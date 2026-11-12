Emily Párizsban: itt az utolsó évad előzetese, és az is kiderült, mikor láthatjuk a sorozatot

November 11-én, szerdán a Netflix közzétette az Emily Párizsban hatodik, egyben befejező évadának első előzetesét. A 2020-ban indult sorozat utolsó részei december 24-én kerülnek fel a streamingplatformra.
Emily Párizsban: a főszereplő legnehezebb döntései az utolsó évadra maradtak
A Netflix hivatalos ismertetője szerint Emily életében új időszak kezdődik, amelyben a karrierje és a szerelmi kapcsolatai egyaránt komoly kihívások elé állítják. Váratlan munkahelyi konfliktusok és megváltozott kapcsolatok miatt kell átgondolnia, hol és kivel szeretné folytatni az életét.
A végső döntésnél három dolog közül kell választania: a karrierj, a szerelme vagy a Párizsban felépített élete melett dönt?
Az előzetesben Emily visszaemlékszik arra, hogy eredetileg csupán egy rövid, izgalmas kitérőnek szánta a párizsi kalandot, ám az élete idővel egyre bonyolultabbá, drámaibbá és zűrzavarosabbá vált. Végül barátnőjével az „utolsó történetre” koccint, Emily pedig kijelenti: „Búcsúzzunk el méltóképpen!”
Görögországba is eljutnak, és Gabriel is visszatér
Az utolsó évadban Emily és Mindy Görögországba utaznak, ahol a jelek szerint váratlanul összefutnak Gabriellel (Lucas Bravo). Amikor megkérdezik, mit csinál ott, a férfi mindössze titokzatosan ennyit mond: „Készen álltok?”
A befejező évadban számos régi szereplő visszatér, köztük Lucien Laviscount Alfie szerepében, Minnie Driver Jane hercegnőként, Bruno Gouery Luc-ként, Samuel Arnold Julien szerepében, valamint William Abadie, aki Antoine-t alakítja.
Az ötödik évad végén Emily szakított olasz szerelmével, Marcellóval (Eugenio Franceschini), akivel korábban Rómába költözött, hogy esélyt adjanak a kapcsolatuknak.
Látványos búcsút ígérnek az Emily Párizsban alkotói
A sorozat megálmodója és vezető producere, Darren Star korábban úgy fogalmazott, hogy a hatodik évad minden eddiginél nagyobb élményt tartogat a nézőknek.
„Ebben az évadban több helyszínen is forgattunk, Görögországot pedig különösen látványosan szerettük volna bemutatni. Ez is hozzátartozik Európa varázsához: mindig elérhető közelségben van egy újabb csodálatos hely, egy másik kultúra, egy új kaland” – mondta.
Hozzátette, azt szeretné, ha a közönség úgy érezné, mintha Emilyvel együtt utazna, és vele fedezné fel ezeket a helyeket.
Az Emily Párizsban hatodik, egyben utolsó évada december 24-én debütál a Netflixen.