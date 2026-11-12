A világ leghangosabb nője 105,9 decibellel döntött Guinness-rekordot – mi lett volna, ha nincs megfázva?

A leghangosabb nő közel négy évtizede dolgozik kikiáltóként, vagyis olyan hagyományos szerepet tölt be, amelyben a hírek és fontos bejelentések hangos kihirdetése a feladata. Most azonban nem egy városi esemény miatt figyelt fel rá a világ: szeptember 9-én rekordkísérletre vállalkozott, és egyetlen „oyez” kiáltással olyan hangerőt produkált, amelyre már a Guinness World Records is felfigyelt.

Brenda Wilson, a leghangosabb nő a világon.

Forrás: Youtube/Guinness World Records

Még ennél is hangosabb lehetett volna

A 105,9 decibel körülbelül egy hómaró vagy egy közvetlen közelről megszólaló erős autókürt hangerejének felel meg. A legjobb az egészben pedig az, hogy a rekordkísérlet idején a nő éppen meg volt fázva.

Szerinte ezért még ennél is többre képes: úgy érzi, nem ez volt élete legerősebb kiáltása, és ha szükséges, később akár újra megpróbálná megdönteni a saját rekordját.

A világ leghangosabb nője a lánya miatt lett kikiáltó

A története legalább olyan szórakoztató, mint maga a rekord. Még 1987-ben, Peterborough-ban dolgozott egy vidéki park vendéglátásában, amikor a helyi újság meghirdette a kikiáltói állást.

A jelentkezést valójában a lánya küldte be helyette. Azzal indokolta, hogy ha az anyja az egyik kávézó előtt elkiáltja magát, hogy „chips”, azt a másik, másfél mérfölddel arrébb található kávézónál is hallani lehet.

A poénból végül valódi karrier lett. Azóta több királyi eseményen is hallatta a hangját, és most már két Guinness-rekord büszke tulajdonosa: ő a világ leghangosabb női kikiáltója, valamint a női egyéni kiáltás rekordere is.