodalommal figyelte a sorozat esküvői epizódját, féltek, Matthew-nak nem sikerül tisztának maradnia. Perry korábban maga is megerősítette, hogy az ikonikus részt úgy forgatta le, hogy közben rehabilitációs kezelés alatt állt. 

Családja rettegve nézte Chandler és Monica esküvőjét
Családja rettegve nézte Chandler és Monica esküvőjét.
Forrás: Zuma

 

3. A Jóbarátok 2021-es különkiadása rettentően szomorú volt

A 2021-ben bemutatott Jóbarátok-különkiadásért a rajongók odavoltak, de Matthew Perry közeli hozzátartozói és barátai számára azonban kifejezetten nehéz élmény volt megnézni. Húga szerint a színész rendkívül kimerült volt, és nagyon látszott rajta, hogy nincs jól. Kevin Pollak színész és humorista felidézte, hogy Perry nem érezte magát komfortosan a forgatáson, több közeli ismerőse pedig azt mondta, a felvételek önmagukért beszéltek.

A találkozóra néhány évvel azután került sor, hogy Perry 2018-ban életveszélyes egészségügyi problémával került kórházba. Az opioidokkal való visszaélése következtében kilyukadt a vastagbele, két hétig kómában feküdt és hosszú ideig tartott a felépülése. 

4. Egy barátja életét mentette meg azzal, hogy befogadta az otthonába

A dokumentumfilm nemcsak Matthew Perry saját függőségi küzdelmeit mutatja be, hanem azt az önzetlen segítséget is, amelyet más szenvedélybetegeknek nyújtott. Régi barátja, Tim Harrington 2001-ben, egy felépülést segítő találkozón ismerkedett meg a színésszel. Harrington akkor rendkívül nehéz időszakon ment keresztül, mélypontra jutott, és már azt tervezte, hogy az autójában fog élni.

Amikor Perry megtudta, milyen helyzetbe került sorstársa, azonnal közbelépett: arra kérte, pakolja össze a holmiját, és költözzön hozzá. A két férfi körülbelül egy évig élt együtt, miközben naponta többször jártak felépülést segítő gyűlésekre. Harrington később úgy emlékezett erre az időszakra, mint ami megmentette az életét. 

5. A Jóbarátok sztárjai kézen fogva, sírva álltak a koporsója körül

A Netflix dokumentumfilmje talán legmegrázóbb jelenete Matthew Perry temetésének felidézése. Húga, Mia Perry Bowick elmesélte, hogy a színész öt Jóbarátok-beli kollégája, akik egyébként nem vállalták, hogy megszólalnak a dokumentumfilmben, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer együtt érkezett a szűk körű búcsúztatásra.

Jennifer Aniston ölelte meg először Perry húgát, majd mind az öten együtt léptek a koporsóhoz és zokogtak. A színész testvére egy különösen személyes pillanatot is felidézett: amikor Matthew Perryt a ravatalozóba vitték, úgy érezte, mintha a bátyja jelenlétét érzékelné, és elképzelte, hogy a színész a rá jellemző, ironikus humorral még a saját temetésén is elsütne egy viccet. 

Matthew Perry 2023 október 28-án 54 éves korában halt meg. A színész ketamin-túladagolás következtében veszette életét. A Jóbarátok sztárja hosszú éveken át küzdött alkohol- és gyógyszerfüggőségével, nehézségeiről pedig korábban a memoárjában is őszintén beszélt.

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