Négy csillagjegy életében november 13-ig minden megváltozhat: régi szerelem térhet vissza, másokra hatalmas vagyon vár

Az asztrológiai előrejelzés szerint a Vénusz retrográd mozgásának november 13-ig tartó időszaka négy csillagjegy számára hozhat jelentős fordulatot. A szerelem és a szépség bolygójához kapcsolódó hátráló időszakot Amy Demure asztrológus különösen intenzívnek tartja.
A Vénusz retrográd mozgása elsőre félelmet is kelthet
Demure úgy véli, az érintett csillagjegyek életútja olyan irányba változhat, amely hosszú távon is meghatározó lesz. Nem feltétlenül könnyű megélésekről van szó: a változások eleinte bizonytalanságot vagy félelmet is kelthetnek, de ezzel együtt új lehetőségeket nyithatnak meg − idézi a YourTango az asztrológust. Nézzük, mely 4 csillagjegyet érint különösen a változás!
Kos: újra megtalálhatja önmagát és a sikert is bevonzhatja
A Kosok az utóbbi időben úgy érezhették, mintha elveszítették volna az irányítást az életük felett, és tehetetlenül figyelnék az események alakulását. A Vénusz retrográd időszaka azonban segíthet nekik visszaszerezni az erejüket és az önbizalmukat.
„Teljesen más emberré válsz. Hatalmas átalakuláson mész keresztül” – fogalmazott az asztrológus.
A Kosoknak most érdemes elővenniük azokat az álmokat és terveket is, amelyeket korábban félretettek, ugyanis lehetőségük nyílhat arra, hogy valóra váltsák őket, akár egy új párkapcsolatról, akár a vágyott munkáról van szó.
Bika: a szerelemben végre minden a helyére kerülhet
A Bikáknak nem a pénzügyeiben, hanem a szerelmi életében következhet be jelentős változás. Az asztrológiai előrejelzés szerint a jegy szülöttei végre kiszabadulhatnak azokból a fájdalmas kapcsolati mintákból, amelyek korábban csalódást, elutasítást és szívfájdalmat okoztak nekik. Amy Demure szerint most olyan emberek vallhatnak szerelmet nekik, akikről a Bikák korábban nem is gondolták volna, hogy többet szeretnének barátságnál.
Az asztrológus szerint olyan személy is feltűnhet az életükben, aki eddig csak távolról figyelte a jegy szülöttét, most azonban végre komoly lépésre szánja el magát.
A már kapcsolatban élő Bikák számára is fontos felismeréseket hozhat ez az időszak: tisztábban láthatják, merre tart a szerelmük, és milyen jövő várhat rájuk a párjukkal.
Mérleg: végre lezárulhat a fájdalmas időszak
Amy Demure szerint a jegy szülöttei most maguk mögött hagyhatják azt a karmikus körforgást és akadályokat, amelyek a szerelemben, az anyagiakban, a karrierben és a személyes boldogságban is visszatartották őket. A Vénusz retrográd mozgása a Mérleg jegyében különösen erőteljes változásokat hozhat: a jegy szülötteinek kisugárzása vonzóbbá válhat, és mások is könnyebben felfigyelhetnek rájuk.
Hosszú évek csalódásai után végre több életterületen is a helyükre kerülhetnek a dolgok. Egy korábbi szerelem azonban ismét felbukkanhat az életükben, ezért azoknak, akikben még maradtak lezáratlan érzések, el kell dönteniük, mit szeretnének valában.
Bak: végre megérkezhet a karrierben várt áttörés
A Bakok számára elsősorban a szakmai életükben hozhat fordulatot a Vénusz retrográd időszaka.
Azok, akik hosszú évek óta keményen dolgoznak, mégis úgy érzik, hogy nem értékelik megfelelően a teljesítményüket, alulfizetik őket, vagy nem haladnak előre a karrierjükben, most végre változást tapasztalhatnak.
Amy Demure úgy fogalmazott, hogy ez az időszak erőteljes megoldásokat és életet megváltoztató lehetőségeket hozhat, amelyek segíthetik a Bakokat legnagyobb ambícióik megvalósításában. A jegy szülöttei számára tehát a november 13-ig tartó időszak nemcsak szakmai elismerést, hanem anyagi előrelépést is ígérhet.
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