Ezt az 5 konyhai maradékot érdemes kirakni a kertbe novemberben – A madarak imádják

Nem mindegy azonban, mit teszünk ki az etetőbe vagy a kert egy biztonságos pontjára. Vannak ételek, amelyek jó kiegészítői lehetnek a madarak étrendjének, mások viszont többet árthatnak, mint használnak. A szakértő öt olyan maradékot sorolt fel, amelyet a kertünk apró vendégei szívesen elfogyasztanak. Megmutatjuk, hogy lesz biztonságos és olcsó a madáretetés.

Madáretetés konyhai maradékokkal? Lehet, de nem mindegy, mivel.

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Öt étel, aminek örülhetnek a kert madarai

Ezeket a maradékokat ne dobd ki!

1. Maradék leveles tészta

Ha maradt egy kevés tészta a sütésből, kis mennyiségben a madaraknak is adhatunk belőle. A kertszakértő szerint a tésztamaradékot szívesen fogyasztják, de fontos, hogy ne legyen sós, fűszeres vagy erősen ízesített.

2. Kenyér

A kenyér szintén szerepel a kertész ajánlásában, ám ezzel érdemes óvatosan bánni. Bár a madarak megeszik, tápértéke nem túl jelentős, ezért ne ez legyen az étrendjük alapja. Csak kis mennyiséget adjunk, lehetőleg apró darabokra morzsolva, és soha ne kínáljunk penészes vagy nagyon száraz kenyeret.

3. Főtt rizs

A só és egyéb ízesítők nélkül elkészített főtt rizs jó kiegészítő lehet a hideg időszakban. Kis adagban kínáljuk, és ne hagyjuk napokig az etetőben, mert a nedves étel könnyen megromolhat.

4. Reszelt sajt

Talán ez a legmeglepőbb tétel a listán. A kertész szerint a madarak kedvelik a reszelt sajtot, a szakmai ajánlások pedig szintén említik az enyhe ízű, kemény sajtokat. Ha kipróbálnánk, kevés, sótlan sajtot reszeljünk le, és csak alkalomszerűen kínáljuk.

5. Főtt burgonya

A főtt burgonya szintén kerülhet a madarak elé, de kizárólag só és fűszerek nélkül. A nyers burgonya nem megfelelő, ezért mindig ellenőrizzük, hogy teljesen megfőtt-e, mielőtt apró darabokra vágva kitesszük.

Nem csak az étel számít: madáretetés biztonságosan

A szakérő külön kiemeli, hogy a sózott ételeket – például a chipset, a sós mogyorót és a szalonnát – kerülni kell. A só ugyanis kiszáradást okozhat a madaraknál. A penészes étel szintén tilos, és arra is figyeljünk, hogy csak annyit tegyünk ki, amennyi rövid időn belül elfogy.

A brit RSPB madárvédelmi szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy az etetők rendszeres tisztítása legalább olyan fontos, mint a megfelelő eleség kiválasztása. Érdemes hetente megtisztítani és áthelyezni az etetőt, a régi ételmaradékokat pedig eltávolítani. Friss ivóvízről is gondoskodjunk, amelyet naponta cserélünk.