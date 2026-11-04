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Kerekesszékben fotózták le Meghan Markle apját: lesifotók mutatják meg milyen állapotban van a súlyos bűncselekményekkel vádolt férfi

egyesült államok meghan markle thomas markle
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Hosszú idő után először készült nyilvános fotó Meghan Markle 82 éves édesapjáról, akit Floridában, kerekesszékben kaptak lencsevégre. Thomas Markle ellen a Fülöp-szigeteken indult vizsgálat, miután fia állítása szerint gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaéléseket ábrázoló felvételeket talált az otthonában. Thomas Markle tagadja a vádakat, a legújabb hírek szerint pedig demenciával küzd.

Thomas Markle neve az elmúlt hetekben súlyos bűncselekmény gyanúja miatt került a hírekbe. Fia, Thomas Markle Jr. azt állítja, hogy apja cebui otthonában több doboznyi, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaéléseket ábrázoló felvételeket talált és értesítette a hatóságokat. A 82 éves férfi mindent tagad, azt mindja, a fia anyagi hasznot remél a helyzettől. 

*PREMIUM-EXCLUSIVE* Lakeland, FL **WEB EMBARGO UNTIL October 31, 2026 UNTIL 8:30 PM EST** Thomas Markle Senior, the father of Meghan Markle the Duchess of Sussex, is pictured for the first time since he was accused of being a pedophile. The 82-year-old former Hollywood lighting director, who has had his left leg amputated, was spotted being moved between care facilities in Lakeland, FL. Thomas, wearing black shirts, black tee shirts and in a wheelchair with a bag containing items in his lap, was moved in a special bus for the journey. Earlier, Meghan’s half sister Samantha and her partner Mark Phillips were seen carrying items including a prosthetic leg, tee shirts and crutches out of one of the care facilities. Mark is also pictured on a previous day buying supplies from a supermarket whilst carrying his cell phone which displays an image of Medusa. BACKGRID USA 30 OCTOBER 2026,Image: 1148097651, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no , Pictured: Thomas Markle Snr
Thomas Markle ellen a Fülöp-szigeteken indult vizsgálat.
Forrás: Profimedia

Thomas Markle kerekesszékben tolták ki egy autóból 

Thomas Markle-t egy floridai intézetből egy másik egészségügyi intézménybe szállították, amikor a fotósok kerekesszéken ülve lefényképezték. A férfi az elmúlt időszakban komoly egészségügyi problémákon ment keresztül: korábban sztrókot kapott, vérrög miatt is kezelték, végül pedig a bal lábát amputálni kellett. A beavatkozásra 2025-ben került sor, ezt követően a Fülöp-szigetekről az Egyesült Államokba költözött, ahol rehabilitációs ellátásra szorult.

Néhány nappal ezelőtt robbant a hír, hogy fia, Thomas Markle Jr. feljelentette, azt állítja, hogy szexuális bűncselekményre utaló képeket és más adathordozókat tartalmazó dobozokra akkor bukkant rá, amikor egy telefont keresett apja otthonában. A beszámolók szerint az ügyben a Fülöp-szigeteki rendőrség nyomozást indított, és a hatóságok bírósági engedéllyel vizsgálhatják át a rendelkezésükre bocsátott eszközöket és egyéb bizonyítékokat. Az FBI is jelezte, hogy tudomása van az ügyről, és szükség esetén támogatja a Fülöp-szigeteki hatóságokat.

Thomas Markle határozottan visszautasította a fia által megfogalmazott vádakat.  A férfi lánya, Meghan Markle szintén megszólalt az ügyben és hangsúlyozta, hogy az édesapjától való távolságtartásának és annak, hogy nem engedte találkozni a gyermekeivel, egyetlen oka volt: a családja védelme

Thomas Markle-t kerekesszékben kapták lencsevégre.
Thomas Markle-t kerekesszékben kapták lencsevégre.
Forrás: Profimedia

A demencia a jogi eljárást is befolyásolhatja

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a legfrissebb sajtóértesülések szerint Thomas Markle-nél demenciát diagnosztizáltak. A betegség nem jelenti automatikusan azt, hogy a férfi mentesülhet a felelősségre vonás alól, de befolyásolhatja, hogy alkalmas-e egy esetleges bírósági eljárásban való részvételre. Amennyiben Thomas Markle ellen vádat emelnek, az orvosok áttekinthetik a kórtörténetét, pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatokat végezhetnek rajta, valamint neurológiai állapotát is felmérhetik. Ha arra jutnak, hogy nem képes megérteni a bírósági eljárást vagy érdemben segíteni a saját védelmét, megpróbálhatják helyreállítani az eljárási alkalmasságát. Ha ez nem sikerül, az ügyészség és a bíróság más megoldásokat mérlegelhet, akár az eljárás megszüntetése vagy megfelelő egészségügyi intézményben történő elhelyezés is szóba kerülhet.

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