Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. nov. 4., szerda Károly

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt György herceg
vénusz retrográd

Négy csillagjegy életében november 13-ig minden megváltozhat: régi szerelem térhet vissza, másokra hatalmas vagyon vár

vénusz retrográd csillagjegy szerelem
Angyal Léna
2026.11.04.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
November 13-ig különleges időszak vár négy csillagjegyre. A Vénusz retrográd mozgásának intenzív szakasza olyan változásokat indíthat el, amelyek a szerelmi életükre, a karrierjükre és az anyagi helyzetükre is hatással lehetnek.

Az asztrológiai előrejelzés szerint a Vénusz retrográd mozgásának november 13-ig tartó időszaka négy csillagjegy számára hozhat jelentős fordulatot. A szerelem és a szépség bolygójához kapcsolódó hátráló időszakot Amy Demure asztrológus különösen intenzívnek tartja. 

A Vénusz retrográd mozgásának november 13-ig tartó időszaka négy csillagjegy számára hozhat jelentős fordulatot.
A Vénusz retrográd mozgásának november 13-ig tartó időszaka négy csillagjegy számára hozhat jelentős fordulatot.
Forrás: Shutterstock

A Vénusz retrográd mozgása elsőre félelmet is kelthet 

Demure úgy véli, az érintett csillagjegyek életútja olyan irányba változhat, amely hosszú távon is meghatározó lesz. Nem feltétlenül könnyű megélésekről van szó: a változások eleinte bizonytalanságot vagy félelmet is kelthetnek, de ezzel együtt új lehetőségeket nyithatnak meg − idézi a YourTango az asztrológust.  Nézzük, mely 4 csillagjegyet érint különösen a változás!

Kos: újra megtalálhatja önmagát és a sikert is bevonzhatja

A Kosok az utóbbi időben úgy érezhették, mintha elveszítették volna az irányítást az életük felett, és tehetetlenül figyelnék az események alakulását. A Vénusz retrográd időszaka azonban segíthet nekik visszaszerezni az erejüket és az önbizalmukat.

 „Teljesen más emberré válsz. Hatalmas átalakuláson mész keresztül” – fogalmazott az asztrológus. 

A Kosoknak most érdemes elővenniük azokat az álmokat és terveket is, amelyeket korábban félretettek, ugyanis lehetőségük nyílhat arra, hogy valóra váltsák őket, akár egy új párkapcsolatról, akár a vágyott munkáról van szó.

Bika: a szerelemben végre minden a helyére kerülhet

A Bikáknak nem a pénzügyeiben, hanem a szerelmi életében következhet be jelentős változás. Az asztrológiai előrejelzés szerint a jegy szülöttei végre kiszabadulhatnak azokból a fájdalmas kapcsolati mintákból, amelyek korábban csalódást, elutasítást és szívfájdalmat okoztak nekik. Amy Demure szerint most olyan emberek vallhatnak szerelmet nekik, akikről a Bikák korábban nem is gondolták volna, hogy többet szeretnének barátságnál. 

Az asztrológus szerint olyan személy is feltűnhet az életükben, aki eddig csak távolról figyelte a jegy szülöttét, most azonban végre komoly lépésre szánja el magát.

 A már kapcsolatban élő Bikák számára is fontos felismeréseket hozhat ez az időszak: tisztábban láthatják, merre tart a szerelmük, és milyen jövő várhat rájuk a párjukkal.

Mérleg: végre lezárulhat a fájdalmas időszak

Amy Demure szerint a jegy szülöttei most maguk mögött hagyhatják azt a karmikus körforgást és akadályokat, amelyek a szerelemben, az anyagiakban, a karrierben és a személyes boldogságban is visszatartották őket. A Vénusz retrográd mozgása a Mérleg jegyében különösen erőteljes változásokat hozhat: a jegy szülötteinek kisugárzása vonzóbbá válhat, és mások is könnyebben felfigyelhetnek rájuk.

 Hosszú évek csalódásai után végre több életterületen is a helyükre kerülhetnek a dolgok. Egy korábbi szerelem azonban ismét felbukkanhat az életükben, ezért azoknak, akikben még maradtak lezáratlan érzések, el kell dönteniük, mit szeretnének valában.

Bak: végre megérkezhet a karrierben várt áttörés

A Bakok számára elsősorban a szakmai életükben hozhat fordulatot a Vénusz retrográd időszaka.

 Azok, akik hosszú évek óta keményen dolgoznak, mégis úgy érzik, hogy nem értékelik megfelelően a teljesítményüket, alulfizetik őket, vagy nem haladnak előre a karrierjükben, most végre változást tapasztalhatnak.

 Amy Demure úgy fogalmazott, hogy ez az időszak erőteljes megoldásokat és életet megváltoztató lehetőségeket hozhat, amelyek segíthetik a Bakokat legnagyobb ambícióik megvalósításában. A jegy szülöttei számára tehát a november 13-ig tartó időszak nemcsak szakmai elismerést, hanem anyagi előrelépést is ígérhet.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

3 csillagjegy, amelynek novemberben visszanyal a fagyi – a karrierjük és a szerelmi életük is rámehet a nagyképűségre

Jó lesz, ha most egy kicsit magukba szállnak.

A Merkúr és a Vénusz hátráló mozgása kavarja fel két csillagjegy szerelmi életét − Te közéjük tartozol?

Az asztrológia szerint a retrográd időszakokban érdemes felülvizsgálni a kapcsolatainkat, a döntéseinket és a céljainkat. Hogy az életnek mely területén fejtik ki hatásukat az érintett bolygók, függ attól, hogy melyik jegyben hátrálnak.

Ez a 3 csillagjegy sosem hagyja magát eltiporni: nem érdemes ujjat húzni velük

Három csillagjegy különösen erős önbecsüléssel rendelkezik, és pontosan tudja, mikor kell kiállnia önmagáért. Te köztük vagy?

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu