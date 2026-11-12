Kifelé vagy befelé lóg nálad a vécépapír? A válasz sokat elárul rólad

Szinte minden családban előfordult már vita arról, hogyan kell helyesen feltenni a vécépapírt a tartóra. Van, aki ragaszkodik ahhoz, hogy a papír vége elöl lógjon, mások éppen fordítva szeretik. Dr. Gilda Carle párkapcsolati tanácsadó és televíziós terapeuta egy különleges személyiségtesztet is kidolgozott a kétféle szokás alapján.

Hogy teszed fel a vécépapírt a tartójára?

Forrás: Life.hu / AI

Ezt árulhatja el rólad, hogyan teszed fel a vécépapírt a tartóra

Carle vizsgálata szerint az emberek 75 százaléka úgy helyezi fel a tekercset, hogy a papír vége elöl, a faltól távolabb lógjon. A szakember szerint ez a megoldás elsősorban a határozottabb, irányításra hajlamos emberekre jellemző, ők domináns személységek. Általában jó szervezők, szeretnek mindent kézben tartani, és szinte mindig a tökéletességre törekszenek. Fontos számukra a siker, ezért hajlamosak magas elvárásokat támasztani önmagukkal szemben.

Azok viszont, akik a fal felé fordítva teszik fel a vécépapírt, és alulról kezdik letekerni, azok a szakember szerint nyugodtabbak, lazábbak és megbízhatóbbak. Számukra különösen fontosak a stabil, biztos alapokon nyugvó emberi kapcsolatok.

Higiéniai szempontból sem mindegy, hogyan lóg a vécépapír

A papír elhelyezésének gyakorlati jelentősége is lehet. Ha a tekercs vége elöl lóg, könnyebb úgy letépni a szükséges mennyiséget, hogy közben ne érintsük meg a falat. Fordított elhelyezésnél nagyobb az esélye annak, hogy a papírért nyúlva az ujjaink hozzáérnek a falhoz, és baktériumokat hagyunk rajta.

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