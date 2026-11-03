5 fájdalmas titkot leplezett le a Matthew Perry-dokufilm − Szívszorító vallomások a tragikus sorsú jóbarátról

A Netflix most bemutatott háromrészes dokumentumfilmje, a Jóbarátunk, Matthew Perry azonban olyan személyes történeteket is megoszt, amelyekről a színész családtagjai és közeli barátai most először beszéltek részletesebben. Az Emmy-díjas Mary Robertson rendezte produkcióban Perry húga, Mia Perry Bowick és a színész régi barátai idézik fel az életét.
1. Matthew Perry több mint 7 millió dollárt költött arra, hogy legyőzze a függőségét
A dokumentumfilm egyik legmegrázóbb részlete, hogy Matthew Perry húga, Mia Perry Bowick elárulta: testvére több mint 7 millió dollárt fordított arra, hogy megszabaduljon a szenvedélybetegségétől. A színész hosszú és költséges küzdelmet folytatott a józanságért, de végül ketamintúladagolásba halt bele. A film azt is megmutatja, hogy Perry édesapja, John Bennett Perry mindig harcosként tekintett a fiára, ki soha nem hagyott fel azzal, hogy megpróbáljon tiszta maradni.
2. Családja rettegve nézte Chandler és Monica esküvőjét
A Jóbarátok hetedik évadának egyik legemlékezetesebb pillanata Chandler Bing és Monica Geller esküvője volt. A nézők számára romantikus televíziós esemény azonban Matthew Perry családjának egészen mást jelentett. Mia Perry Bowick elárulta, hogy testvére a felvétel kedvéért jött ki a rehabilitációs intézményből. A család komoly aggodalommal figyelte a sorozat esküvői epizódját, féltek, Matthew-nak nem sikerül tisztának maradnia. Perry korábban maga is megerősítette, hogy az ikonikus részt úgy forgatta le, hogy közben rehabilitációs kezelés alatt állt.
3. A Jóbarátok 2021-es különkiadása rettentően szomorú volt
A 2021-ben bemutatott Jóbarátok-különkiadásért a rajongók odavoltak, de Matthew Perry közeli hozzátartozói és barátai számára azonban kifejezetten nehéz élmény volt megnézni. Húga szerint a színész rendkívül kimerült volt, és nagyon látszott rajta, hogy nincs jól. Kevin Pollak színész és humorista felidézte, hogy Perry nem érezte magát komfortosan a forgatáson, több közeli ismerőse pedig azt mondta, a felvételek önmagukért beszéltek.
A találkozóra néhány évvel azután került sor, hogy Perry 2018-ban életveszélyes egészségügyi problémával került kórházba. Az opioidokkal való visszaélése következtében kilyukadt a vastagbele, két hétig kómában feküdt és hosszú ideig tartott a felépülése.
4. Egy barátja életét mentette meg azzal, hogy befogadta az otthonába
A dokumentumfilm nemcsak Matthew Perry saját függőségi küzdelmeit mutatja be, hanem azt az önzetlen segítséget is, amelyet más szenvedélybetegeknek nyújtott. Régi barátja, Tim Harrington 2001-ben, egy felépülést segítő találkozón ismerkedett meg a színésszel. Harrington akkor rendkívül nehéz időszakon ment keresztül, mélypontra jutott, és már azt tervezte, hogy az autójában fog élni.
Amikor Perry megtudta, milyen helyzetbe került sorstársa, azonnal közbelépett: arra kérte, pakolja össze a holmiját, és költözzön hozzá. A két férfi körülbelül egy évig élt együtt, miközben naponta többször jártak felépülést segítő gyűlésekre. Harrington később úgy emlékezett erre az időszakra, mint ami megmentette az életét.
5. A Jóbarátok sztárjai kézen fogva, sírva álltak a koporsója körül
A Netflix dokumentumfilmje talán legmegrázóbb jelenete Matthew Perry temetésének felidézése. Húga, Mia Perry Bowick elmesélte, hogy a színész öt Jóbarátok-beli kollégája, akik egyébként nem vállalták, hogy megszólalnak a dokumentumfilmben, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc és David Schwimmer együtt érkezett a szűk körű búcsúztatásra.
Jennifer Aniston ölelte meg először Perry húgát, majd mind az öten együtt léptek a koporsóhoz és zokogtak. A színész testvére egy különösen személyes pillanatot is felidézett: amikor Matthew Perryt a ravatalozóba vitték, úgy érezte, mintha a bátyja jelenlétét érzékelné, és elképzelte, hogy a színész a rá jellemző, ironikus humorral még a saját temetésén is elsütne egy viccet.
Matthew Perry 2023 október 28-án 54 éves korában halt meg. A színész ketamin-túladagolás következtében veszette életét. A Jóbarátok sztárja hosszú éveken át küzdött alkohol- és gyógyszerfüggőségével, nehézségeiről pedig korábban a memoárjában is őszintén beszélt.
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