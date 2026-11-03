5 fájdalmas titkot leplezett le a Matthew Perry-dokufilm − Szívszorító vallomások a tragikus sorsú jóbarátról

A Netflix most bemutatott háromrészes dokumentumfilmje, a Jóbarátunk, Matthew Perry azonban olyan személyes történeteket is megoszt, amelyekről a színész családtagjai és közeli barátai most először beszéltek részletesebben. Az Emmy-díjas Mary Robertson rendezte produkcióban Perry húga, Mia Perry Bowick és a színész régi barátai idézik fel az életét.

Matthew Perry számos rehabot megjárt, memoárt ír, de végül tragikus véget ért az élete.

Forrás: NORTHFOTO

1. Matthew Perry több mint 7 millió dollárt költött arra, hogy legyőzze a függőségét

A dokumentumfilm egyik legmegrázóbb részlete, hogy Matthew Perry húga, Mia Perry Bowick elárulta: testvére több mint 7 millió dollárt fordított arra, hogy megszabaduljon a szenvedélybetegségétől. A színész hosszú és költséges küzdelmet folytatott a józanságért, de végül ketamintúladagolásba halt bele. A film azt is megmutatja, hogy Perry édesapja, John Bennett Perry mindig harcosként tekintett a fiára, ki soha nem hagyott fel azzal, hogy megpróbáljon tiszta maradni.

2. Családja rettegve nézte Chandler és Monica esküvőjét

A Jóbarátok hetedik évadának egyik legemlékezetesebb pillanata Chandler Bing és Monica Geller esküvője volt. A nézők számára romantikus televíziós esemény azonban Matthew Perry családjának egészen mást jelentett. Mia Perry Bowick elárulta, hogy testvére a felvétel kedvéért jött ki a rehabilitációs intézményből. A család komoly aggodalommal figyelte a sorozat esküvői epizódját, féltek, Matthew-nak nem sikerül tisztának maradnia. Perry korábban maga is megerősítette, hogy az ikonikus részt úgy forgatta le, hogy közben rehabilitációs kezelés alatt állt.

Családja rettegve nézte Chandler és Monica esküvőjét.

Forrás: Zuma

3. A Jóbarátok 2021-es különkiadása rettentően szomorú volt

A 2021-ben bemutatott Jóbarátok-különkiadásért a rajongók odavoltak, de Matthew Perry közeli hozzátartozói és barátai számára azonban kifejezetten nehéz élmény volt megnézni. Húga szerint a színész rendkívül kimerült volt, és nagyon látszott rajta, hogy nincs jól. Kevin Pollak színész és humorista felidézte, hogy Perry nem érezte magát komfortosan a forgatáson, több közeli ismerőse pedig azt mondta, a felvételek önmagukért beszéltek.