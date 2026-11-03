Matt Damon ritkán látott lányával jelent meg a vörös szőnyegen: a 20 éves Isabella sikeres modellkarrier előtt áll - Fotó

Matt Damon és lánya, Isabella együtt vett részt november 2-án a 2026-os CFDA Fashion Awards díjátadón, amelyet a New York-i Természettudományi Múzeumban rendeztek meg. Az amerikai és a nemzetközi divatvilág legjobbjait felsorakoztató eseményen a színész az év amerikai férfidivat-tervezőjének járó díjat adta át.

Matt Damon és lánya, Isabella

Forrás: AFP

Matt Damon lánya sikeres modellkarrier előtt áll

Matt Damon a People magazinnak mesélte el, mennyire büszke Isabellára.

„Csodálatos, igazán csodálatos fiatal nő. Nem azért adok neki tanácsokat, mert aggódom érte. Nagyon izgatottan várom, hogyan alakul az élete, és mit fog elérni” – mondta a négygyermekes édesapa.

Isabella augusztusban szerződött az IMG Models modellügynökséghez. Az IMG Models olyan ismert modellekkel dolgozik együtt, mint Claudia Schiffer, Stephanie Seymour és Alex Consani. Az ügynökséghez tartozik Naomi Watts és Liev Schreiber lánya, Kai Schreiber, valamint Jude Law és Sadie Frost lánya, Iris Law is.

Isabella Damon adatlapja az IMG Modelsnél

Matt Damon családja sok áldozatot hozott

Matt Damonnak és 49 éves feleségének, Lucianának négy lánya van: a 27 éves Alexia, a 20 éves Isabella, a 17 éves Gia és a 15 éves Stella.

A színész nemrég Christopher Nolan Odüsszeia című filmjének londoni premierjén is a családjáról beszélt. Elmondta, mennyire hálás azért, hogy felesége és lányai mellette lehetnek a bemutatón, hiszen a forgatás számukra is sok lemondással járt.

„Nagyszerű, hogy itt vannak, mert ők is rengeteg áldozatot hoztak ezért a filmért. Hosszabb időre elutaztam, ők pedig meglátogattak, de így is sok volta külön töltött idő. Nagyon hosszú film volt, rendkívül megterhelő forgatással” – mesélte.

Ezeket olvastad már?