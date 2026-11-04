Eddig rosszul sütötted a tükörtojást: ettől lesz igazán ropogós a széle és folyós a sárgája

A tökéletes tükörtojás titka nem a több olajban rejlik. Egyszerű módszerrel úgy lehet ropogós, aranybarnára sült széleket készíteni, hogy közben a tojássárgája lágy és krémes marad.

A tükörtojás titka egy apró konyhai trükkben rejlik.

Forrás: 123.rf.com

A TÖKÉLETES tükörtojás titka a tojásfehérje és a sárgája külön sütése

A tükörtojás az egyik legegyszerűbb reggeli étel, mégis könnyű elrontani. Ha túl sokáig vagy túl magas hőfokon sütjük, a sárgája kiszáradhat, a fehérje pedig gumiszerűvé válhat. Van azonban egy olyan technika, amellyel mindez elkerülhető, és a végeredmény isteni lesz. A módszer lényege, hogy a tojás két részét nem egyszerre készítjük el. Először válasszuk külön a fehérjét és a sárgáját, majd tegyünk egy kevés olajat a serpenyőbe.

A tojásfehérjét önmagában kezdjük sütni, így elegendő időt kap arra, hogy a széle ropogósra és aranybarnára piruljon. Amikor a fehérje már kellően átsült, óvatosan helyezzük a közepére a félretett tojássárgáját, és azt csak addig süssük, hogy még folyós maradjon.

Hogy mennyire egészséges a tükörtojás más tojásételekhez képest, arról itt írtunk, ha pedig nem jön be a fehérje és sárgája különválasztásának módszere, akkor ezekkel is érdemes próbálkoznod.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: