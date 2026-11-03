Zseniális konyhai trükk: ezért érdemes sóval felaprítani a fokhagymát

A fokhagyma számos étel nélkülözhetetlen hozzávalója, de aki rendszeresen főz vele, pontosan tudja, mennyire bosszantó tud lenni az aprítás folyamata. A profi szakácsok régóta alkalmaznak egy egyszerű módszert, amelyhez mindössze egy csipet durva szemű sóra van szükség.

Ha sóval zúzzuk össze a fokhagymát, sokkal krémesebb lesz

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Miért érdemes sóval összezúzni a fokhagymát?

A só ebben az esetben nemcsak az ízesítést szolgálja. A durvább kristályok apró szemcsékként működnek, amelyek segítenek szétroncsolni a fokhagyma rostjait. Így a gerezdekből sokkal könnyebben készíthetünk finom, krémes állagú pépet. A só ráadásul a nedvesség egy részét is magába szívja, ezért a fokhagyma kevésbé tapad a késhez, egyszerűbb vele dolgozni.

A módszer másik előnye, hogy a fokhagymapép egyenletesebben keveredik el az ételekben. Különösen hasznos salátaöntetek, pácok, mártogatósok és szószok készítésekor, mert így nem maradnak az ételben nagyobb, kellemetlenül csípős fokhagymadarabok.

Így készíts fokhagymapépet sóval

1. Helyezd a fokhagymagerezdet egy vágódeszkára, majd egy nagyobb kés lapjával enyhén nyomd meg.

2. Távolítsd el a héját, és vágd durvára a fokhagymát.

3. Szórj rá egy kis csipet durva szemű sót.

4. A kés lapját enyhén rányomva többször húzd végig a fokhagymán, amíg sima, krémes pépet nem kapsz.

Ezeknél az ételeknél különösen jól működik

A módszert érdemes kipróbálni aioli, tzatziki, fűszervaj vagy vinaigrette készítésekor. A finomra zúzott fokhagyma könnyebben elkeveredik az olajjal, a joghurttal és a vajjal.

Van még egy hasznos tipp: ha a fokhagymát összezúzás után körülbelül tíz percig állni hagyjuk, mielőtt felmelegítenénk, több allicin képződhet benne. Ez az anyag felelős a friss fokhagyma jellegzetes, intenzív ízéért, és számos kedvező élettani tulajdonságát is ehhez kötik. Ezért ha a recept megengedi, érdemes a fokhagymapépet néhány perccel a sütés vagy főzés előtt elkészíteni.

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