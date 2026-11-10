Hollywood legelátkozottabb villája: Brittany Murphy tragédiája mögött Britney Spears és Madonna sötét múltja is felbukkan

Lehet egy luxusvilla egyszerre álomotthon és leghajmeresztőbb rémálmaink börtöne? Brittany Murphy minden bizonnyal sokat gondolkodhatott ezen a kérdésen – halálos tragédiája után pedig az egész világ azt kezdte találgatni, vajon milyen titkokat rejthetnek a Hollywood Hills-i ingatlan falai. Mérgező penész, gyilkossági elméletek, szellemi átjárók és egy különös numerológiai képlet: az elhunyt színésznő sztorija akár egy hollywoodi thriller forgatókönyve is lehetne.
Brittany Murphy tragédiája: szellemi átjáró és Britney Spears pánikszerű menekülése
A történet sötét szála még 2001-ben kezdődött, amikor a mindössze 19 éves, karrierje csúcsán lévő Britney Spears megvásárolta a Hollywood Hills-i luxusingatlant. Az akkoriban nem éppen mentális stabilitásáról híres pophercegnő azonban nem sokáig élvezhette a fényűző otthon komfortját.
Egykori sminkese, Julianne Kaye későbbi beszámolója szerint Britney egyenesen rettegett a háztól. Állítólag egyszer egy reiki mester látogatta meg a villában, ezután pedig úgy érezte, furcsa szellemi portálok nyíltak meg, amelyeken keresztül sötét, túlvilági entitások vándoroltak a házába. Az énekesnő attól tartott – sőt, állítólag tapasztalta is –, hogy a paranormális erők még a lépcsőről is lelökik. A beszámolók szerint egy napon Britney annyira megrémült, hogy egy szállodába menekült, ahol megfogadta: többé nem tér vissza a kísértetjárta ingatlanba.
Aki ezek után belépett a „démonok” csapdájába: Brittany Murphy
A teljesen berendezett, baljós luxusvillát 2003-ban Brittany Murphy vásárolta meg az énekesnőtől, vaskos 3,85 millió dollárért. Az Észvesztő, a Spinédzserek és a 8 mérföld törékeny sztárja azonban szintén nem érezte túl fényesen magát új otthonában. Férje későbbi elmondása szerint Brittany Britneyhez hasonlóan utálta a házat, és gyakran könyörgött neki, hogy inkább hotelben töltsék az éjszakát.
2007-ben a színésznő magánélete nagy fordulatot vett: hozzáment Simon Monjack brit forgatókönyvíróhoz, akinek viselkedését sokan már a kezdetektől aggasztónak tartották. Később olyan vádak is felmerültek, hogy a férfi pszichés terrort alkalmazva elszigetelte feleségét barátaitól és munkatársaitól – a kapcsolatuk körüli mendemondák csak tovább erősítették a villa kétes hírnevét.
Két rejtélyes haláleset egy fedél alatt
2009. december 20-án, vasárnap Brittany Murphy összeesett az otthonában, a kiérkező mentők sajnos már nem tudták megmenteni az életét. De mi történt ezzel a kis filigrán, bájos lánnyal valójában? A hivatalos halottkém jelentése szerint halálát tüdőgyulladás okozta, amelyhez súlyos vérszegénység és több gyógyszer együttes hatása is társult. A halálesetet balesetnek minősítették, nem merült fel idegenkezűség gyanúja.
Az egész ügy akkor vált igazán hátborzongatóvá és valódi horrorsztorivá, amikor 2010. május 23-án, szintén, vasárna, Simon Monjacket is holtan találták a villában. Az már csak hab volt a tortán, hogy a férfi halálát ugyancsak tüdőgyulladással és vérszegénységgel hozták összefüggésbe...
Két holttest, öt hónap különbséggel, ugyanabban a házban, szinte azonos halálokokkal – létezhet ennyi véletlen egybeesés? Ebben már egyre kevesebben hittek.
Elátkozott ház, avagy a villa sötét titkai
Nem meglepő, hogy ezek után valóságos pletykacunami indult el: egyesek szerint a házban megjelenő, ritka és súlyosan mérgező fekete penészgomba okozhatta a tüdőproblémákat, bár ezt a hivatalos vizsgálatok sosem igazolták.
2013-ban Brittany édesapja, Angelo Bertolotti újabb bombát robbantott: egy általa megrendelt vizsgálat nehézfémek emelkedett koncentrációját mutatta ki lánya hajszálaiban. Az apának konkrét forgatókönyv járt a fejében – úgy gondolta, Simon szándékosan mérgezte Brittanyt, a konspirációs elméletek ettől még inkább szárnyra keltek. A kitervelt gyilkosság teóriája Monjack halálával persze jelentősen csillapodott.
Mit rejt Brittany Murphy számmisztikai képlete?
A numerológia alapján Brittany születési dátuma (1977. 11. 10.) a 9-es sorsszámot adja ki. Ez a művészi érzékenység, az introvertáltság, ugyanakkor a nagy életciklusok és a karmikus lezárások szimbóluma is. Ezzel a sorsszámmal intenzíven érzékelhette a környezete energiáit, valóságos extraszensz lélek lehetett.
Halálának napján, 2009-ben ráadásul az 5-ös személyes évét élte, amely a váratlan fordulatok, a radikális változások és a kiszámíthatatlanság jelképe – ahogy leginkább tapasztaljuk: „Ember tervez, Isten végez!” Mikor a sors váratlanul közbeszól.
És hogy kerül a képbe Madonna?
Ha kevésnek bizonyulnának az eddigi egybeesések, a sztori leghátborzongatóbb csattanója még csak most jön. Az 1895 Rising Glen Road címen található ház számjegyeit összeadva (1+8+9+5=23, majd 2+3) a numerológia ismét a kaotikus és kiszámíthatatlan 5-ös energiára mutat rá. Aki pedig ezt a vibráló villát 1997-ben a saját óhaja szerint építtette, az a „The Pride LA” magazin szerint nem más volt, mint Madonna!
Köztudott, hogy a popikon a kilencvenes évek végén merült el mélyen a kabbala misztikus tanításaiban és az okkultizmusban. Létezhet, hogy a Frozen óta „fekete boszorkányként” is emlegetett énekesnő tudatosan – vagy éppen akaratlanul – olyan ezoterikus szimbólumok és elvek szerint formálhatta a ház falait, amelyek megnyithatták a Britney Spears által is rettegett „energiakapukat”? Akik hisznek a spirituális tanokban, lehetségesnek tartják, hogy ezek a portálok olyan sötét entitásokat engedhettek szabadjára, amelyek a ház későbbi lakóiból szívhatták el az életenergiát. Egy biztos, Madonna nevének felbukkanása izgalmas fűszer ebben a történetben.
Bár a villát végül a földdel tették egyenlővé, a Hollywood Hills-i domboldalon a mai napig ott kísért a végső, hátborzongató kérdés: tényleg betegség vagy a mérgező fekete penész végzett Brittany Murphyvel, vagy a Madonna által „megidézett” okkult erők áldatlan működését tapasztalhatták meg saját bőrükön a villa lakói?
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