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optikai illúzió

IQ-teszt: csak a legélesebb elmék találják meg a patkányt az oroszlánban 9 másodperc alatt

optikai illúzió patkány oroszlán IQ-teszt
Life.hu
2026.11.04.
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Úgy tűnik, csak egy oroszlánt látsz ezen a különleges képen, pedig egy másik állat is rejtőzik rajta. Sikerül megtalálnod a patkányt mindössze 9 másodperc alatt?

Az optikai illúziók könnyen becsaphatják a szemünket. Az agyunk ugyanis a formák, a körvonalak, a fények és az árnyékok alapján próbálja értelmezni a látottakat, ezért előfordulhat, hogy egy kép apró részleteit elsőre észre sem vesszük. Az alábbi IQ-teszt képéen egy oroszlán látható, de valahol egy patkány is megbújik. A feladat egyszerűnek tűnik, ám mindössze 9 másodperced van, hogy megoldd!

IQ-teszt: megtalálod a patkányt az oroszlánban?
IQ-teszt: megtalálod a patkányt az oroszlánban? 
Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása

Ha nem találtad meg a patkányt, van egy egyszerű trükk, amely segíthet: fordítsd el a képet, és nézd meg újra! Más szögből már könnyebben kirajzolódhat a rejtett állat alakja.

Ha 9 másodperc alatt sikerült megtalálnod a patkányt, gratulálunk! Ha nem, próbálkozz más hasonló optikai illúziókkal, rengeteget találsz a Life.hu Teszt rovatában. 

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