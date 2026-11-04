„Majdnem halálra éheztettem magam” – Bruce Willis lánya megrázó vallomást tett

Tallulah Willis ismét az Instagramján beszélt az evészavarral vívott küzdelméről, és arról, milyen pusztító hatással voltak rá a közösségi oldalakon megjelenő bántó megjegyzések. Bruce Willis és Demi Moore 32 éves lánya szerint a külsejét mai napig kritizáló kommentek felidézik benne azt az időszakot, amikor kis híján halálra éheztette magát.

Tallulah Willis az internetes bántalmazás veszélyeire hívja fel a figyelmet.

Forrás: Jeffrey Mayer/MediaPunch

A mai napig gúnyolják Tallulah Willist

Tallulah Willis november 2-án közzétett Instagram-videójában olyan hozzászólásokat mutatott meg, amelyekben a külsejét gúnyolták. A színésznő nem először beszél nyilvánosan a mentális egészségével kapcsolatos nehézségekről, ezúttal azonban különösen megrázóan fogalmazott arról, milyen következményei lehetnek az internetes bántalmazásnak. Arra kérte az embereket, hogy legyenek kedvesebbek egymással, hiszen nem tudhatják, milyen lelki terhekkel küzd az, akit egy-egy megjegyzéssel célba vesznek.

Tallulah megmutatta, hogy egyesek azt írták róla, hogy nem kellemes látvány, mások pedig valamilyen egészségügyi problémát feltételeztek nála. A kommentelők között olyanok is akadtak, akik a külsejét rémálomba illőnek nevezték. A színésznő a bejegyzésben arra is kitért, hogy sokan talán nem értik, milyen fájdalmas számára az ilyen támadásokkal szembesülni. Azt is elárulta, hogy bár nem szokta rendszeresen olvasni a róla szóló hozzászólásokat, amikor mégis megteszi, azonnal eszébe jutnak a korábbi megpróbáltatásai. „Nem gyakran olvasom a kommenteket, de amikor mégis, eszembe jut, miért jutottam annak idején majdnem az éhhalál szélére” – fogalmazott.

Anorexiával küzdött, a haja is hullani kezdett, kerekesszéket is használt

Bruce Willis és Demi Moore legfiatalabb lánya már korábban is beszélt arról, hogy súlyos evészavarral küzdött. 2023-ban a Vogue magazinban árulta el, hogy négy éven keresztül anorexia nervosában szenvedett. A betegséggel járó testi és lelki megpróbáltatásokról később is többször beszámolt. Elmondta, úgy kezdődött az egész, hogy 25 éves korában diagnosztizálták ADHD-val, és az erre felírt gyógyszer étvágycsökkentő mellékhatással járt. Kezdetben örült a gyors fogyásnak, ám a helyzet gyorsan eldurvult. Családja és barátai aggódtak érte, ő azonban sokáig nem vette komolyan a figyelmeztetéseket.