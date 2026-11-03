6 viselkedésminta, ami azonnal elárulja rólad, hogy agresszív szülők mellett nőttél fel

A gyakori kiabálás, a fenyegető légkör és az agresszív szülői viselkedés nem feltétlenül múlik el nyomtalanul azzal, hogy valaki felnő. A gyerekek ugyanis megtanulnak alkalmazkodni a környezetükhöz: figyelik a felnőttek hangulatát, igyekeznek elkerülni a konfliktusokat, és olyan védekezési módokat, viselkedésmintákat alakítanak ki, amelyek később a kapcsolataikban is megjelenhetnek.

A felnőttkori viselkedésminták zűrös gyerekkorra utalhatnak.

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Felnőttkori viselkedésminták, amelyek a gyerekkori sérülésekből erednek

Ha a szüleid sokat kiabáltak, veszekedtek veled, a testvéreiddel vagy egymással, akkor olyan szokásokat vehettél fel gyerekkorodban, amelyek felnőttként is veled maradnak, sőt, akkor lesznek igazán a mindennapjaid részei.

1. Folyamatosan figyelik mások hangulatát, nehogy baj legyen

Vannak, akik egy beszélgetés során szinte észrevétlenül is folyamatosan figyelik a másik arcát, hangszínét és reakcióit. Vajon megsértődött? Rosszat mondtak? Mindjárt kitör a vita? Az ilyen fokozott éberség hátterében korábbi, megterhelő élmények is állhatnak.

Ha egy gyereknek kiszámíthatatlan szülői hangulatokhoz kellett alkalmazkodnia, könnyen megtanulhatta, hogy a legkisebb jelből is következtetnie kell a közelgő konfliktusra. Felnőttként ezért akkor is veszélyt érzékelhet, amikor valójában nincs oka aggodalomra. Egy szokatlanul csendes partner vagy egy kissé komolyabb arckifejezés is elindíthatja benne a találgatást.

2. Inkább távol tartják magukat másoktól

A bizalom és a közelség kialakulásához biztonságérzetre van szükség. Ha azonban valaki gyerekként azt tapasztalta, hogy az otthonában a szeretet és a düh kiszámíthatatlanul váltakozik, felnőttként nehezebben engedhet közel magához másokat.

Az elszigetelődés ilyenkor egyfajta védekezés lehet. Aki nem alakít ki szoros kapcsolatokat, annak kisebb esélye van arra, hogy újra átélje a korábbi fájdalmakat. Csakhogy ami egykor segített túlélni a nehéz helyzeteket, később magányossá is teheti az embert.

3. A nézeteltéréseket is fenyegetésként élik meg

Egy egészséges kapcsolatban természetes, hogy a felek nem értenek mindenben egyet. Aki azonban olyan családban nőtt fel, ahol egy apró vita is kiabálásba vagy veszekedésbe torkollhatott, egészen másként élheti meg a konfliktusokat.