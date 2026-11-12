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Netflix

Emily Párizsban: itt az utolsó évad előzetese, és az is kiderült, mikor láthatjuk a sorozatot

Netflix Emily Párizsban Lily Collins
Horváth Angéla
2026.11.12.
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Hat év után búcsúzik a Netflix egyik legnépszerűbb sorozata, az Emily Párizsban. A Lily Collins főszereplésével készült romantikus vígjáték utolsó évada karácsonykor érkezik, és az előzetes alapján Emily életében ismét komoly fordulatok várhatók.

November 11-én, szerdán a Netflix közzétette az Emily Párizsban hatodik, egyben befejező évadának első előzetesét. A 2020-ban indult sorozat utolsó részei december 24-én kerülnek fel a streamingplatformra.

December 24-én jön a Netflixre az Emily Párizsban
December 24-én jön a Netflixre az Emily Párizsban
Forrás: Instagram

Emily Párizsban: a főszereplő legnehezebb döntései az utolsó évadra maradtak

A Netflix hivatalos ismertetője szerint Emily életében új időszak kezdődik, amelyben a karrierje és a szerelmi kapcsolatai egyaránt komoly kihívások elé állítják. Váratlan munkahelyi konfliktusok és megváltozott kapcsolatok miatt kell átgondolnia, hol és kivel szeretné folytatni az életét.

A végső döntésnél három dolog közül kell választania: a karrierj, a szerelme vagy a Párizsban felépített élete melett dönt?

Az előzetesben Emily visszaemlékszik arra, hogy eredetileg csupán egy rövid, izgalmas kitérőnek szánta a párizsi kalandot, ám az élete idővel egyre bonyolultabbá, drámaibbá és zűrzavarosabbá vált. Végül barátnőjével az „utolsó történetre” koccint, Emily pedig kijelenti: „Búcsúzzunk el méltóképpen!”

Görögországba is eljutnak, és Gabriel is visszatér

Az utolsó évadban Emily és Mindy Görögországba utaznak, ahol a jelek szerint váratlanul összefutnak Gabriellel (Lucas Bravo). Amikor megkérdezik, mit csinál ott, a férfi mindössze titokzatosan ennyit mond: „Készen álltok?”

A befejező évadban számos régi szereplő visszatér, köztük Lucien Laviscount Alfie szerepében, Minnie Driver Jane hercegnőként, Bruno Gouery Luc-ként, Samuel Arnold Julien szerepében, valamint William Abadie, aki Antoine-t alakítja.

Az ötödik évad végén Emily szakított olasz szerelmével, Marcellóval (Eugenio Franceschini), akivel korábban Rómába költözött, hogy esélyt adjanak a kapcsolatuknak.

Látványos búcsút ígérnek az Emily Párizsban alkotói

A sorozat megálmodója és vezető producere, Darren Star korábban úgy fogalmazott, hogy a hatodik évad minden eddiginél nagyobb élményt tartogat a nézőknek.

„Ebben az évadban több helyszínen is forgattunk, Görögországot pedig különösen látványosan szerettük volna bemutatni. Ez is hozzátartozik Európa varázsához: mindig elérhető közelségben van egy újabb csodálatos hely, egy másik kultúra, egy új kaland”mondta.

Hozzátette, azt szeretné, ha a közönség úgy érezné, mintha Emilyvel együtt utazna, és vele fedezné fel ezeket a helyeket.

Az Emily Párizsban hatodik, egyben utolsó évada december 24-én debütál a Netflixen.

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