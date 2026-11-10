Ezért nem tudod használni a telefonodat álmodban: meglepő, amit a tudósok felfedeztek

Manapság az okostelefon a legtöbb ember életének szerves része, de mégis mikor álmodtál utoljára azzal, hogy üzenetet írsz rajta, vagy a közösségi médiát böngészed? Ahhoz képest, hogy mennyi időt töltünk el naponta a képernyőjét bámulva, érdekes módon az álmainkban szinte soha nem jelenik meg. Az álomfejtés és az alváskutatás szakértői szerint ez nem véletlen, és több érdekes elmélet is magyarázhatja a jelenséget.
- Rengeteg időt tültünk a telefonunk képernyőjét bámulva, mégsem szoktunk álmodni velük.
- Azoknak is csak az álmaik 5 százalékában jelenik meg az eszköz, akik az átlagnál többször álmodnak a telefonukkal.
- Ha megjelenik a telefon az álmainkban, nem tudjuk használni.
- A szakértőknek többféle elmélete is van arra, hogy mi állhat az álomfejtés érdekes kérdése mögött.
Az álomfejtés különös rejtélye: hová tűnik az okostelefon?
A Sleep and Dream Database adatai szerint a telefonok mindössze az álmok 1–5 százalékában jelennek meg. Egy 16 ezer álombeszámolót vizsgáló elemzésből kiderült, hogy a nők álmainak 3,55, a férfiakénak pedig csupán 2,69 százalékában szerepelnek.
A fiatalok valamivel gyakrabban álmodnak technológiai eszközökről, de még azoknak is csak az álmaik 5 százalékában jelenik meg az eszköz, akik gyakrabban álmodnak a telefonukkal.
Dr. Kelly Bulkeley álomkutató szerint ez különösen furcsa, hiszen álmaink gyakran a nappali élményeinket tükrözik.
De akkor miért marad ki éppen az az eszköz, amelyet szinte állandóan használunk?
Nem a telefon számít, hanem amit jelent számunkra
Az egyik lehetséges magyarázat szerint álmaink elsősorban az érzelmileg fontos élményeinket dolgozzák fel. Hiába ragaszkodunk a mobilunkhoz, valójában nem maga a készülék érdekel bennünket, hanem az emberek, információk és élmények, amelyekhez hozzáférést biztosít.
Ez azt is megmagyarázhatja, miért gyakoribb az elveszett vagy meghibásodott okostelefon az álmokban, mint a tökéletesen működő készülék.
Bulkeley szerint egy problémamentesen megjelenő telefon valószínűleg nem hordoz különösebb jelentést.
Ha viszont elromlik, érdemes elgondolkodni azon, hogy a meghibásodás milyen személyes nehézséget jelképezhet.
Ezért nem tudsz üzenetet írni álmodban
Ha mégis megjelenik az álmunkban a telefon, gyakran nem tudunk üzenetet írni vagy olvasni rajta, csak értelmetlen jeleket látunk a kijelzőn.Caroline Horton alváskutató professzor szerint ennek az az oka, hogy alvás közben a logikus gondolkodásért felelős agyterületek aktivitása jelentősen csökken.
„Álmunkban az agyunk inkább kreatív és érzelmi, mint racionális és részletekre összpontosító” – magyarázta a szakértő. Az írás, az olvasás és a gépelés összetett gondolkodást igényel, ezért az agyunk álmodás közben gyakran egyszerűen kihagyja ezeket a részleteket.
Lehet, hogy az agyadnak egyszerűen elege van a képernyőből?
Horton egy másik elméletet is felvetett: az álmok segíthetnek feldolgozni azokat az élményeket, amelyekre napközben nem fordítottunk elegendő figyelmet. Ha viszont nyolc órát töltöttünk számítógép előtt, az agyunknak alvás közben már nincs feltétlenül szüksége további képernyőidőre.
A kutatók szerint az álmodás fontos szerepet játszhat a tanulásban, az érzelmek szabályozásában és a problémákra való felkészülésben. Ehhez pedig az agynak időnként el kell szakadnia a hétköznapi valóságtól.
Így az okostelefon hiánya az álmokban akár arra is utalhat, hogy alvás közben végre megszabadulunk a mindennapok apró részleteitől.
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