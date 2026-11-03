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Horváth Angéla
2026.11.03.
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Meghan Markle állítólag már évekkel ezelőtt szerette volna elmondani, miért szakította meg a kapcsolatot az édesapjával, egy rendőrtiszt azonban lebeszélhette erről. Most a londoni rendőrség eljárását vizsgálják, és az is kérdésessé vált, miért nem továbbították a Thomas Markle-ről szóló súlyos állításokat a külföldi hatóságoknak.

Meghan Markle 2018-ban kapott egy levelet, amelyben – saját későbbi megfogalmazása szerint – „nyugtalanító állítások” szerepeltek édesapjáról. Az üggyel most ismét elkezdtek foglalkozni, ugyanis a 82 éves Thomas Markle ellen a Fülöp-szigeteken gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek állítólagos birtoklása miatt indult rendőrségi nyomozás. A férfi tagadja a vádakat.

Meghan Markle-t hallgatásra kérte a rendőrség
Meghan Markle-t hallgatásra kérte a rendőrség
Forrás: NORTHFOTO

A sussexi hercegné az ügy nyilvánosságra kerülése után közleményben tudatta, hogy már évekkel korábban értesült az apját érintő állításokról. Elmondása szerint azért is tartotta fenn a távolságot édesapjától, mert meg akarta védeni a gyermekeit.

Meghan Markle-t állítólag lebeszélték a nyilatkozatról

A RadarOnline értesülései szerint Meghan Markle annak idején nyilvánosan is szerette volna megindokolni, miért nem tartja a kapcsolatot Thomas Markle-lel. A londoni rendőrség királyi család védelméért felelős egységének egyik tisztje azonban állítólag arra kérte, hogy bízza a hatóságokra az ügyet.

„Hagyja ránk, majd mi kivizsgáljuk” – mondhatta a rendőr, aki a beszámoló szerint azt is tanácsolta Meghannak, hogy ne beszéljen a nyilvánosság előtt az apjával való kapcsolatának megszakításáról.

A londoni rendőrség megerősítette, hogy 2019 januárjában valóban érkezett hozzájuk egy levél, amely Thomas Markle-lel kapcsolatos állításokat tartalmazott. Az információkat azonban akkor nem továbbították az illetékes külföldi hatóságoknak.

Független vizsgálat indult a rendőrség mulasztása miatt

A londoni rendőrség azóta saját kezdeményezésére a brit rendőrségi panaszokat kivizsgáló független hivatalhoz, az IOPC-hez fordult. A szervezet úgy döntött, hogy független vizsgálatot indít a levél nem megfelelő kezelése miatt.

„A londoni rendőrség önkéntes bejelentése nyomán úgy döntöttünk, hogy független vizsgálatra van szükség annak tisztázására, miért nem továbbították az illetékes külföldi hatóságoknak a 2019-ben érkezett levélben szereplő, súlyos bűncselekményekre vonatkozó állításokat” – közölte az IOPC szóvivője.

Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy a rendőrök szándékosan hallgattatták volna el Meghan Markle-t.

Tisztázhatják, miért nem beszélt Meghan Markle az apjáról

A RadarOnline-nak nyilatkozó forrás szerint ugyanakkor az is felmerülhet, hogy a rendőrök megfelelően jártak-e el, amikor lebeszélték Meghant a nyilvános megszólalásról. Azt mondta, a rendőrségnek választ kell majd adnia, miért tanácsoltak ilyet.

„Az emberek érthetően tudni akarják, hogy betartották-e a vonatkozó szabályokat, ki hozta meg a döntéseket, és miért nem osztották meg akkor az információkat” – tette hozzá.

Thomas Markle korábban elismerte, hogy a Fülöp-szigeteken fizetett szexuális szolgáltatásokért, állítása szerint azonban kizárólag felnőtt szexmunkásokkal került kapcsolatba. Tagadja, hogy gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételeket birtokolt volna, és azt állítja, hogy a vádak a fia, Thomas Markle Jr. által folytatott lejárató kampány részét képezik.

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