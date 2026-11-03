Meghan Markle 2018-ban kapott egy levelet, amelyben – saját későbbi megfogalmazása szerint – „nyugtalanító állítások” szerepeltek édesapjáról. Az üggyel most ismét elkezdtek foglalkozni, ugyanis a 82 éves Thomas Markle ellen a Fülöp-szigeteken gyermekek szexuális bántalmazását ábrázoló felvételek állítólagos birtoklása miatt indult rendőrségi nyomozás. A férfi tagadja a vádakat.

Meghan Markle-t hallgatásra kérte a rendőrség

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A sussexi hercegné az ügy nyilvánosságra kerülése után közleményben tudatta, hogy már évekkel korábban értesült az apját érintő állításokról. Elmondása szerint azért is tartotta fenn a távolságot édesapjától, mert meg akarta védeni a gyermekeit.

Meghan Markle-t állítólag lebeszélték a nyilatkozatról

A RadarOnline értesülései szerint Meghan Markle annak idején nyilvánosan is szerette volna megindokolni, miért nem tartja a kapcsolatot Thomas Markle-lel. A londoni rendőrség királyi család védelméért felelős egységének egyik tisztje azonban állítólag arra kérte, hogy bízza a hatóságokra az ügyet.

„Hagyja ránk, majd mi kivizsgáljuk” – mondhatta a rendőr, aki a beszámoló szerint azt is tanácsolta Meghannak, hogy ne beszéljen a nyilvánosság előtt az apjával való kapcsolatának megszakításáról.

A londoni rendőrség megerősítette, hogy 2019 januárjában valóban érkezett hozzájuk egy levél, amely Thomas Markle-lel kapcsolatos állításokat tartalmazott. Az információkat azonban akkor nem továbbították az illetékes külföldi hatóságoknak.

Független vizsgálat indult a rendőrség mulasztása miatt

A londoni rendőrség azóta saját kezdeményezésére a brit rendőrségi panaszokat kivizsgáló független hivatalhoz, az IOPC-hez fordult. A szervezet úgy döntött, hogy független vizsgálatot indít a levél nem megfelelő kezelése miatt.

„A londoni rendőrség önkéntes bejelentése nyomán úgy döntöttünk, hogy független vizsgálatra van szükség annak tisztázására, miért nem továbbították az illetékes külföldi hatóságoknak a 2019-ben érkezett levélben szereplő, súlyos bűncselekményekre vonatkozó állításokat” – közölte az IOPC szóvivője.

Arra egyelőre nincs bizonyíték, hogy a rendőrök szándékosan hallgattatták volna el Meghan Markle-t.