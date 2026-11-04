Kerekesszékben fotózták le Meghan Markle apját: lesifotók mutatják meg milyen állapotban van a súlyos bűncselekményekkel vádolt férfi

Thomas Markle neve az elmúlt hetekben súlyos bűncselekmény gyanúja miatt került a hírekbe. Fia, Thomas Markle Jr. azt állítja, hogy apja cebui otthonában több doboznyi, gyermekek sérelmére elkövetett szexuális visszaéléseket ábrázoló felvételeket talált és értesítette a hatóságokat. A 82 éves férfi mindent tagad, azt mindja, a fia anyagi hasznot remél a helyzettől.

Thomas Markle ellen a Fülöp-szigeteken indult vizsgálat.

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Thomas Markle kerekesszékben tolták ki egy autóból

Thomas Markle-t egy floridai intézetből egy másik egészségügyi intézménybe szállították, amikor a fotósok kerekesszéken ülve lefényképezték. A férfi az elmúlt időszakban komoly egészségügyi problémákon ment keresztül: korábban sztrókot kapott, vérrög miatt is kezelték, végül pedig a bal lábát amputálni kellett. A beavatkozásra 2025-ben került sor, ezt követően a Fülöp-szigetekről az Egyesült Államokba költözött, ahol rehabilitációs ellátásra szorult.

Néhány nappal ezelőtt robbant a hír, hogy fia, Thomas Markle Jr. feljelentette, azt állítja, hogy szexuális bűncselekményre utaló képeket és más adathordozókat tartalmazó dobozokra akkor bukkant rá, amikor egy telefont keresett apja otthonában. A beszámolók szerint az ügyben a Fülöp-szigeteki rendőrség nyomozást indított, és a hatóságok bírósági engedéllyel vizsgálhatják át a rendelkezésükre bocsátott eszközöket és egyéb bizonyítékokat. Az FBI is jelezte, hogy tudomása van az ügyről, és szükség esetén támogatja a Fülöp-szigeteki hatóságokat.

Thomas Markle határozottan visszautasította a fia által megfogalmazott vádakat. A férfi lánya, Meghan Markle szintén megszólalt az ügyben és hangsúlyozta, hogy az édesapjától való távolságtartásának és annak, hogy nem engedte találkozni a gyermekeivel, egyetlen oka volt: a családja védelme.

Thomas Markle-t kerekesszékben kapták lencsevégre.

Forrás: Profimedia

A demencia a jogi eljárást is befolyásolhatja

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a legfrissebb sajtóértesülések szerint Thomas Markle-nél demenciát diagnosztizáltak. A betegség nem jelenti automatikusan azt, hogy a férfi mentesülhet a felelősségre vonás alól, de befolyásolhatja, hogy alkalmas-e egy esetleges bírósági eljárásban való részvételre. Amennyiben Thomas Markle ellen vádat emelnek, az orvosok áttekinthetik a kórtörténetét, pszichológiai és pszichiátriai vizsgálatokat végezhetnek rajta, valamint neurológiai állapotát is felmérhetik. Ha arra jutnak, hogy nem képes megérteni a bírósági eljárást vagy érdemben segíteni a saját védelmét, megpróbálhatják helyreállítani az eljárási alkalmasságát. Ha ez nem sikerül, az ügyészség és a bíróság más megoldásokat mérlegelhet, akár az eljárás megszüntetése vagy megfelelő egészségügyi intézményben történő elhelyezés is szóba kerülhet.