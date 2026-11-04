IQ-teszt: csak a legélesebb elmék találják meg a patkányt az oroszlánban 9 másodperc alatt

Az optikai illúziók könnyen becsaphatják a szemünket. Az agyunk ugyanis a formák, a körvonalak, a fények és az árnyékok alapján próbálja értelmezni a látottakat, ezért előfordulhat, hogy egy kép apró részleteit elsőre észre sem vesszük. Az alábbi IQ-teszt képéen egy oroszlán látható, de valahol egy patkány is megbújik. A feladat egyszerűnek tűnik, ám mindössze 9 másodperced van, hogy megoldd!

IQ-teszt: megtalálod a patkányt az oroszlánban?

Forrás: jagranjosh.com

Az IQ-teszt megoldása

Ha nem találtad meg a patkányt, van egy egyszerű trükk, amely segíthet: fordítsd el a képet, és nézd meg újra! Más szögből már könnyebben kirajzolódhat a rejtett állat alakja.

Ha 9 másodperc alatt sikerült megtalálnod a patkányt, gratulálunk! Ha nem, próbálkozz más hasonló optikai illúziókkal, rengeteget találsz a Life.hu Teszt rovatában.

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