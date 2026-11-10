Hollywood legelátkozottabb villája: Brittany Murphy tragédiája mögött Britney Spears és Madonna sötét múltja is felbukkan

Lehet egy luxusvilla egyszerre álomotthon és leghajmeresztőbb rémálmaink börtöne? Brittany Murphy minden bizonnyal sokat gondolkodhatott ezen a kérdésen – halálos tragédiája után pedig az egész világ azt kezdte találgatni, vajon milyen titkokat rejthetnek a Hollywood Hills-i ingatlan falai. Mérgező penész, gyilkossági elméletek, szellemi átjárók és egy különös numerológiai képlet: az elhunyt színésznő sztorija akár egy hollywoodi thriller forgatókönyve is lehetne.

Mi történhetett valójában a bájos Brittany Murphyvel?

Forrás: AFP

Brittany Murphy tragédiája: szellemi átjáró és Britney Spears pánikszerű menekülése

A történet sötét szála még 2001-ben kezdődött, amikor a mindössze 19 éves, karrierje csúcsán lévő Britney Spears megvásárolta a Hollywood Hills-i luxusingatlant. Az akkoriban nem éppen mentális stabilitásáról híres pophercegnő azonban nem sokáig élvezhette a fényűző otthon komfortját.

Egykori sminkese, Julianne Kaye későbbi beszámolója szerint Britney egyenesen rettegett a háztól. Állítólag egyszer egy reiki mester látogatta meg a villában, ezután pedig úgy érezte, furcsa szellemi portálok nyíltak meg, amelyeken keresztül sötét, túlvilági entitások vándoroltak a házába. Az énekesnő attól tartott – sőt, állítólag tapasztalta is –, hogy a paranormális erők még a lépcsőről is lelökik. A beszámolók szerint egy napon Britney annyira megrémült, hogy egy szállodába menekült, ahol megfogadta: többé nem tér vissza a kísértetjárta ingatlanba.

Aki ezek után belépett a „démonok” csapdájába: Brittany Murphy

A teljesen berendezett, baljós luxusvillát 2003-ban Brittany Murphy vásárolta meg az énekesnőtől, vaskos 3,85 millió dollárért. Az Észvesztő, a Spinédzserek és a 8 mérföld törékeny sztárja azonban szintén nem érezte túl fényesen magát új otthonában. Férje későbbi elmondása szerint Brittany Britneyhez hasonlóan utálta a házat, és gyakran könyörgött neki, hogy inkább hotelben töltsék az éjszakát.

2007-ben a színésznő magánélete nagy fordulatot vett: hozzáment Simon Monjack brit forgatókönyvíróhoz, akinek viselkedését sokan már a kezdetektől aggasztónak tartották. Később olyan vádak is felmerültek, hogy a férfi pszichés terrort alkalmazva elszigetelte feleségét barátaitól és munkatársaitól – a kapcsolatuk körüli mendemondák csak tovább erősítették a villa kétes hírnevét.