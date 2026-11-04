Négy csillagjegy életében november 13-ig minden megváltozhat: régi szerelem térhet vissza, másokra hatalmas vagyon vár

Az asztrológiai előrejelzés szerint a Vénusz retrográd mozgásának november 13-ig tartó időszaka négy csillagjegy számára hozhat jelentős fordulatot. A szerelem és a szépség bolygójához kapcsolódó hátráló időszakot Amy Demure asztrológus különösen intenzívnek tartja.

A Vénusz retrográd mozgásának november 13-ig tartó időszaka négy csillagjegy számára hozhat jelentős fordulatot.

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A Vénusz retrográd mozgása elsőre félelmet is kelthet

Demure úgy véli, az érintett csillagjegyek életútja olyan irányba változhat, amely hosszú távon is meghatározó lesz. Nem feltétlenül könnyű megélésekről van szó: a változások eleinte bizonytalanságot vagy félelmet is kelthetnek, de ezzel együtt új lehetőségeket nyithatnak meg − idézi a YourTango az asztrológust. Nézzük, mely 4 csillagjegyet érint különösen a változás!

Kos: újra megtalálhatja önmagát és a sikert is bevonzhatja

A Kosok az utóbbi időben úgy érezhették, mintha elveszítették volna az irányítást az életük felett, és tehetetlenül figyelnék az események alakulását. A Vénusz retrográd időszaka azonban segíthet nekik visszaszerezni az erejüket és az önbizalmukat.

„Teljesen más emberré válsz. Hatalmas átalakuláson mész keresztül” – fogalmazott az asztrológus.

A Kosoknak most érdemes elővenniük azokat az álmokat és terveket is, amelyeket korábban félretettek, ugyanis lehetőségük nyílhat arra, hogy valóra váltsák őket, akár egy új párkapcsolatról, akár a vágyott munkáról van szó.

Bika: a szerelemben végre minden a helyére kerülhet

A Bikáknak nem a pénzügyeiben, hanem a szerelmi életében következhet be jelentős változás. Az asztrológiai előrejelzés szerint a jegy szülöttei végre kiszabadulhatnak azokból a fájdalmas kapcsolati mintákból, amelyek korábban csalódást, elutasítást és szívfájdalmat okoztak nekik. Amy Demure szerint most olyan emberek vallhatnak szerelmet nekik, akikről a Bikák korábban nem is gondolták volna, hogy többet szeretnének barátságnál.

Az asztrológus szerint olyan személy is feltűnhet az életükben, aki eddig csak távolról figyelte a jegy szülöttét, most azonban végre komoly lépésre szánja el magát.

A már kapcsolatban élő Bikák számára is fontos felismeréseket hozhat ez az időszak: tisztábban láthatják, merre tart a szerelmük, és milyen jövő várhat rájuk a párjukkal.