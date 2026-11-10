Ezért nem tudod használni a telefonodat álmodban: meglepő, amit a tudósok felfedeztek

Manapság az okostelefon a legtöbb ember életének szerves része, de mégis mikor álmodtál utoljára azzal, hogy üzenetet írsz rajta, vagy a közösségi médiát böngészed? Ahhoz képest, hogy mennyi időt töltünk el naponta a képernyőjét bámulva, érdekes módon az álmainkban szinte soha nem jelenik meg. Az álomfejtés és az alváskutatás szakértői szerint ez nem véletlen, és több érdekes elmélet is magyarázhatja a jelenséget.

Az álomfejtés érdekes kérdésére a tudósok kerestek választ: ezért nem látjuk álmunkban az okostelefonunkat.

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Rengeteg időt tültünk a telefonunk képernyőjét bámulva, mégsem szoktunk álmodni velük.

Azoknak is csak az álmaik 5 százalékában jelenik meg az eszköz, akik az átlagnál többször álmodnak a telefonukkal.

Ha megjelenik a telefon az álmainkban, nem tudjuk használni.

A szakértőknek többféle elmélete is van arra, hogy mi állhat az álomfejtés érdekes kérdése mögött.

Az álomfejtés különös rejtélye: hová tűnik az okostelefon?

A Sleep and Dream Database adatai szerint a telefonok mindössze az álmok 1–5 százalékában jelennek meg. Egy 16 ezer álombeszámolót vizsgáló elemzésből kiderült, hogy a nők álmainak 3,55, a férfiakénak pedig csupán 2,69 százalékában szerepelnek.

A fiatalok valamivel gyakrabban álmodnak technológiai eszközökről, de még azoknak is csak az álmaik 5 százalékában jelenik meg az eszköz, akik gyakrabban álmodnak a telefonukkal.

Dr. Kelly Bulkeley álomkutató szerint ez különösen furcsa, hiszen álmaink gyakran a nappali élményeinket tükrözik.

De akkor miért marad ki éppen az az eszköz, amelyet szinte állandóan használunk?

Nem a telefon számít, hanem amit jelent számunkra

Az egyik lehetséges magyarázat szerint álmaink elsősorban az érzelmileg fontos élményeinket dolgozzák fel. Hiába ragaszkodunk a mobilunkhoz, valójában nem maga a készülék érdekel bennünket, hanem az emberek, információk és élmények, amelyekhez hozzáférést biztosít.

Ez azt is megmagyarázhatja, miért gyakoribb az elveszett vagy meghibásodott okostelefon az álmokban, mint a tökéletesen működő készülék.

Bulkeley szerint egy problémamentesen megjelenő telefon valószínűleg nem hordoz különösebb jelentést.

Ha viszont elromlik, érdemes elgondolkodni azon, hogy a meghibásodás milyen személyes nehézséget jelképezhet.